Гарантом безпеки номер один для України є сама Україна, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що головним гарантом безпеки для України є вона сама.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у програмі One Nation на телеканалі Fox News.

За його словами, одним із ключових результатів зустрічі лідерів Європи, Володимира Зеленського із Дональдом Трампом у Білому домі став початок обговорення гарантій безпеки для України.

"І відправна точка дуже проста. Гарантом безпеки номер один для України є сама Україна. Вона має одну з найсучасніших і найбільших армій у світі", - пояснив Стубб.

Лідер Фінляндії зазначив, що Європа підтримуватиме це, а США координуватимуть надання певної допомоги та підтримки.

"Наразі ми опрацьовуємо деталі. Пам'ятайте, що не Росія буде вказувати Європі чи США, що вони можуть або не можуть робити щодо гарантій безпеки", - підсумував Стубб.

Читайте: Найближчими днями будуть готові напрацювання щодо архітектури гарантій безпеки для України, - Зеленський

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

Водночас голова військового комітету НАТО Драгоне заявив, що передчасно говорити про розгортання іноземних військ в Україні.

Читайте також: 67% фінів виступають за гарантії безпеки Україні, зокрема відправлення військ, - опитування