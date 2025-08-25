Путин ошибся, если думает, что может тянуть время, - глава МИД Германии Вадефуль
Министр иностранных дел Иоганн Вадефуль призвал диктатора Владимира Путина провести быстрые двусторонние переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
"Если президент Путин думает, что может тянуть время, он ошибся", - отметил он на встрече со своим хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом.
По словам Вадефуля, давление на Россию необходимо продолжать, поэтому ЕС готовит 19-й пакет санкций против России.
Але, незважаючи на масштаб, експерти ставлять під сумнів шанс успішної реалізації програми - вірогідніший черговий блеф від *****, розрахований на залякування Заходу.
https://t.me/agentstvonews/11621 @ (джерела допису):
На Новой Земле в последние недели появились самолеты, которые могут использоваться для того, чтобы отслеживать ожидаемые испытания ракеты «Буревестник». Кроме того, в районе острова оказались сосредоточены сразу девять судов.
Испытания «Буревестника» также могли обсуждаться во время посещения владимиром путиным Сарова в прошлую пятницу, писал анонимный телеграм-канал, который цитировала газета «Коммерсант».
Детали. На военной авиабазе Рогачево на Новой Земле появились транспортные самолеты Ан-72, Ан-26, Ил-76, два истребителя Су-35С и восемь вертолетов, https://t.me/strategicontrol/47331 сообщил телеграм-канал Strategic Control. Они перевозили персонал и технику на испытательные полигоны Панкoво и Северный, полагает The Barents Observer.
▪️Также на Рогачево прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, сообщил Strategic Control. Эти самолеты, как пишет The Barents Observer., редко появляются в Арктике после начала войны в Украине. Сотрудник Норвежской академии ВВС Ларс ***** Хага сказал изданию, что А-50У может отслеживать траектории полета «Буревестника» или координировать полеты в рамках испытаний.
▪️Кроме того, на авиабазе находятся два Ил-976 СКИП (самолетный командно-измерительный пункт) Росатома, пишет Strategic Control. По словам Хаги, эти самолеты специально созданы для мониторинга и замеров в ходе ядерных испытаний.
▪️Цитата. «Если будут проводиться испытания ракеты, можно ожидать высокой активности самолетов одновременно: самолеты СКИП будут отслеживать полет, истребители могут находиться в воздухе или быть приведены в повышенную боевую готовность, чтобы перехватывать иностранные разведывательные самолёты или визуально сопровождать испытательный пуск, а вертолёты будут готовы к подъему остатков ракеты, упавшей в воду или на землю», - объяснил эксперт.
▪️Территория к западу от Новой Земли закрыта для гражданской авиации до 25 августа, отмечает The Barents Observer. Кроме того, береговая администрация российского Арктического региона https://www.mapm.ru/Prip предупредила суда об опасности при приближении к северо-восточной части Баренцева моря, пишет издание.
▪️В закрытой зоне на западном побережье Новой Земли к утру 24 августа находилось девять судов, сообщает Barents Observer. Некоторые из них используются для снабжения Новой Земли, другие могут находиться там для наблюдения или подъема упавшей ракеты с морского дна, предположили журналисты.
Контекст. О возможной подготовке к испытаниям «Буревестника» The Barents Observer https://t.me/agentstvonews/11431 сообщило в начале августа. К таким выводам издание пришло, проанализировав данные о перемещениях российских и иностранных самолетов в районе острова. Позже о возможной подготовке к испытаниям «Буревесника» https://www.reuters.com/world/europe/putin-appears-ready-test-new-missile-he-prepares-trump-talks-researchers-say-2025-08-13/ написало агентство Reuters.
▪️В пятницу владимир путин в ходе поездки в Саров провел секретную встречу. В ходе нее https://t.me/agentstvonews/11609 шла речь о «Буревестнике», сообщил телеграм-канал «Дети Арбата». Распространенную им информацию процитировал «Коммерсант».
▪️«Буревестник» - это ракета с ядерной энергетичесчкой установкой. россия уже проводила ее испытания на Новой Земле в 2019 году. Тогда они, судя по всему, https://t.me/agentstvonews/11431 стали причиной облучения нескольких человек: двое погибли, шестеро пострадали.
В 2024 году норвежская разведка в своем отчете https://www.etterretningstjenesten.no/publikasjoner/focus/Focus24_contents/Focus24_chapter_2 предупреждала, что россия, вероятно, продолжит испытания оружия на Новой Земле. В отчете говорилось, что эти испытания сопряжены с риском аварий и локальных радиоактивных выбросов.
▪️Испытания «Буревестника» могут пройти на фоне тупика в мирном урегулировании войны в Украине и использоваться москвой в качестве аргумента в споре с западными странами об условиях, на которых может завершиться конфликт."