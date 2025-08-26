Вадефуль: Путин должен доказать миру, что он готов остановить войну против Украины
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль после совещания с коллегами из США, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Украины заявил о необходимости усиления давления на Россию и предоставления Украине гарантий безопасности.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Путин должен доказать миру, что он, наконец, готов остановить войну против Украины. Вчера я разговаривал со своими коллегами. Мы единодушны: Украина нуждается в гарантиях безопасности. Давление на Россию нужно усилить", - отметил Вадефуль.
Ранее глава МИД Германии подчеркивал, что Киев нуждается в гарантиях безопасности, максимально приближенных к уровню членства в НАТО.
***** це створіння не готове припиняти і ***** доводити воно також не буде. Слідуючий
Вимагати від маньяка, щоб він перестав бути маньяком? О так, клац, і маньяк вимкнувся?
А таке буває?
Нащо ***** мусить щось доводити світові? Він вже все сказав-зробив-довів. Чого світові іще не вистачає?