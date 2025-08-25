УКР
Новини Гарантії безпеки для України
Гарантом безпеки номер один для України є сама Україна, - Стубб

Хто буде гарантом безпеки України номер один

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що головним гарантом безпеки для України є вона сама.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у програмі One Nation на телеканалі Fox News.

За його словами, одним із ключових результатів зустрічі лідерів Європи, Володимира Зеленського із Дональдом Трампом у Білому домі став початок обговорення гарантій безпеки для України.

"І відправна точка дуже проста. Гарантом безпеки номер один для України є сама Україна. Вона має одну з найсучасніших і найбільших армій у світі", - пояснив Стубб.

Лідер Фінляндії зазначив, що Європа підтримуватиме це, а США координуватимуть надання певної допомоги та підтримки.

"Наразі ми опрацьовуємо деталі. Пам'ятайте, що не Росія буде вказувати Європі чи США, що вони можуть або не можуть робити щодо гарантій безпеки", - підсумував Стубб.

Читайте: Найближчими днями будуть готові напрацювання щодо архітектури гарантій безпеки для України, - Зеленський

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

Водночас голова військового комітету НАТО Драгоне заявив, що передчасно говорити про розгортання іноземних військ в Україні.

Читайте також: 67% фінів виступають за гарантії безпеки Україні, зокрема відправлення військ, - опитування

Стубб Александр (110) гарантії безпеки (208)
Договорилися.

А ви в сторонці стоятимете?
показати весь коментар
25.08.2025 09:39 Відповісти
Пліч-о-пліч, казали ж.
показати весь коментар
25.08.2025 10:07 Відповісти
вірить нікому незя
показати весь коментар
25.08.2025 09:42 Відповісти
Вона має одну з ************* і найбільших армій у світі", - пояснив Стубб.Джерело: https://censor.net/ua/n3570346
тому лідери ЕС і США бояться брати Україну у НАТО Тобто НАТО - це відстала армія? А як же вона буде протистояти світовому АНТИХРИСТУ ? Чи не планує ?
показати весь коментар
25.08.2025 09:46 Відповісти
раз так, то дайте ядрену бімбу, або ідіть нафуй та не заважайте зробити її самим
показати весь коментар
25.08.2025 09:48 Відповісти
Коли СРСР напав на Фінляндію у 1940му, то Швеція надавала фінам суттєву допомогу. Щонайменьше прихистила їх дітей у себе. Не потрібно за нас воювати, надайте нам підтримку
показати весь коментар
25.08.2025 09:53 Відповісти
 
 