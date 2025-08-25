Гарантом безпеки номер один для України є сама Україна, - Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що головним гарантом безпеки для України є вона сама.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у програмі One Nation на телеканалі Fox News.
За його словами, одним із ключових результатів зустрічі лідерів Європи, Володимира Зеленського із Дональдом Трампом у Білому домі став початок обговорення гарантій безпеки для України.
"І відправна точка дуже проста. Гарантом безпеки номер один для України є сама Україна. Вона має одну з найсучасніших і найбільших армій у світі", - пояснив Стубб.
Лідер Фінляндії зазначив, що Європа підтримуватиме це, а США координуватимуть надання певної допомоги та підтримки.
"Наразі ми опрацьовуємо деталі. Пам'ятайте, що не Росія буде вказувати Європі чи США, що вони можуть або не можуть робити щодо гарантій безпеки", - підсумував Стубб.
Розгортання сил підтримки в Україні
Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
Водночас голова військового комітету НАТО Драгоне заявив, що передчасно говорити про розгортання іноземних військ в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ви в сторонці стоятимете?
тому лідери ЕС і США бояться брати Україну у НАТО Тобто НАТО - це відстала армія? А як же вона буде протистояти світовому АНТИХРИСТУ ? Чи не планує ?