Україна має отримати гарантії безпеки, які схожі на членство в НАТО,- Вадефуль
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що Україна має отримати такі гарантії безпеки, що фактично наближалися б за своєю суттю до членства в НАТО.
Про це глава німецької дипломатії сказав під час Дня відкритих дверей уряду Німеччини у неділю, 24 серпня, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна потребуватиме таких гарантій безпеки, "які дуже наближаються до того, що означає членство в НАТО".
"Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта (української території,- ред.) буде в безпеці",- заявив Вадефуль.
Німецький міністр висловив сподівання, що якщо наполягати саме на таких гарантіях безпеки, то це зможе зрештою переконати і диктатора Росії Володимира Путіна. Крім того, Вадефуль переконаний, що для Росії це не становитиме жодної загрози.
"Тоді це могло б стати основою для того, щоб ми в Європі нарешті знову мали мир", - сказав німецький урядовець.
Хто може надати Україні гарантії безпеки?
Вадефуль наголосив, що він розраховує на широке коло держав, які надаватимуть Україні гарантії безпеки після завершення війни.
Міністр вважає, що коло країн-гарантів потрібно розширити за межі Європи, зокрема, важливо, щоб до цього процесу долучилися Сполучені Штати.
За інформацією Вадефуля, близько 30 держав, серед яких і Японія, висловили готовність підтримати Україну.
Він додав, що "порушення гарантії безпеки буде нападом на Україну".
