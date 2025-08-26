Сподіваюсь, терпіння Трампа до Росії вичерпається, - Стубб

Лідер Фінляндії Александр Стубб сподівається, що терпіння президента США Дональда Трампа до Росії вичерпається.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Його запитали про перебіг мирних переговорів в Україні.

"Сподіваюсь, що терпіння президента США Дональда Трампа до Росії вичерпається", - відповів він на пресконференції.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб досягти тривалого миру. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб Україна зберегла своє самовизначення і територіальну цілісність, наскільки це можливо", - додав Стубб.

За словами президента Фінляндії, диктатора Путіна можна змусити укласти мир лише шляхом запровадження мит для країн, які продовжують торгувати з Росією або допомагають російській військовій промисловості.

"Єдині, хто може переконати Путіна укласти мир, швидше за все, знаходяться на Сході, а не на Заході", - підсумував він.

