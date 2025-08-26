УКР
Вадефуль: Путін має довести світу, що він готовий припинити війну проти України

Йоганн Вадефуль про подальшу підтримку України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль після наради з колегами зі США, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та України заявив про необхідність посилення тиску на Росію та надання Україні гарантій безпеки.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Путін повинен довести світові, що він нарешті готовий припинити війну проти України. Вчора я розмовляв зі своїми колегами. Ми одностайні: Україна потребує гарантій безпеки. Тиск на Росію потрібно посилити", - зазначив Вадефуль. 

Раніше глава МЗС Німеччини наголошував, що Київ потребує гарантій безпеки, максимально наближених до рівня членства в НАТО.

Раніше глава МЗС Німеччини наголошував, що Київ потребує гарантій безпеки, максимально наближених до рівня членства в НАТО.

путін володимир (24686) війна в Україні (5863) Вадефуль Йоганн (56)
Щось ці європейці живуть у якісь своїй реальності, де путін має ще йому, вундервафлю, щось доводити.
показати весь коментар
26.08.2025 11:06 Відповісти
Та ***** ложив свій огризок на всяких вафлюїв. Воно знає шо скоро здохне і буде чудити і чудити. Тільки куля в лоб зупинить цю потвору. А кацапобидло буде і далі йти на убой.
показати весь коментар
26.08.2025 11:26 Відповісти
Путлєр прибор клав на Європу,а з січня і на США. Поцц на 8 десяткові рочків мріє просто керувати світом.
показати весь коментар
26.08.2025 11:27 Відповісти
Дайте нормальну зброю Україні - це єдиний інструмент тиску на рф. Годі лити з пустого в порожнє.
показати весь коментар
26.08.2025 11:07 Відповісти
Десь це вже читав - чи то рік тому, чи то три роки тому. Нащо ви публікуєте старі новини?
показати весь коментар
26.08.2025 11:07 Відповісти
Відкрию очевидне вам панне Вадефуль. Щоб ви марно не витрачали час і не повторяли за рудум дебілом з США його прогнивші тези та 2-недільні відпустки для кровавого вбивці вовки х*йла.

***** це створіння не готове припиняти і ***** доводити воно також не буде. Слідуючий
показати весь коментар
26.08.2025 11:12 Відповісти
путін має вас , і мнєнью вашему вращєньє прєдайот...
показати весь коментар
26.08.2025 11:12 Відповісти
він вам доведе, що не збирається припиняти війну!
показати весь коментар
26.08.2025 11:12 Відповісти
То шизофренія а чи що?
Вимагати від маньяка, щоб він перестав бути маньяком? О так, клац, і маньяк вимкнувся?
А таке буває?
показати весь коментар
26.08.2025 11:22 Відповісти
Поки що ***** вам тільки вудевафлі накидає на ваш тиск посилений.
показати весь коментар
26.08.2025 11:22 Відповісти
А може це світ має довести ***** що він має припинити війну? Поки що світ доводить протилежне.
показати весь коментар
26.08.2025 11:25 Відповісти
Нащо ***** зупиняти війну?
Нащо ***** мусить щось доводити світові? Він вже все сказав-зробив-довів. Чого світові іще не вистачає?
показати весь коментар
26.08.2025 11:40 Відповісти
Путлер вас - зарозумілих євро дипломатів на одному місці бачив. Путлер повинен...Що ви зробили для того щоб змусити його відмовитись від ведення війни? Нерішучі, неохочі, лениві, трусоваті, не самостійні політики.
показати весь коментар
26.08.2025 11:48 Відповісти
ху* ло з китаєм вже поклали те шо ви хочите ,шоб вам довели ...Рятуйте ЄС, китай війну буде продовжувати потім і на Заході ...
показати весь коментар
26.08.2025 11:49 Відповісти
А навіщо це єму ? Він і так отримає зняття санкцій !
показати весь коментар
26.08.2025 11:52 Відповісти
Мир должен довести пуйлу, что зачмырит его, если будет воевать...
показати весь коментар
26.08.2025 12:19 Відповісти
Навіщо йому зупиняти війну? В нього все ОК. Він потроху забирає території, і готовий це робити скільки завгодно. Кацапів не шкодує. Бомбить і руйнує вільні території. Має хороших союзників. І всередині України теж. Влада розкрадає все, до чого руки дістають, та нищить оборонний потенціал, і економіку. Все ОК!
показати весь коментар
26.08.2025 12:50 Відповісти
Які ж ви там геть кончені дебіли!
показати весь коментар
26.08.2025 13:40 Відповісти
 
 