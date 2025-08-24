Украина должна получить гарантии безопасности, которые похожи на членство в НАТО, - Вадефуль
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль считает, что Украина должна получить такие гарантии безопасности, которые фактически приближались бы по своей сути к членству в НАТО.
Об этом глава немецкой дипломатии сказал во время Дня открытых дверей правительства Германии в воскресенье, 24 августа, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина будет нуждаться в таких гарантиях безопасности, "которые очень приближаются к тому, что означает членство в НАТО".
"Мы не можем требовать от Украины серьезно думать о территориальных уступках, если она не получит как минимум реальные гарантии безопасности от как можно большего количества государств, что по крайней мере остальная часть (украинской территории,- ред.) будет в безопасности",- заявил Вадефуль.
Немецкий министр выразил надежду, что если настаивать именно на таких гарантиях безопасности, то это сможет в конце концов убедить и диктатора России Владимира Путина. Кроме того, Вадефуль убежден, что для России это не будет представлять никакой угрозы.
"Тогда это могло бы стать основой для того, чтобы мы в Европе наконец снова имели мир", - сказал немецкий чиновник.
Кто может предоставить Украине гарантии безопасности?
Вадефуль отметил, что он рассчитывает на широкий круг государств, которые будут предоставлять Украине гарантии безопасности после завершения войны.
Министр считает, что круг стран-гарантов нужно расширить за пределы Европы, в частности, важно, чтобы к этому процессу присоединились Соединенные Штаты.
По информации Вадефуля, около 30 государств, среди которых и Япония, выразили готовность поддержать Украину.
Он добавил, что "нарушение гарантии безопасности будет нападением на Украину".
Схвалили продаж 3,5 тис шт, а от що із застосуванням по території кацапстану - питання відкрите