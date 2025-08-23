РУС
67% финнов выступают за гарантии безопасности Украины, в частности - отправку войск, - опрос

Большинство граждан Финляндии поддерживают меры по предоставлению Украине гарантий безопасности, лишь 10% выступают против, еще 23% - не определились.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, который проведет по заказу журнала Iltalehti.

Поддержка гарантий безопасности для Украины практически равномерно распределилась среди сторонников различных политических сил Финляндии.

Относительно конкретных форм помощи мнения разделились:

  • 68% финнов согласны на отправку военных советников или инструкторов в Украину (без участия в боях);

  • 63% поддерживают предоставление военной помощи,

  • 60% - невоенной материальной помощи.

Только 19% респондентов выступают за отправку финских военных непосредственно на боевые задачи.

Суомі знають де ворог
показать весь комментарий
23.08.2025 12:58 Ответить
Суомі знають, як сказати Карелії па-па назавжди.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:01 Ответить
не мели *****
показать весь комментарий
23.08.2025 15:20 Ответить
1. РФ не погодиться на війська. Ніколи. Бо це буде заважати у наступній війні. 2. Зелений дебіл може нам напарити "війська", бо він реальний безпорадний банкрот, але по-факту це буде буде один в один ОБСЕ на джипах, тількі озброєне стрілецькою зброєю. Будуть до росіян на весілля їздити.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:00 Ответить
А я питаю...Для чого тоді армія,яка боїться воювати ?
показать весь комментарий
23.08.2025 14:02 Ответить
 
 