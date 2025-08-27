Войну в Украине нужно прекратить, но "не любой ценой", - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война в Украине должна закончиться, но "не любой ценой".

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Польши Дональдом Туском и президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе по случаю Дня независимости Молдовы, пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Во время своего выступления Мерц затронул тему войны в Украине.

Он подчеркнул, что войну в Украине нужно прекратить, но "не любой ценой".

"Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала. Такая капитуляция только даст России время, и Путин использует это время для подготовки к следующей войне",- заявил Мерц.

Напомним, что канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне оценил прогресс по прекращению войны в Украине в два процента.

