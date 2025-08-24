Украина должна получить гарантии безопасности, которые похожи на членство в НАТО, - Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль считает, что Украина должна получить такие гарантии безопасности, которые фактически приближались бы по своей сути к членству в НАТО.

Об этом глава немецкой дипломатии сказал во время Дня открытых дверей правительства Германии в воскресенье, 24 августа, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина будет нуждаться в таких гарантиях безопасности, "которые очень приближаются к тому, что означает членство в НАТО".

"Мы не можем требовать от Украины серьезно думать о территориальных уступках, если она не получит как минимум реальные гарантии безопасности от как можно большего количества государств, что по крайней мере остальная часть (украинской территории,- ред.) будет в безопасности",- заявил Вадефуль.

Читайте также: В ближайшие дни будут готовы наработки по архитектуре гарантий безопасности для Украины, - Зеленский

Немецкий министр выразил надежду, что если настаивать именно на таких гарантиях безопасности, то это сможет в конце концов убедить и диктатора России Владимира Путина. Кроме того, Вадефуль убежден, что для России это не будет представлять никакой угрозы.

"Тогда это могло бы стать основой для того, чтобы мы в Европе наконец снова имели мир", - сказал немецкий чиновник.

Читайте также: Мы говорим о тех гарантиях безопасности, которые нас будут защищать, а не о "гарантиях безопасности" от РФ, - Зеленский

Кто может предоставить Украине гарантии безопасности?

Вадефуль отметил, что он рассчитывает на широкий круг государств, которые будут предоставлять Украине гарантии безопасности после завершения войны.

Министр считает, что круг стран-гарантов нужно расширить за пределы Европы, в частности, важно, чтобы к этому процессу присоединились Соединенные Штаты.

По информации Вадефуля, около 30 государств, среди которых и Япония, выразили готовность поддержать Украину.

Он добавил, что "нарушение гарантии безопасности будет нападением на Украину".

Читайте также: Вэнс заявил, что россияне будут привлечены к обсуждению гарантий безопасности Украине