67% фінів виступають за гарантії безпеки Україні, зокрема відправлення військ, - опитування

Більшість громадян Фінляндії підтримують заходи з надання Україні гарантій безпеки, лише 10% виступають проти, ще 23% не визначилися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, яке проведе на замовлення журналу Iltalehti.

Підтримка гарантій безпеки для України практично рівномірно розподілилась серед прихильників різних політичних сил Фінляндії.

Щодо конкретних форм допомоги думки розділилися:

  • 68% фінів згодні на відправку військових радників чи інструкторів в Україну (без участі у боях);

  • 63% підтримують надання військової допомоги,

  • 60% — невійськової матеріальної допомоги.

Лише 19% респондентів виступають за відправлення фінських військових безпосередньо на бойові завдання.

Суомі знають де ворог
23.08.2025 12:58 Відповісти
Суомі знають, як сказати Карелії па-па назавжди.
23.08.2025 13:01 Відповісти
1. РФ не погодиться на війська. Ніколи. Бо це буде заважати у наступній війні. 2. Зелений дебіл може нам напарити "війська", бо він реальний безпорадний банкрот, але по-факту це буде буде один в один ОБСЕ на джипах, тількі озброєне стрілецькою зброєю. Будуть до росіян на весілля їздити.
23.08.2025 13:00 Відповісти
 
 