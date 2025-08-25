Путин ошибся, если думает, что может тянуть время, - глава МИД Германии Вадефуль

Министр иностранных дел Иоганн Вадефуль призвал диктатора Владимира Путина провести быстрые двусторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Если президент Путин думает, что может тянуть время, он ошибся", - отметил он на встрече со своим хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом.

По словам Вадефуля, давление на Россию необходимо продолжать, поэтому ЕС готовит 19-й пакет санкций против России.

