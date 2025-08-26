Мерц обвинил Путина в "тактике затягивания" переговоров с Украиной
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент РФ Владимир Путин применяет "стратегию затягивания" в поиске мирного решения конфликта в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
"Путин считает правильным ставить условия для встречи между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые являются абсолютно неприемлемыми с точки зрения Украины и ее западных партнеров", - сказал Мерц.
Канцлер напомнил, что президент США Дональд Трамп и Путин на прошлой неделе договорились о проведении этой встречи, и выразил надежду, что она состоится в течение двух недель.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий26.08.2025 13:55 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
18c49ed2
показать весь комментарий26.08.2025 13:56 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
✘
✘
botoks
показать весь комментарий26.08.2025 13:58 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
tanix pristavka
показать весь комментарий26.08.2025 14:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль