67% финнов выступают за гарантии безопасности Украины, в частности - отправку войск, - опрос

Большинство граждан Финляндии поддерживают меры по предоставлению Украине гарантий безопасности, лишь 10% выступают против, еще 23% - не определились.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, который проведет по заказу журнала Iltalehti.

Поддержка гарантий безопасности для Украины практически равномерно распределилась среди сторонников различных политических сил Финляндии.

Относительно конкретных форм помощи мнения разделились:

68% финнов согласны на отправку военных советников или инструкторов в Украину (без участия в боях);

63% поддерживают предоставление военной помощи,

60% - невоенной материальной помощи.

Только 19% респондентов выступают за отправку финских военных непосредственно на боевые задачи.

