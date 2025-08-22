Россия не хочет мира и продолжает тянуть время, - министр обороны Финляндии Хякканен

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Россия продолжает свою военную деятельность и лишь тянет время, считая, что это сделает ее более устойчивой, чем западные демократии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телерадиокомпании Yle.

По его словам, хотя переговоры о мире возможны, сейчас к столу переговоров еще не пришло время.

"Создается впечатление, что Россия не стремится к миру по-настоящему", - отметил Хяккянен.

Министр подчеркнул, что признаки и разведданные указывают на то, что Россия не намерена тормозить свою военную машину.

"Россия тянет время и верит, что таким образом будет более устойчивой, чем западная демократия", - добавил он.

Хяккянен также отметил, что встреча лидеров РФ и Украины должна состояться только тогда, когда будет о чем договариваться. В то же время обсуждая гарантии безопасности для Украины, важно четко понимать их содержание и не давать нечетких обещаний.

"Необходимо обеспечить, чтобы Украина имела сильную позицию после установления мира, а границы НАТО не оказались в ситуации, которая могла бы спровоцировать Россию к действиям", - подчеркнул министр.

