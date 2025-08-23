Мерц о мире для Украины: Пройдено 200 метров из 10 километров

Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне оценил прогресс по прекращению войны в Украине в два процента.

Об этом он заявил в субботу, 23 августа, на съезде отделения Христианско-демократического союза, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, мы сделали первые шаги. Но я скажу образно: мы находимся на дистанции в 10 километров и прошли, может, первые 200 метров, не более. Но в любом случае, мы движемся в правильном направлении",- сказал канцлер ФРГ.

Однако, по его мнению, "больших дипломатических усилий, чем в последние три недели" руководство Германии и Европейского Союза еще не предпринимало.

Читайте также: Только давление может заставить Россию согласиться на прекращение огня, - глава МИД Эстонии Цахкна

"Пусть сегодня никто больше не говорит, что мы обсуждаем только поставки оружия", - сказал немецкий политик.

Мерц добавил, что учитывая заявления диктатора РФ Владимира Путина "каждому должно быть ясно, насколько сложной будет задача" по урегулированию в течение ближайших недель или даже месяцев.

Напоследок он призвал не отказываться от этой цели и в дальнейшем добиваться мира в Украине.

Читайте также: Не думаю, что Путин сейчас стремится к миру, - Макрон