РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10484 посетителя онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
562 17

Вадефуль: Путин должен доказать миру, что он готов остановить войну против Украины

Йоганн Вадефуль о дальнейшей поддержке Украины

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль после совещания с коллегами из США, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Украины заявил о необходимости усиления давления на Россию и предоставления Украине гарантий безопасности.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Путин должен доказать миру, что он, наконец, готов остановить войну против Украины. Вчера я разговаривал со своими коллегами. Мы единодушны: Украина нуждается в гарантиях безопасности. Давление на Россию нужно усилить", - отметил Вадефуль.

Ранее глава МИД Германии подчеркивал, что Киев нуждается в гарантиях безопасности, максимально приближенных к уровню членства в НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин ошибся, если думает, что может тянуть время, - глава МИД Германии Вадефуль

Автор: 

путин владимир (32078) война в Украине (5823) Вадефуль Иоганн (56)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Дайте нормальну зброю Україні - це єдиний інструмент тиску на рф. Годі лити з пустого в порожнє.
показать весь комментарий
26.08.2025 11:07 Ответить
+5
Щось ці європейці живуть у якісь своїй реальності, де путін має ще йому, вундервафлю, щось доводити.
показать весь комментарий
26.08.2025 11:06 Ответить
+5
Відкрию очевидне вам панне Вадефуль. Щоб ви марно не витрачали час і не повторяли за рудум дебілом з США його прогнивші тези та 2-недільні відпустки для кровавого вбивці вовки х*йла.

***** це створіння не готове припиняти і ***** доводити воно також не буде. Слідуючий
показать весь комментарий
26.08.2025 11:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось ці європейці живуть у якісь своїй реальності, де путін має ще йому, вундервафлю, щось доводити.
показать весь комментарий
26.08.2025 11:06 Ответить
Та ***** ложив свій огризок на всяких вафлюїв. Воно знає шо скоро здохне і буде чудити і чудити. Тільки куля в лоб зупинить цю потвору. А кацапобидло буде і далі йти на убой.
показать весь комментарий
26.08.2025 11:26 Ответить
Путлєр прибор клав на Європу,а з січня і на США. Поцц на 8 десяткові рочків мріє просто керувати світом.
показать весь комментарий
26.08.2025 11:27 Ответить
Дайте нормальну зброю Україні - це єдиний інструмент тиску на рф. Годі лити з пустого в порожнє.
показать весь комментарий
26.08.2025 11:07 Ответить
Десь це вже читав - чи то рік тому, чи то три роки тому. Нащо ви публікуєте старі новини?
показать весь комментарий
26.08.2025 11:07 Ответить
Відкрию очевидне вам панне Вадефуль. Щоб ви марно не витрачали час і не повторяли за рудум дебілом з США його прогнивші тези та 2-недільні відпустки для кровавого вбивці вовки х*йла.

***** це створіння не готове припиняти і ***** доводити воно також не буде. Слідуючий
показать весь комментарий
26.08.2025 11:12 Ответить
путін має вас , і мнєнью вашему вращєньє прєдайот...
показать весь комментарий
26.08.2025 11:12 Ответить
він вам доведе, що не збирається припиняти війну!
показать весь комментарий
26.08.2025 11:12 Ответить
То шизофренія а чи що?
Вимагати від маньяка, щоб він перестав бути маньяком? О так, клац, і маньяк вимкнувся?
А таке буває?
показать весь комментарий
26.08.2025 11:22 Ответить
Поки що ***** вам тільки вудевафлі накидає на ваш тиск посилений.
показать весь комментарий
26.08.2025 11:22 Ответить
А може це світ має довести ***** що він має припинити війну? Поки що світ доводить протилежне.
показать весь комментарий
26.08.2025 11:25 Ответить
Нащо ***** зупиняти війну?
Нащо ***** мусить щось доводити світові? Він вже все сказав-зробив-довів. Чого світові іще не вистачає?
показать весь комментарий
26.08.2025 11:40 Ответить
Путлер вас - зарозумілих євро дипломатів на одному місці бачив. Путлер повинен...Що ви зробили для того щоб змусити його відмовитись від ведення війни? Нерішучі, неохочі, лениві, трусоваті, не самостійні політики.
показать весь комментарий
26.08.2025 11:48 Ответить
ху* ло з китаєм вже поклали те шо ви хочите ,шоб вам довели ...Рятуйте ЄС, китай війну буде продовжувати потім і на Заході ...
показать весь комментарий
26.08.2025 11:49 Ответить
А навіщо це єму ? Він і так отримає зняття санкцій !
показать весь комментарий
26.08.2025 11:52 Ответить
Мир должен довести пуйлу, что зачмырит его, если будет воевать...
показать весь комментарий
26.08.2025 12:19 Ответить
Навіщо йому зупиняти війну? В нього все ОК. Він потроху забирає території, і готовий це робити скільки завгодно. Кацапів не шкодує. Бомбить і руйнує вільні території. Має хороших союзників. І всередині України теж. Влада розкрадає все, до чого руки дістають, та нищить оборонний потенціал, і економіку. Все ОК!
показать весь комментарий
26.08.2025 12:50 Ответить
 
 