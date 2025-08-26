Надеюсь, терпение Трампа в отношении России иссякнет, - Стубб
Лидер Финляндии Александр Стубб надеется, что терпение президента США Дональда Трампа в отношении России иссякнет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
Его спросили о ходе мирных переговоров в Украине.
"Надеюсь, что терпение президента США Дональда Трампа в отношении России иссякнет", - ответил он на пресс-конференции.
"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы достичь длительного мира. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Украина сохранила свое самоопределение и территориальную целостность, насколько это возможно", - добавил Стубб.
По словам президента Финляндии, диктатора Путина можно заставить заключить мир только путем введения пошлин для стран, которые продолжают торговать с Россией или помогают российской военной промышленности.
"Единственные, кто может убедить Путина заключить мир, скорее всего, находятся на Востоке, а не на Западе", - подытожил он.
Скажіть це Зеленському, який трумпові мало не щодня дупу лиже (вербально), кажучи, що це під силу лише президенту США.
А то все "президент Европи" повинен то, повинен інше.