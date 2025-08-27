Війну в Україні потрібно припинити, але "не за будь-яку ціну", - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна в Україні повинна закінчитися, але "не за будь-яку ціну".
Про це він сказав під час спільної пресконференції разом із президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском та президенткою Молдови Майєю Санду у Кишиневі з нагоди Дня незалежності Молдови, пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Під час свого виступу Мерц торкнувся теми війни в України.
Він наголосив, що війну в Україні потрібно припинити, але "не за будь-яку ціну".
"Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція тільки дасть Росії час, і Путін використає цей час для підготовки до наступної війни",- заявив Мерц.
Нагадаємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі європейських лідерів і президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні оцінив прогрес з припинення війни в Україні у два відсотки.
