Мерц обвинил Путина в "тактике затягивания" переговоров с Украиной

Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент РФ Владимир Путин применяет "стратегию затягивания" в поиске мирного решения конфликта в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Путин считает правильным ставить условия для встречи между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые являются абсолютно неприемлемыми с точки зрения Украины и ее западных партнеров", - сказал Мерц.

Канцлер напомнил, что президент США Дональд Трамп и Путин на прошлой неделе договорились о проведении этой встречи, и выразил надежду, что она состоится в течение двух недель.

путин владимир (32078) переговоры с Россией (1301) Фридрих Мерц (216)
Точно так як Мерц затягує з обіцяними Таурусами, так і ***** затягує... Всі срали на обіцянки...
26.08.2025 13:55 Ответить
***** сейчас использует ту же стратегию, что и Порох против него в 2015-2019 годах, когда его загнали в ловушку бесконечных переговоров.. Только вот теперь ***** противостоит отнюдь не Порох, как нам этого не жаль.
26.08.2025 13:56 Ответить
це ніяка не "тактика" і не черговий "путєн всєх переіграл". Це просто така позиція трумпа і все. Він так вирішив
26.08.2025 13:58 Ответить
яке тяжке звинувачення. Масовий вбивця та терорист захлюпав носом
26.08.2025 14:10 Ответить
 
 