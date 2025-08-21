РУС
Австрия готова принять мирные переговоры и провести консультации с МУС относительно участия Путина, - МИД страны

Австрия может принять мирные переговоры

Австрия готова принять мирные переговоры между Украиной и Россией, однако настаивает, что речь не может идти о мире, навязанном Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявили в МИД Австрии, комментируя идею проведения в Вене мирных переговоров по прекращению войны РФ против Украины.

"Как и каждая война, эта также должна завершиться за столом переговоров. При этом для Австрии очевидно: речь не может идти о мире, навязанном Украине. Это должен быть всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, основанный на международном праве", - заявили в министерстве.

Отмечается, что Австрия, где расположен ряд международных организаций, в частности ОБСЕ, "имеет многолетний опыт проведения международных встреч и содействия диалогу и готова выступить местом проведения и посредником в возможных мирных переговорах, если таковой будет воля сторон".

Также читайте: Швейцария предоставит Путину иммунитет, если тот приедет на встречу с Зеленским, - МИД страны

Также в МИД напомнили, что Австрия является договорной стороной Римского статута Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Однако возможно проведение консультаций с МУС для обеспечения участия Путина в переговорах в Вене.

"Все государства-участники обязаны выполнять ордера МУС на арест, так же и Австрия. В то же время существует возможность, учитывая соглашения о штаб-квартире с международными организациями в Вене, вступить в контакт с МУС, чтобы обеспечить возможность участия Путина", - добавили в австрийском МИД.

При этом в ведомстве уклонились от ответа, получала ли австрийская сторона какую-либо реакцию от РФ по поводу идеи проведения мирных переговоров в Вене.

Также читайте: Италия поддержала Макрона относительно возможного места встречи Зеленского и Путина

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча Владимира Зеленского и диктатора Путина должна состояться в одной из стран Европы. Он выступает за то, чтобы это была Женева в Швейцарии.

Напомним, МУС выдал ордер на арест в 2023 году, чуть больше чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении - депортации сотен детей из Украины.

Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МУС, признал ордер недействительным.

В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МУС.

Австрия путин владимир Международный уголовный суд переговоры с Россией
Австрия, тоже подельник путлера
21.08.2025 19:51 Ответить
Австрія вдячна СРСР який вивів цю країну з під післявоєнних покарань за 2 світову та виставив її жертвою. Тому дотепер Відень завжди ******** Москві.
21.08.2025 19:57 Ответить
Гросі роками й МАГАТЕ ПРИПУТІНСЬКИМ керуює й послом у Австрії... Фірташа зховають від екстрадиції до США - СВОЯ БАГАДЄЛЬНЯ ТАМ Хйлівська7
Аброхамія на літачку Фірташа туда -сюда матаєцца регулярно- решалкі рєшают
21.08.2025 20:04 Ответить
сьогодні нарешті ПЕРЕМОГА !!!Котін у Києві за розкриті розкрадання у ЕНЕРГОАТОМІ ( до війни керував ДЕРКАЧ) пішов у відставку -падельнікі АНДРЮШІ ДЕРКАЧА разом з недавно знятим міністром енергетики . ВОВА випустив деркача на балотування депутатом у госдуру .
21.08.2025 20:08 Ответить
Та чи світ зійшов з розуму,всі навипередки ждуть путлера щоби повлібаться лицемірно і стелить дорожки,тим самим принижиючи мкс.
Ставити питання треба руба бо всі напрямки ведуть до виживання націїї,треба казати так,нехай кацапи віддають крим,донбас,і всі територіїї України до революціїї,або ми мобілізуємося всі включно з жінками і дітьми,депутатами,прокурорами і президентом, і унічтожим расію,а воружать будуть европейці,які будуть махать гривою,тоді кацапи будуть згодні на повернення кордонів 1991року,а якщо торгуваться обміном донбас на сумский і харківский пяточок,то через пару років отримаємо нове вторгнення.
21.08.2025 19:55 Ответить
Найбільша кацапська резидентура на планеті знаходиться в Відні. Там у нього все як вдома фі навіть ще краще. Наші топ-корупціонери та зрадники "чомусь" опиняються саме в Відні... і тут відразу Фірташем, Клюєвим і Боголюбовим "набзділо трохи...
21.08.2025 20:37 Ответить
-Австрія готова прінять *****.
- Курва, сер...
21.08.2025 21:16 Ответить
 
 