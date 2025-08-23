Мерц про мир для України: Пройдено 200 метрів з 10 кілометрів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі європейських лідерів і президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні оцінив прогрес з припинення війни в Україні у два відсотки.

Про це він заявив у суботу, 23 серпня, на з'їзді відділення Християнсько-демократичного союзу, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, ми зробили перші кроки. Але я скажу образно: ми перебуваємо на дистанції в 10 кілометрів і пройшли, може, перші 200 метрів, не більше. Але в будь-якому разі, ми рухаємося в правильному напрямку",- сказав канцлер ФРН.

Однак, на його думку, "більших дипломатичних зусиль, ніж в останні три тижні" керівництво Німеччини та Європейського Союзу ще не робило.

Читайте також: Лише тиск може примусити Росію погодитися на припинення вогню, - глава МЗС Естонії Цахкна

"Нехай сьогодні ніхто більше не говорить, що ми обговорюємо тільки поставки зброї", - сказав німецький політик.

Мерц додав, що з огляду на заяви диктатора РФ Володимира Путіна "кожному мусить бути ясно, наскільки складним буде завдання" з врегулювання протягом найближчих тижнів або навіть місяців.

Наостанок він закликав не відмовлятися від цієї мети і надалі домагатися миру в Україні.

Читайте також: Не думаю, що Путін зараз прагне миру, - Макрон