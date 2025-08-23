УКР
Мерц про мир для України: Пройдено 200 метрів з 10 кілометрів

канцлер Німеччини Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі європейських лідерів і президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні оцінив прогрес з припинення війни в Україні у два відсотки.

Про це він заявив у суботу, 23 серпня, на з'їзді відділення Християнсько-демократичного союзу, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, ми зробили перші кроки. Але я скажу образно: ми перебуваємо на дистанції в 10 кілометрів і пройшли, може, перші 200 метрів, не більше. Але в будь-якому разі, ми рухаємося в правильному напрямку",- сказав канцлер ФРН.

Однак, на його думку, "більших дипломатичних зусиль, ніж в останні три тижні" керівництво Німеччини та Європейського Союзу ще не робило.

Читайте також: Лише тиск може примусити Росію погодитися на припинення вогню, - глава МЗС Естонії Цахкна

"Нехай сьогодні ніхто більше не говорить, що ми обговорюємо тільки поставки зброї", - сказав німецький політик.

Мерц додав, що з огляду на заяви диктатора РФ Володимира Путіна "кожному мусить бути ясно, наскільки складним буде завдання" з врегулювання протягом найближчих тижнів або навіть місяців.

Наостанок він закликав не відмовлятися від цієї мети і надалі домагатися миру в Україні.

Читайте також: Не думаю, що Путін зараз прагне миру, - Макрон

Німеччина (7667) війна в Україні (5829) Мерц Фрідріх (221)
Топ коментарі
+3
Мерц про тауруси для України: Поставлено 0 ракет з 0 запланованих.
показати весь коментар
24.08.2025 00:04 Відповісти
+2
Мерц це не Оманська Гнида
показати весь коментар
23.08.2025 23:54 Відповісти
+2
поки зеленський🤡 при владі , до миру буде + ще 10 000 км...Захід повиннен допомогти провести вибори ,і зеленського не допустити до влади ,інакше війна буде в ЄС ...
показати весь коментар
24.08.2025 00:02 Відповісти
Мерц це не Оманська Гнида
показати весь коментар
23.08.2025 23:54 Відповісти
Вони там усі у договорняках:Мерци,Зельци,Трампи,путлери,крутять політичне шоу,а люди сприймають це все за правду.Сумно,що "ляльководам"-глобалістам вдається вішати лярдам людей локшину по вухам.
показати весь коментар
24.08.2025 00:08 Відповісти
не Мерц розміновував Чонгар
показати весь коментар
24.08.2025 00:11 Відповісти
Однак, на його думку, "більших дипломатичних зусиль, ніж в останні три тижні" керівництво Німеччини та Європейського Союзу ще не робило.

А скільки ви чекали поки Вам Ларьочник принесе безпеку у своїх пазурах псевдодипломатії.

Треба було таки вовку відмандячити у Овальному Пшонка-стайл кабінеті Дона , щоб за його блд диплоМАТію взялися, як вже не Порошенко та інші прекрасні патріоти дипломати України, так хочаб ЄС ...
показати весь коментар
24.08.2025 00:42 Відповісти
0 пройдень 0, або 1 млн рузкіх уже не хочуть нас знищити - решта хочуть

ВСЕ. Миру поки існують рузкіе не будуть хоча перемиря і можливі
показати весь коментар
23.08.2025 23:56 Відповісти
Повна профанація !
Припинити війну , в Україні , не можуть ні ***** ні Мерц ні Трамп ... Це можуть зробити лише китайці , а вони цього робити не збираються !
показати весь коментар
23.08.2025 23:57 Відповісти
***** вже став китайцем???
показати весь коментар
24.08.2025 00:40 Відповісти
поки зеленський🤡 при владі , до миру буде + ще 10 000 км...Захід повиннен допомогти провести вибори ,і зеленського не допустити до влади ,інакше війна буде в ЄС ...
показати весь коментар
24.08.2025 00:02 Відповісти
Мерц про тауруси для України: Поставлено 0 ракет з 0 запланованих.
показати весь коментар
24.08.2025 00:04 Відповісти
Гм. А от в рашистських пабліках пишуть, що "мобилизованньіх" и "простроченньіх контрактников" интересует мир и демобилизация.

показати весь коментар
24.08.2025 00:08 Відповісти
тобто, по Мерцу, війна гарячої фази ще триватиме років п'ять-десять.
Недовго, з погляду кута зору історії; бо Україна з касапами воює вже десь так років шістсот (нехай і не всі шістсот по-гарячому). Та й після війни - спокійно не буде; війна продовжиться в кращому випадку в холодному варіанті; але може бути - і низької інтенсивності, як було в 2015-21 роках.

Герр Фрідріх вивчав історію України? Дуже схоже... Чи Порошенко лекції давав?
показати весь коментар
24.08.2025 00:14 Відповісти
Крах экономики СССР тоже не за один день произошел, но у нас есть ускоритель краха экономики России - это удары беспилотниками и ракетами. А по СССР никто не бил ударами. Там только гонка вооружений, железный занавес, противостояние прокси войнами, война спецслужб, война влияний, низкие цены на нефть... А мы будем лупить по РФ и рушить экономику России физической силой.
показати весь коментар
24.08.2025 00:26 Відповісти
 
 