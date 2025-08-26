Вадефуль: Путин должен доказать миру, что он готов остановить войну против Украины

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль после совещания с коллегами из США, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Украины заявил о необходимости усиления давления на Россию и предоставления Украине гарантий безопасности.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Путин должен доказать миру, что он, наконец, готов остановить войну против Украины. Вчера я разговаривал со своими коллегами. Мы единодушны: Украина нуждается в гарантиях безопасности. Давление на Россию нужно усилить", - отметил Вадефуль.

Ранее глава МИД Германии подчеркивал, что Киев нуждается в гарантиях безопасности, максимально приближенных к уровню членства в НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин ошибся, если думает, что может тянуть время, - глава МИД Германии Вадефуль