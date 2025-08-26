УКР
817 15

Сподіваюсь, терпіння Трампа до Росії вичерпається, - Стубб

Стубб про терпіння Трама щодо Росії Що сказав президент Фінляндії

Лідер Фінляндії Александр Стубб сподівається, що терпіння президента США Дональда Трампа до Росії вичерпається.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Його запитали про перебіг мирних переговорів в Україні.

"Сподіваюсь, що терпіння президента США Дональда Трампа до Росії вичерпається", - відповів він на пресконференції.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб досягти тривалого миру. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб Україна зберегла своє самовизначення і територіальну цілісність, наскільки це можливо", - додав Стубб.

За словами президента Фінляндії, диктатора Путіна можна змусити укласти мир лише шляхом запровадження мит для країн, які продовжують торгувати з Росією або допомагають російській військовій промисловості.

"Єдині, хто може переконати Путіна укласти мир, швидше за все, знаходяться на Сході, а не на Заході", - підсумував він.

Також читайте: Гарантом безпеки номер один для України є сама Україна, - Стубб

Автор: 

путін володимир (24686) росія (67347) Трамп Дональд (7001) Стубб Александр (112)
Топ коментарі
+9
сподівайтесь краще щоб не вичерпались українці
показати весь коментар
26.08.2025 13:06 Відповісти
+4
наївний ви пан Стубб...трамп проти свого кремлівського куратора не піде ...він третім хоче бути , в геополітичному дерібані світу ,на трьох, сі , ху* ло, та трамп...
показати весь коментар
26.08.2025 13:07 Відповісти
+3
Якщо на Трампона жирний компромат в москалів - то його терпіння буде вічним...
показати весь коментар
26.08.2025 13:16 Відповісти
він мріє про зустріч з іншим недомірком...
показати весь коментар
26.08.2025 14:01 Відповісти
десь через рік. А може через два. Але це не точно.
показати весь коментар
26.08.2025 13:07 Відповісти
>> Єдині, хто може переконати пітуна укласти мир, швидше за все, знаходяться на Сході, а не на Заході

Скажіть це Зеленському, який трумпові мало не щодня дупу лиже (вербально), кажучи, що це під силу лише президенту США.
показати весь коментар
26.08.2025 13:09 Відповісти
кацапська мафія влила (відмивали криваві гроші?) в нерухомість трампона до ПІВ МІЛЬЯРДА доларів по різних підрахунках за останні 25 років! він куплений москалями з ПОТРОХАМИ і без всяких компроматів!!!!
показати весь коментар
26.08.2025 13:40 Відповісти
Може, й вичерпається. Але він все одно нічого не зробить, бо неспроможний.
показати весь коментар
26.08.2025 13:19 Відповісти
Ему тогда придется раскрываться. Слава Украине!
показати весь коментар
26.08.2025 13:26 Відповісти
Оно закончится только с окончанием у }{уйла денег на финансирование "бизнесов" Трампона.
показати весь коментар
26.08.2025 13:36 Відповісти
Навпаки, кохання зростає...
показати весь коментар
26.08.2025 13:37 Відповісти
І що тоді? Він продовжить цілувати путіна в дупу, але вже з нетерпінням?
показати весь коментар
26.08.2025 13:39 Відповісти
А коли вичерпається терпіння Европи?! В плані санкцій перш за все.

А то все "президент Европи" повинен то, повинен інше.
показати весь коментар
26.08.2025 13:45 Відповісти
Як у мазохіста може вичерпатись терпіння?
показати весь коментар
26.08.2025 13:47 Відповісти
 
 