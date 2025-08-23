Мерц про мир для України: Пройдено 200 метрів з 10 кілометрів
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі європейських лідерів і президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні оцінив прогрес з припинення війни в Україні у два відсотки.
Про це він заявив у суботу, 23 серпня, на з'їзді відділення Християнсько-демократичного союзу, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, ми зробили перші кроки. Але я скажу образно: ми перебуваємо на дистанції в 10 кілометрів і пройшли, може, перші 200 метрів, не більше. Але в будь-якому разі, ми рухаємося в правильному напрямку",- сказав канцлер ФРН.
Однак, на його думку, "більших дипломатичних зусиль, ніж в останні три тижні" керівництво Німеччини та Європейського Союзу ще не робило.
"Нехай сьогодні ніхто більше не говорить, що ми обговорюємо тільки поставки зброї", - сказав німецький політик.
Мерц додав, що з огляду на заяви диктатора РФ Володимира Путіна "кожному мусить бути ясно, наскільки складним буде завдання" з врегулювання протягом найближчих тижнів або навіть місяців.
Наостанок він закликав не відмовлятися від цієї мети і надалі домагатися миру в Україні.
А скільки ви чекали поки Вам Ларьочник принесе безпеку у своїх пазурах псевдодипломатії.
Треба було таки вовку відмандячити у Овальному Пшонка-стайл кабінеті Дона , щоб за його блд диплоМАТію взялися, як вже не Порошенко та інші прекрасні патріоти дипломати України, так хочаб ЄС ...
ВСЕ. Миру поки існують рузкіе не будуть хоча перемиря і можливі
Припинити війну , в Україні , не можуть ні ***** ні Мерц ні Трамп ... Це можуть зробити лише китайці , а вони цього робити не збираються !
Недовго, з погляду кута зору історії; бо Україна з касапами воює вже десь так років шістсот (нехай і не всі шістсот по-гарячому). Та й після війни - спокійно не буде; війна продовжиться в кращому випадку в холодному варіанті; але може бути - і низької інтенсивності, як було в 2015-21 роках.
Герр Фрідріх вивчав історію України? Дуже схоже... Чи Порошенко лекції давав?