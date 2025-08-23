РУС
Мерц о мире для Украины: Пройдено 200 метров из 10 километров

канцлер Германии Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне оценил прогресс по прекращению войны в Украине в два процента.

Об этом он заявил в субботу, 23 августа, на съезде отделения Христианско-демократического союза, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, мы сделали первые шаги. Но я скажу образно: мы находимся на дистанции в 10 километров и прошли, может, первые 200 метров, не более. Но в любом случае, мы движемся в правильном направлении",- сказал канцлер ФРГ.

Однако, по его мнению, "больших дипломатических усилий, чем в последние три недели" руководство Германии и Европейского Союза еще не предпринимало.

Только давление может заставить Россию согласиться на прекращение огня, - глава МИД Эстонии Цахкна

"Пусть сегодня никто больше не говорит, что мы обсуждаем только поставки оружия", - сказал немецкий политик.

Мерц добавил, что учитывая заявления диктатора РФ Владимира Путина "каждому должно быть ясно, насколько сложной будет задача" по урегулированию в течение ближайших недель или даже месяцев.

Напоследок он призвал не отказываться от этой цели и в дальнейшем добиваться мира в Украине.

Не думаю, что Путин сейчас стремится к миру, - Макрон

Германия (7226) война в Украине (5790) Фридрих Мерц (215)
+2
Мерц це не Оманська Гнида
23.08.2025 23:54 Ответить
+1
0 пройдень 0, або 1 млн рузкіх уже не хочуть нас знищити - решта хочуть

ВСЕ. Миру поки існують рузкіе не будуть хоча перемиря і можливі
23.08.2025 23:56 Ответить
+1
Мерц про тауруси для України: Поставлено 0 ракет з 0 запланованих.
24.08.2025 00:04 Ответить
Мерц це не Оманська Гнида
23.08.2025 23:54 Ответить
Вони там усі у договорняках:Мерци,Зельци,Трампи,путлери,крутять політичне шоу,а люди сприймають це все за правду.Сумно,що "ляльководам"-глобалістам вдається вішати лярдам людей локшину по вухам.
24.08.2025 00:08 Ответить
не Мерц розміновував Чонгар
24.08.2025 00:11 Ответить
0 пройдень 0, або 1 млн рузкіх уже не хочуть нас знищити - решта хочуть

ВСЕ. Миру поки існують рузкіе не будуть хоча перемиря і можливі
23.08.2025 23:56 Ответить
Повна профанація !
Припинити війну , в Україні , не можуть ні ***** ні Мерц ні Трамп ... Це можуть зробити лише китайці , а вони цього робити не збираються !
23.08.2025 23:57 Ответить
поки зеленський🤡 при владі , до миру буде + ще 10 000 км...Захід повиннен допомогти провести вибори ,і зеленського не допустити до влади ,інакше війна буде в ЄС ...
24.08.2025 00:02 Ответить
Мерц про тауруси для України: Поставлено 0 ракет з 0 запланованих.
24.08.2025 00:04 Ответить
Гм. А от в рашистських пабліках пишуть, що "мобилизованньіх" и "простроченньіх контрактников" интересует мир и демобилизация.

24.08.2025 00:08 Ответить
тобто, по Мерцу, війна гарячої фази ще триватиме років п'ять-десять.
Недовго, з погляду кута зору історії; бо Україна з касапами воює вже десь так років шістсот (нехай і не всі шістсот по-гарячому). Та й після війни - спокійно не буде; війна продовжиться в кращому випадку в холодному варіанті; але може бути - і низької інтенсивності, як було в 2015-21 роках.

Герр Фрідріх вивчав історію України? Дуже схоже... Чи Порошенко лекції давав?
24.08.2025 00:14 Ответить
Крах экономики СССР тоже не за один день произошел, но у нас есть ускоритель краха экономики России - это удары беспилотниками и ракетами. А по СССР никто не бил ударами. Там только гонка вооружений, железный занавес, противостояние прокси войнами, война спецслужб, война влияний, низкие цены на нефть... А мы будем лупить по РФ и рушить экономику России физической силой.
24.08.2025 00:26 Ответить
 
 