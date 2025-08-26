Сподіваюсь, терпіння Трампа до Росії вичерпається, - Стубб
Лідер Фінляндії Александр Стубб сподівається, що терпіння президента США Дональда Трампа до Росії вичерпається.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
Його запитали про перебіг мирних переговорів в Україні.
"Сподіваюсь, що терпіння президента США Дональда Трампа до Росії вичерпається", - відповів він на пресконференції.
"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб досягти тривалого миру. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб Україна зберегла своє самовизначення і територіальну цілісність, наскільки це можливо", - додав Стубб.
За словами президента Фінляндії, диктатора Путіна можна змусити укласти мир лише шляхом запровадження мит для країн, які продовжують торгувати з Росією або допомагають російській військовій промисловості.
"Єдині, хто може переконати Путіна укласти мир, швидше за все, знаходяться на Сході, а не на Заході", - підсумував він.
Скажіть це Зеленському, який трумпові мало не щодня дупу лиже (вербально), кажучи, що це під силу лише президенту США.
А то все "президент Европи" повинен то, повинен інше.