Новости
Надеюсь, терпение Трампа в отношении России иссякнет, - Стубб

Стубб о терпении Трампа в отношении России Что сказал президент Финляндии

Лидер Финляндии Александр Стубб надеется, что терпение президента США Дональда Трампа в отношении России иссякнет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Его спросили о ходе мирных переговоров в Украине.

"Надеюсь, что терпение президента США Дональда Трампа в отношении России иссякнет", - ответил он на пресс-конференции.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы достичь длительного мира. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Украина сохранила свое самоопределение и территориальную целостность, насколько это возможно", - добавил Стубб.

По словам президента Финляндии, диктатора Путина можно заставить заключить мир только путем введения пошлин для стран, которые продолжают торговать с Россией или помогают российской военной промышленности.

"Единственные, кто может убедить Путина заключить мир, скорее всего, находятся на Востоке, а не на Западе", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вадефуль: Путин должен доказать миру, что он готов остановить войну против Украины

Автор: 

путин владимир (32078) россия (96970) Трамп Дональд (6480) Стубб Александр (110)
Топ комментарии
+9
сподівайтесь краще щоб не вичерпались українці
26.08.2025 13:06 Ответить
+4
наївний ви пан Стубб...трамп проти свого кремлівського куратора не піде ...він третім хоче бути , в геополітичному дерібані світу ,на трьох, сі , ху* ло, та трамп...
26.08.2025 13:07 Ответить
+3
Якщо на Трампона жирний компромат в москалів - то його терпіння буде вічним...
26.08.2025 13:16 Ответить
