Австрія готова прийняти мирні переговори і провести консультації з МКС щодо участі Путіна, - МЗС країни
Австрія готова прийняти мирні переговори між Україною та Росією, однак наполягає, що не може йтися про мир, нав’язаний Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявили в МЗС Австрії, коментуючи ідею проведення у Відні мирних переговорів щодо припинення війни РФ проти України.
"Як і кожна війна, ця також має завершитися за столом переговорів. При цьому для Австрії очевидно: не може йтися про мир, нав’язаний Україні. Це має бути всеосяжний, справедливий і стійкий мир, який ґрунтується на міжнародному праві", - заявили у міністерстві.
Зазначається, що Австрія, де розташована низка міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ, "має багаторічний досвід проведення міжнародних зустрічей та сприяння діалогу й готова виступити місцем проведення й посередником у можливих мирних переговорах, якщо такою буде воля сторін".
Також у МЗС нагадали, що Австрія є договірною стороною Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), який раніше видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Однак можливим є проведення консультацій з МКС для забезпечення участі Путіна у переговорах у Відні.
"Усі держави-учасниці зобов’язані виконувати ордери МКС на арешт, так само й Австрія. Водночас існує можливість, з огляду на угоди про штаб-квартиру з міжнародними організаціями у Відні, вступити в контакт із МКС, щоб забезпечити можливість участі Путіна", - додали в австрійському МЗС.
Водночас у відомстві ухилилися від відповіді, чи отримувала австрійська сторона якусь реакцію від РФ стосовно ідеї проведення мирних переговорів у Відні.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна має відбутися в одній із країн Європи. Він виступає за те, щоб це була Женева у Швейцарії.
Нагадаємо, МКС видав ордер на арешт у 2023 році, трохи більше ніж через рік після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, звинувативши Путіна у воєнному злочині – депортації сотень дітей з України.
Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а Кремль, який не підписав засновницький договір МКС, визнав ордер недійсним.
У 2023 році він вирішив не їхати до однієї з таких країн, Південної Африки, на саміт БРІКС. Але минулого року його зустріли з червоною доріжкою в Монголії, хоча ця країна є членом МКС.
