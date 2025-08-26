Вадефуль: Путін має довести світу, що він готовий припинити війну проти України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль після наради з колегами зі США, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та України заявив про необхідність посилення тиску на Росію та надання Україні гарантій безпеки.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Путін повинен довести світові, що він нарешті готовий припинити війну проти України. Вчора я розмовляв зі своїми колегами. Ми одностайні: Україна потребує гарантій безпеки. Тиск на Росію потрібно посилити", - зазначив Вадефуль.

Раніше глава МЗС Німеччини наголошував, що Київ потребує гарантій безпеки, максимально наближених до рівня членства в НАТО.

