Украина должна получить гарантии безопасности, которые похожи на членство в НАТО, - Вадефуль

министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль считает, что Украина должна получить такие гарантии безопасности, которые фактически приближались бы по своей сути к членству в НАТО.

Об этом глава немецкой дипломатии сказал во время Дня открытых дверей правительства Германии в воскресенье, 24 августа, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина будет нуждаться в таких гарантиях безопасности, "которые очень приближаются к тому, что означает членство в НАТО".

"Мы не можем требовать от Украины серьезно думать о территориальных уступках, если она не получит как минимум реальные гарантии безопасности от как можно большего количества государств, что по крайней мере остальная часть (украинской территории,- ред.) будет в безопасности",- заявил Вадефуль.

Читайте также: В ближайшие дни будут готовы наработки по архитектуре гарантий безопасности для Украины, - Зеленский

Немецкий министр выразил надежду, что если настаивать именно на таких гарантиях безопасности, то это сможет в конце концов убедить и диктатора России Владимира Путина. Кроме того, Вадефуль убежден, что для России это не будет представлять никакой угрозы.

"Тогда это могло бы стать основой для того, чтобы мы в Европе наконец снова имели мир", - сказал немецкий чиновник.

Читайте также: Мы говорим о тех гарантиях безопасности, которые нас будут защищать, а не о "гарантиях безопасности" от РФ, - Зеленский

Кто может предоставить Украине гарантии безопасности?

Вадефуль отметил, что он рассчитывает на широкий круг государств, которые будут предоставлять Украине гарантии безопасности после завершения войны.

Министр считает, что круг стран-гарантов нужно расширить за пределы Европы, в частности, важно, чтобы к этому процессу присоединились Соединенные Штаты.

По информации Вадефуля, около 30 государств, среди которых и Япония, выразили готовность поддержать Украину.

Он добавил, что "нарушение гарантии безопасности будет нападением на Украину".

Читайте также: Вэнс заявил, что россияне будут привлечены к обсуждению гарантий безопасности Украине

НАТО (10263) гарантии безопасности (202) Вадефуль Иоганн (54)
+4
Власна ЯЗ - єдиний гарант безпеки для України!
показать весь комментарий
24.08.2025 23:04 Ответить
+2
начиння штатівське, у т.ч. щодо наведення на ціль
показать весь комментарий
24.08.2025 23:08 Ответить
+1
На BBC, DW та WSJ є новина про те, що Пентагон кілька місяців блокує удари по кацапстану атакамсами та штормами
показать весь комментарий
24.08.2025 23:18 Ответить
Власна ЯЗ - єдиний гарант безпеки для України!
показать весь комментарий
24.08.2025 23:04 Ответить
Дитячий садок. Зеля наказав би вдарити ядрьоною бомбою по Мацкві??? І з Кацапії, абсолютно законно, прилетіли б до тисячі аналогічних ракет. Індія з Пакистаном воюють за спірні території. Час від часу бойові сутички з захопленням територій, і смертями. Обидві країни мають ядерну зброю.
показать весь комментарий
24.08.2025 23:32 Ответить
Найнадійніші гарантії безпеки України - дозвіл США бити атакамсами та штормами по усій території кацапстану
показать весь комментарий
24.08.2025 23:04 Ответить
А яке відношення США до штормів? Це ракети Великобританії...
показать весь комментарий
24.08.2025 23:07 Ответить
начиння штатівське, у т.ч. щодо наведення на ціль
показать весь комментарий
24.08.2025 23:08 Ответить
На BBC, DW та WSJ є новина про те, що Пентагон кілька місяців блокує удари по кацапстану атакамсами та штормами
показать весь комментарий
24.08.2025 23:18 Ответить
але при цьому погоджують продаж ракет на 300-450 км, які мають надійти у вересні. отримати живі гроші та продовжити заборону на використання?...
показать весь комментарий
24.08.2025 23:31 Ответить
до 500 км, ракети eram, б/ч до 250 кг, уламково-фугасні, частина системи IGIS
Схвалили продаж 3,5 тис шт, а от що із застосуванням по території кацапстану - питання відкрите
показать весь комментарий
24.08.2025 23:41 Ответить
Політична гра. Невже не дійшло ще.
показать весь комментарий
25.08.2025 00:17 Ответить
А членство в НАТО гарантує безпеку? Навіть CNN сумнівається.
показать весь комментарий
24.08.2025 23:19 Ответить
"гарантії безпеки, які схожі на членство в НАТО" від людей, схожих на представників держав нато...
показать весь комментарий
24.08.2025 23:29 Ответить
сомнительные гарантии. Лучше уже Украина сама себе гарантирует безопасность - уничтожит экономику России ракетами и дронами и РФ развалится и Украина вернет свои земли и рашки не будет и это лучшая гарантия безопасности. Когда это произойдет, как же будет легче всей Украине и даже в мире. Тревоги уйдут - люди счастливые будут.
показать весь комментарий
24.08.2025 23:42 Ответить
Самі себе хочуть переконати чи нас ще раз наї...ти? В результаті самі себе й наї...ть. Здається не дурні люди і розуміють, що гарантією може стати лише повний капець рашки і перезагрузка менталітету населення країни-агресора, як було з Німеччиною і Японією, але уникають навіть думки, що проблему доведеться вирішувати і продовжують її жувати. Це як у людей хата горить, а сусіди мляво воду підносять, але не допомагають гасити - може дощ піде і на мою пожежа не перекинеться.
показать весь комментарий
25.08.2025 00:06 Ответить
 
 