Мерц о мире для Украины: Пройдено 200 метров из 10 километров
Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне оценил прогресс по прекращению войны в Украине в два процента.
Об этом он заявил в субботу, 23 августа, на съезде отделения Христианско-демократического союза, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.
"Да, мы сделали первые шаги. Но я скажу образно: мы находимся на дистанции в 10 километров и прошли, может, первые 200 метров, не более. Но в любом случае, мы движемся в правильном направлении",- сказал канцлер ФРГ.
Однако, по его мнению, "больших дипломатических усилий, чем в последние три недели" руководство Германии и Европейского Союза еще не предпринимало.
"Пусть сегодня никто больше не говорит, что мы обсуждаем только поставки оружия", - сказал немецкий политик.
Мерц добавил, что учитывая заявления диктатора РФ Владимира Путина "каждому должно быть ясно, насколько сложной будет задача" по урегулированию в течение ближайших недель или даже месяцев.
Напоследок он призвал не отказываться от этой цели и в дальнейшем добиваться мира в Украине.
ВСЕ. Миру поки існують рузкіе не будуть хоча перемиря і можливі
Припинити війну , в Україні , не можуть ні ***** ні Мерц ні Трамп ... Це можуть зробити лише китайці , а вони цього робити не збираються !
Недовго, з погляду кута зору історії; бо Україна з касапами воює вже десь так років шістсот (нехай і не всі шістсот по-гарячому). Та й після війни - спокійно не буде; війна продовжиться в кращому випадку в холодному варіанті; але може бути - і низької інтенсивності, як було в 2015-21 роках.
Герр Фрідріх вивчав історію України? Дуже схоже... Чи Порошенко лекції давав?