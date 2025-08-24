Україна має отримати гарантії безпеки, які схожі на членство в НАТО,- Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що Україна має отримати такі гарантії безпеки, що фактично наближалися б за своєю суттю до членства в НАТО.

Про це глава німецької дипломатії сказав під час Дня відкритих дверей уряду Німеччини у неділю, 24 серпня, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна потребуватиме таких гарантій безпеки, "які дуже наближаються до того, що означає членство в НАТО".

"Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта (української території,- ред.) буде в безпеці",- заявив Вадефуль.

Читайте також: Найближчими днями будуть готові напрацювання щодо архітектури гарантій безпеки для України, - Зеленський

Німецький міністр висловив сподівання, що якщо наполягати саме на таких гарантіях безпеки, то це зможе зрештою переконати і диктатора Росії Володимира Путіна. Крім того, Вадефуль переконаний, що для Росії це не становитиме жодної загрози.

"Тоді це могло б стати основою для того, щоб ми в Європі нарешті знову мали мир", - сказав німецький урядовець.

Читайте також: Ми говоримо про ті гарантії безпеки, які нас будуть захищати, а не про "гарантії безпеки" від РФ, - Зеленський

Хто може надати Україні гарантії безпеки?

Вадефуль наголосив, що він розраховує на широке коло держав, які надаватимуть Україні гарантії безпеки після завершення війни.

Міністр вважає, що коло країн-гарантів потрібно розширити за межі Європи, зокрема, важливо, щоб до цього процесу долучилися Сполучені Штати.

За інформацією Вадефуля, близько 30 держав, серед яких і Японія, висловили готовність підтримати Україну.

Він додав, що "порушення гарантії безпеки буде нападом на Україну".

Читайте також: Венс заявив, що росіяни будуть залучені до обговорення гарантій безпеки Україні