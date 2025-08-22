Росія не хоче миру і продовжує затягувати час, - міністр оборони Фінляндії Хякканен
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що Росія продовжує свою військову діяльність і лише тягне час, вважаючи, що це зробить її більш стійкою, ніж західні демократії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телерадіокомпанії Yle.
За його словами, хоча переговори про мир можливі, зараз до столу переговорів ще не настав час.
"Складається враження, що Росія не прагне миру по-справжньому", - зазначив Хяккянен.
Міністр підкреслив, що ознаки та розвіддані вказують на те, що Росія не має наміру гальмувати свою військову машину.
"Росія тягне час і вірить, що таким чином буде більш стійкою, ніж західна демократія", - додав він.
Хяккянен також зазначив, що зустріч лідерів РФ і України має відбутися лише тоді, коли буде про що домовлятися. Водночас обговорюючи гарантії безпеки для України, важливо чітко розуміти їх зміст і не давати нечітких обіцянок.
"Необхідно забезпечити, щоб Україна мала сильну позицію після встановлення миру, а кордони НАТО не опинилися у ситуації, яка могла б спровокувати Росію до дій", - підкреслив міністр.
Ракета по «Flex»: удар по глобальній економіці та новий рівень терору.
Росія завдала ракетного удару по американському заводу Flex у місті Мукачево на Закарпатті. Дві крилаті ракети «Калібр» влучили у виробничі цехи компанії, яка є одним із найбільших роботодавців регіону. Відстань від лінії фронту - понад 800 кілометрів. Це не випадковий удар: він став політичним сигналом і черговим доказом того, що Москва воює не лише проти України, а й проти глобальної економіки та системи міжнародної безпеки.
Внаслідок атаки постраждали 12 людей, двоє перебувають у тяжкому стані. Це не лише трагедія для їхніх родин - це ще й замах на життя тисяч працівників, адже на підприємстві «Flex» у Мукачеві працює понад 3 500 людей, а найближчим часом їх кількість мала зрости. Компанія вже почала будівництво нового заводу з лиття пластмаси.
Чому удар по «Flex» символічний
Flex - глобальний гравець. Компанія має понад 200 000 співробітників у 30 країнах світу, забезпечуючи комплектуючими побутову техніку, телекомунікаційні системи, медичні прилади та електроніку. Тобто атака в Мукачеві б'є не лише по українській економіці, а й по світових виробничих ланцюгах.
Закарпаття - тил, а не фронт. Мукачево розташоване на кордоні з Угорщиною. Це територія, яку вважали безпечною, далеко від лінії бойових дій. Таким ударом Кремль демонструє: він готовий перетворити на мішень будь-яку точку України, навіть найвіддаленішу.
Це спроба залякування інвесторів. Росія прагне змусити іноземні компанії залишити Україну, позбавивши її інвестицій, робочих місць і податкових надходжень. Це стратегія «випаленої землі», спрямована проти майбутнього країни.
Глобальні наслідки
Удар по «Flex» - це не лише чергова сторінка російського терору. Це виклик світові. Москва б'є по американському бізнесу, який працює в Україні, тобто атакує економічні інтереси Заходу безпосередньо. Це вже не лише війна проти Києва, це виклик Вашингтону, Брюсселю і всій світовій економіці.
Удар по заводу в Мукачеві змушує поставити питання:
- Чи достатньо нинішніх засобів протиповітряної оборони для захисту глибокого тилу України?
- Чи розуміє Захід, що безпеки без України не буде?
- Чи усвідомлює світ, що Росія вдарила не по «українському» підприємству, а по американському гігантові, чиї товари стоять у мільйонах домівок у Європі та США?
Іронія дня
Сподіваємоcь, що коли Дональд Трамп прокинеться і почує ранкові новини, він зрозуміє: його «аляскінський друг» прислав сигнал не Києву, а Вашингтону.
Це вже не український біль - це глобальний виклик, на який Світ не має права заплющувати очі.
Путін просто сміється над Віткоффом і Трампом.
Олександр Ковтуненко
https://www.facebook.com/share/p/14LPJQikZan/