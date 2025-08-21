УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10004 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Ордер МКС на арешт Путіна
291 8

Австрія готова прийняти мирні переговори і провести консультації з МКС щодо участі Путіна, - МЗС країни

Австрія може прийняти мирні переговори

Австрія готова прийняти мирні переговори між Україною та Росією, однак наполягає, що не може йтися про мир, нав’язаний Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявили в МЗС Австрії, коментуючи ідею проведення у Відні мирних переговорів щодо припинення війни РФ проти України.

"Як і кожна війна, ця також має завершитися за столом переговорів. При цьому для Австрії очевидно: не може йтися про мир, нав’язаний Україні. Це має бути всеосяжний, справедливий і стійкий мир, який ґрунтується на міжнародному праві", - заявили у міністерстві.

Зазначається, що Австрія, де розташована низка міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ, "має багаторічний досвід проведення міжнародних зустрічей та сприяння діалогу й готова виступити місцем проведення й посередником у можливих мирних переговорах, якщо такою буде воля сторін".

Також читайте: Швейцарія надасть Путіну імунітет, якщо той приїде на зустріч із Зеленським, - МЗС країни

Також у МЗС нагадали, що Австрія є договірною стороною Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), який раніше видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Однак можливим є проведення консультацій з МКС для забезпечення участі Путіна у переговорах у Відні.

"Усі держави-учасниці зобов’язані виконувати ордери МКС на арешт, так само й Австрія. Водночас існує можливість, з огляду на угоди про штаб-квартиру з міжнародними організаціями у Відні, вступити в контакт із МКС, щоб забезпечити можливість участі Путіна", - додали в австрійському МЗС.

Водночас у відомстві ухилилися від відповіді, чи отримувала австрійська сторона якусь реакцію від РФ стосовно ідеї проведення мирних переговорів у Відні.

Також читайте: Італія підтримала Макрона щодо можливого місця зустрічі Зеленського та Путіна

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна має відбутися в одній із країн Європи. Він виступає за те, щоб це була Женева у Швейцарії.

Нагадаємо, МКС видав ордер на арешт у 2023 році, трохи більше ніж через рік після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, звинувативши Путіна у воєнному злочині – депортації сотень дітей з України.

Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а Кремль, який не підписав засновницький договір МКС, визнав ордер недійсним.

У 2023 році він вирішив не їхати до однієї з таких країн, Південної Африки, на саміт БРІКС. Але минулого року його зустріли з червоною доріжкою в Монголії, хоча ця країна є членом МКС.

Автор: 

Австрія (1000) путін володимир (24642) Міжнародний кримінальний суд (332) переговори з Росією (1411)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Австрия, тоже подельник путлера
показати весь коментар
21.08.2025 19:51 Відповісти
Австрія вдячна СРСР який вивів цю країну з під післявоєнних покарань за 2 світову та виставив її жертвою. Тому дотепер Відень завжди ******** Москві.
показати весь коментар
21.08.2025 19:57 Відповісти
Гросі роками й МАГАТЕ ПРИПУТІНСЬКИМ керуює й послом у Австрії... Фірташа зховають від екстрадиції до США - СВОЯ БАГАДЄЛЬНЯ ТАМ Хйлівська7
Аброхамія на літачку Фірташа туда -сюда матаєцца регулярно- решалкі рєшают
показати весь коментар
21.08.2025 20:04 Відповісти
сьогодні нарешті ПЕРЕМОГА !!!Котін у Києві за розкриті розкрадання у ЕНЕРГОАТОМІ ( до війни керував ДЕРКАЧ) пішов у відставку -падельнікі АНДРЮШІ ДЕРКАЧА разом з недавно знятим міністром енергетики . ВОВА випустив деркача на балотування депутатом у госдуру .
показати весь коментар
21.08.2025 20:08 Відповісти
Та чи світ зійшов з розуму,всі навипередки ждуть путлера щоби повлібаться лицемірно і стелить дорожки,тим самим принижиючи мкс.
Ставити питання треба руба бо всі напрямки ведуть до виживання націїї,треба казати так,нехай кацапи віддають крим,донбас,і всі територіїї України до революціїї,або ми мобілізуємося всі включно з жінками і дітьми,депутатами,прокурорами і президентом, і унічтожим расію,а воружать будуть европейці,які будуть махать гривою,тоді кацапи будуть згодні на повернення кордонів 1991року,а якщо торгуваться обміном донбас на сумский і харківский пяточок,то через пару років отримаємо нове вторгнення.
показати весь коментар
21.08.2025 19:55 Відповісти
Найбільша кацапська резидентура на планеті знаходиться в Відні. Там у нього все як вдома фі навіть ще краще. Наші топ-корупціонери та зрадники "чомусь" опиняються саме в Відні... і тут відразу Фірташем, Клюєвим і Боголюбовим "набзділо трохи...
показати весь коментар
21.08.2025 20:37 Відповісти
-Австрія готова прінять *****.
- Курва, сер...
показати весь коментар
21.08.2025 21:16 Відповісти
 
 