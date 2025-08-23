67% фінів виступають за гарантії безпеки Україні, зокрема відправлення військ, - опитування

Більшість громадян Фінляндії підтримують заходи з надання Україні гарантій безпеки, лише 10% виступають проти, ще 23% не визначилися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, яке проведе на замовлення журналу Iltalehti.

Підтримка гарантій безпеки для України практично рівномірно розподілилась серед прихильників різних політичних сил Фінляндії.

Щодо конкретних форм допомоги думки розділилися:

68% фінів згодні на відправку військових радників чи інструкторів в Україну (без участі у боях);

63% підтримують надання військової допомоги,

60% — невійськової матеріальної допомоги.

Лише 19% респондентів виступають за відправлення фінських військових безпосередньо на бойові завдання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не хоче миру і продовжує затягувати час, - міністр оборони Фінляндії Хякканен