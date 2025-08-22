Россия не хочет мира и продолжает тянуть время, - министр обороны Финляндии Хякканен
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Россия продолжает свою военную деятельность и лишь тянет время, считая, что это сделает ее более устойчивой, чем западные демократии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телерадиокомпании Yle.
По его словам, хотя переговоры о мире возможны, сейчас к столу переговоров еще не пришло время.
"Создается впечатление, что Россия не стремится к миру по-настоящему", - отметил Хяккянен.
Министр подчеркнул, что признаки и разведданные указывают на то, что Россия не намерена тормозить свою военную машину.
"Россия тянет время и верит, что таким образом будет более устойчивой, чем западная демократия", - добавил он.
Хяккянен также отметил, что встреча лидеров РФ и Украины должна состояться только тогда, когда будет о чем договариваться. В то же время обсуждая гарантии безопасности для Украины, важно четко понимать их содержание и не давать нечетких обещаний.
"Необходимо обеспечить, чтобы Украина имела сильную позицию после установления мира, а границы НАТО не оказались в ситуации, которая могла бы спровоцировать Россию к действиям", - подчеркнул министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ракета по «Flex»: удар по глобальній економіці та новий рівень терору.
Росія завдала ракетного удару по американському заводу Flex у місті Мукачево на Закарпатті. Дві крилаті ракети «Калібр» влучили у виробничі цехи компанії, яка є одним із найбільших роботодавців регіону. Відстань від лінії фронту - понад 800 кілометрів. Це не випадковий удар: він став політичним сигналом і черговим доказом того, що Москва воює не лише проти України, а й проти глобальної економіки та системи міжнародної безпеки.
Внаслідок атаки постраждали 12 людей, двоє перебувають у тяжкому стані. Це не лише трагедія для їхніх родин - це ще й замах на життя тисяч працівників, адже на підприємстві «Flex» у Мукачеві працює понад 3 500 людей, а найближчим часом їх кількість мала зрости. Компанія вже почала будівництво нового заводу з лиття пластмаси.
Чому удар по «Flex» символічний
Flex - глобальний гравець. Компанія має понад 200 000 співробітників у 30 країнах світу, забезпечуючи комплектуючими побутову техніку, телекомунікаційні системи, медичні прилади та електроніку. Тобто атака в Мукачеві б'є не лише по українській економіці, а й по світових виробничих ланцюгах.
Закарпаття - тил, а не фронт. Мукачево розташоване на кордоні з Угорщиною. Це територія, яку вважали безпечною, далеко від лінії бойових дій. Таким ударом Кремль демонструє: він готовий перетворити на мішень будь-яку точку України, навіть найвіддаленішу.
Це спроба залякування інвесторів. Росія прагне змусити іноземні компанії залишити Україну, позбавивши її інвестицій, робочих місць і податкових надходжень. Це стратегія «випаленої землі», спрямована проти майбутнього країни.
Глобальні наслідки
Удар по «Flex» - це не лише чергова сторінка російського терору. Це виклик світові. Москва б'є по американському бізнесу, який працює в Україні, тобто атакує економічні інтереси Заходу безпосередньо. Це вже не лише війна проти Києва, це виклик Вашингтону, Брюсселю і всій світовій економіці.
Удар по заводу в Мукачеві змушує поставити питання:
- Чи достатньо нинішніх засобів протиповітряної оборони для захисту глибокого тилу України?
- Чи розуміє Захід, що безпеки без України не буде?
- Чи усвідомлює світ, що Росія вдарила не по «українському» підприємству, а по американському гігантові, чиї товари стоять у мільйонах домівок у Європі та США?
Іронія дня
Сподіваємоcь, що коли Дональд Трамп прокинеться і почує ранкові новини, він зрозуміє: його «аляскінський друг» прислав сигнал не Києву, а Вашингтону.
Це вже не український біль - це глобальний виклик, на який Світ не має права заплющувати очі.
Путін просто сміється над Віткоффом і Трампом.
Олександр Ковтуненко
https://www.facebook.com/share/p/14LPJQikZan/