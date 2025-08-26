Мерц обвинил Путина в "тактике затягивания" переговоров с Украиной

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент РФ Владимир Путин применяет "стратегию затягивания" в поиске мирного решения конфликта в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Путин считает правильным ставить условия для встречи между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые являются абсолютно неприемлемыми с точки зрения Украины и ее западных партнеров", - сказал Мерц.

Канцлер напомнил, что президент США Дональд Трамп и Путин на прошлой неделе договорились о проведении этой встречи, и выразил надежду, что она состоится в течение двух недель.

