Україна має отримати гарантії безпеки, які схожі на членство в НАТО,- Вадефуль

міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що Україна має отримати такі гарантії безпеки, що фактично наближалися б за своєю суттю до членства в НАТО.

Про це глава німецької дипломатії сказав під час Дня відкритих дверей уряду Німеччини у неділю, 24 серпня, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна потребуватиме таких гарантій безпеки, "які дуже наближаються до того, що означає членство в НАТО". 

"Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта (української території,- ред.) буде в безпеці",- заявив Вадефуль.

Німецький міністр висловив сподівання, що якщо наполягати саме на таких гарантіях безпеки, то це зможе зрештою переконати і диктатора Росії Володимира Путіна. Крім того, Вадефуль переконаний, що для Росії це не становитиме жодної загрози.

"Тоді це могло б стати основою для того, щоб ми в Європі нарешті знову мали мир", - сказав німецький урядовець.

Хто може надати Україні гарантії безпеки?

Вадефуль наголосив, що він розраховує на широке коло держав, які надаватимуть Україні гарантії безпеки після завершення війни.

Міністр вважає, що коло країн-гарантів потрібно розширити за межі Європи, зокрема, важливо, щоб до цього процесу долучилися Сполучені Штати.

За інформацією Вадефуля, близько 30 держав, серед яких і Японія, висловили готовність підтримати Україну.

Він додав, що "порушення гарантії безпеки буде нападом на Україну".

+4
Власна ЯЗ - єдиний гарант безпеки для України!
24.08.2025 23:04 Відповісти
+2
начиння штатівське, у т.ч. щодо наведення на ціль
24.08.2025 23:08 Відповісти
+1
На BBC, DW та WSJ є новина про те, що Пентагон кілька місяців блокує удари по кацапстану атакамсами та штормами
24.08.2025 23:18 Відповісти
Власна ЯЗ - єдиний гарант безпеки для України!
24.08.2025 23:04 Відповісти
Дитячий садок. Зеля наказав би вдарити ядрьоною бомбою по Мацкві??? І з Кацапії, абсолютно законно, прилетіли б до тисячі аналогічних ракет. Індія з Пакистаном воюють за спірні території. Час від часу бойові сутички з захопленням територій, і смертями. Обидві країни мають ядерну зброю.
24.08.2025 23:32 Відповісти
Найнадійніші гарантії безпеки України - дозвіл США бити атакамсами та штормами по усій території кацапстану
24.08.2025 23:04 Відповісти
А яке відношення США до штормів? Це ракети Великобританії...
24.08.2025 23:07 Відповісти
начиння штатівське, у т.ч. щодо наведення на ціль
24.08.2025 23:08 Відповісти
На BBC, DW та WSJ є новина про те, що Пентагон кілька місяців блокує удари по кацапстану атакамсами та штормами
24.08.2025 23:18 Відповісти
але при цьому погоджують продаж ракет на 300-450 км, які мають надійти у вересні. отримати живі гроші та продовжити заборону на використання?...
24.08.2025 23:31 Відповісти
до 500 км, ракети eram, б/ч до 250 кг, уламково-фугасні, частина системи IGIS
Схвалили продаж 3,5 тис шт, а от що із застосуванням по території кацапстану - питання відкрите
24.08.2025 23:41 Відповісти
Політична гра. Невже не дійшло ще.
25.08.2025 00:17 Відповісти
А членство в НАТО гарантує безпеку? Навіть CNN сумнівається.
24.08.2025 23:19 Відповісти
"гарантії безпеки, які схожі на членство в НАТО" від людей, схожих на представників держав нато...
24.08.2025 23:29 Відповісти
сомнительные гарантии. Лучше уже Украина сама себе гарантирует безопасность - уничтожит экономику России ракетами и дронами и РФ развалится и Украина вернет свои земли и рашки не будет и это лучшая гарантия безопасности. Когда это произойдет, как же будет легче всей Украине и даже в мире. Тревоги уйдут - люди счастливые будут.
24.08.2025 23:42 Відповісти
Самі себе хочуть переконати чи нас ще раз наї...ти? В результаті самі себе й наї...ть. Здається не дурні люди і розуміють, що гарантією може стати лише повний капець рашки і перезагрузка менталітету населення країни-агресора, як було з Німеччиною і Японією, але уникають навіть думки, що проблему доведеться вирішувати і продовжують її жувати. Це як у людей хата горить, а сусіди мляво воду підносять, але не допомагають гасити - може дощ піде і на мою пожежа не перекинеться.
25.08.2025 00:06 Відповісти
 
 