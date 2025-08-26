Вадефуль: Путін має довести світу, що він готовий припинити війну проти України
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль після наради з колегами зі США, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та України заявив про необхідність посилення тиску на Росію та надання Україні гарантій безпеки.
"Путін повинен довести світові, що він нарешті готовий припинити війну проти України. Вчора я розмовляв зі своїми колегами. Ми одностайні: Україна потребує гарантій безпеки. Тиск на Росію потрібно посилити", - зазначив Вадефуль.
Раніше глава МЗС Німеччини наголошував, що Київ потребує гарантій безпеки, максимально наближених до рівня членства в НАТО.
***** це створіння не готове припиняти і ***** доводити воно також не буде. Слідуючий
Вимагати від маньяка, щоб він перестав бути маньяком? О так, клац, і маньяк вимкнувся?
А таке буває?
Нащо ***** мусить щось доводити світові? Він вже все сказав-зробив-довів. Чого світові іще не вистачає?