Австрия готова принять мирные переговоры и провести консультации с МУС относительно участия Путина, - МИД страны

Австрия готова принять мирные переговоры между Украиной и Россией, однако настаивает, что речь не может идти о мире, навязанном Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявили в МИД Австрии, комментируя идею проведения в Вене мирных переговоров по прекращению войны РФ против Украины.

"Как и каждая война, эта также должна завершиться за столом переговоров. При этом для Австрии очевидно: речь не может идти о мире, навязанном Украине. Это должен быть всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, основанный на международном праве", - заявили в министерстве.

Отмечается, что Австрия, где расположен ряд международных организаций, в частности ОБСЕ, "имеет многолетний опыт проведения международных встреч и содействия диалогу и готова выступить местом проведения и посредником в возможных мирных переговорах, если таковой будет воля сторон".

Также читайте: Швейцария предоставит Путину иммунитет, если тот приедет на встречу с Зеленским, - МИД страны

Также в МИД напомнили, что Австрия является договорной стороной Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Однако возможно проведение консультаций с МУС для обеспечения участия Путина в переговорах в Вене.

"Все государства-участники обязаны выполнять ордера МУС на арест, так же и Австрия. В то же время существует возможность, учитывая соглашения о штаб-квартире с международными организациями в Вене, вступить в контакт с МУС, чтобы обеспечить возможность участия Путина", - добавили в австрийском МИД.

При этом в ведомстве уклонились от ответа, получала ли австрийская сторона какую-либо реакцию от РФ по поводу идеи проведения мирных переговоров в Вене.

Также читайте: Италия поддержала Макрона относительно возможного места встречи Зеленского и Путина

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча Владимира Зеленского и диктатора Путина должна состояться в одной из стран Европы. Он выступает за то, чтобы это была Женева в Швейцарии.

Напомним, МУС выдал ордер на арест в 2023 году, чуть больше чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении - депортации сотен детей из Украины.

Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МУС, признал ордер недействительным.

В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МУС.