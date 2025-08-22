РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11392 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
353 1

Россия не хочет мира и продолжает тянуть время, - министр обороны Финляндии Хякканен

Антти Хяккянен

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Россия продолжает свою военную деятельность и лишь тянет время, считая, что это сделает ее более устойчивой, чем западные демократии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телерадиокомпании Yle.

По его словам, хотя переговоры о мире возможны, сейчас к столу переговоров еще не пришло время.

"Создается впечатление, что Россия не стремится к миру по-настоящему", - отметил Хяккянен.

Министр подчеркнул, что признаки и разведданные указывают на то, что Россия не намерена тормозить свою военную машину.

"Россия тянет время и верит, что таким образом будет более устойчивой, чем западная демократия", - добавил он.

Хяккянен также отметил, что встреча лидеров РФ и Украины должна состояться только тогда, когда будет о чем договариваться. В то же время обсуждая гарантии безопасности для Украины, важно четко понимать их содержание и не давать нечетких обещаний.

"Необходимо обеспечить, чтобы Украина имела сильную позицию после установления мира, а границы НАТО не оказались в ситуации, которая могла бы спровоцировать Россию к действиям", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Австрия готова принять мирные переговоры и провести консультации с МУС по участию Путина, - МИД страны

Автор: 

россия (96939) Украина (45097) Финляндия (1010)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путін показує Трампу що він для нього ніхто. Так шпана завжди веде себе з слабким. Слабкість Америки Путін відчув на Алясці на червоній доріжці у виконанні аплодуючого Трампа, готовому торгуватись з терористом землями України і західними цінностями.

Ракета по «Flex»: удар по глобальній економіці та новий рівень терору.

Росія завдала ракетного удару по американському заводу Flex у місті Мукачево на Закарпатті. Дві крилаті ракети «Калібр» влучили у виробничі цехи компанії, яка є одним із найбільших роботодавців регіону. Відстань від лінії фронту - понад 800 кілометрів. Це не випадковий удар: він став політичним сигналом і черговим доказом того, що Москва воює не лише проти України, а й проти глобальної економіки та системи міжнародної безпеки.

Внаслідок атаки постраждали 12 людей, двоє перебувають у тяжкому стані. Це не лише трагедія для їхніх родин - це ще й замах на життя тисяч працівників, адже на підприємстві «Flex» у Мукачеві працює понад 3 500 людей, а найближчим часом їх кількість мала зрости. Компанія вже почала будівництво нового заводу з лиття пластмаси.

Чому удар по «Flex» символічний

Flex - глобальний гравець. Компанія має понад 200 000 співробітників у 30 країнах світу, забезпечуючи комплектуючими побутову техніку, телекомунікаційні системи, медичні прилади та електроніку. Тобто атака в Мукачеві б'є не лише по українській економіці, а й по світових виробничих ланцюгах.

Закарпаття - тил, а не фронт. Мукачево розташоване на кордоні з Угорщиною. Це територія, яку вважали безпечною, далеко від лінії бойових дій. Таким ударом Кремль демонструє: він готовий перетворити на мішень будь-яку точку України, навіть найвіддаленішу.

Це спроба залякування інвесторів. Росія прагне змусити іноземні компанії залишити Україну, позбавивши її інвестицій, робочих місць і податкових надходжень. Це стратегія «випаленої землі», спрямована проти майбутнього країни.

Глобальні наслідки

Удар по «Flex» - це не лише чергова сторінка російського терору. Це виклик світові. Москва б'є по американському бізнесу, який працює в Україні, тобто атакує економічні інтереси Заходу безпосередньо. Це вже не лише війна проти Києва, це виклик Вашингтону, Брюсселю і всій світовій економіці.

Удар по заводу в Мукачеві змушує поставити питання:

- Чи достатньо нинішніх засобів протиповітряної оборони для захисту глибокого тилу України?

- Чи розуміє Захід, що безпеки без України не буде?

- Чи усвідомлює світ, що Росія вдарила не по «українському» підприємству, а по американському гігантові, чиї товари стоять у мільйонах домівок у Європі та США?

Іронія дня

Сподіваємоcь, що коли Дональд Трамп прокинеться і почує ранкові новини, він зрозуміє: його «аляскінський друг» прислав сигнал не Києву, а Вашингтону.

Це вже не український біль - це глобальний виклик, на який Світ не має права заплющувати очі.

Путін просто сміється над Віткоффом і Трампом.

Олександр Ковтуненко
https://www.facebook.com/share/p/14LPJQikZan/
показать весь комментарий
22.08.2025 11:22 Ответить
 
 