Росія не хоче миру і продовжує затягувати час, - міністр оборони Фінляндії Хякканен

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що Росія продовжує свою військову діяльність і лише тягне час, вважаючи, що це зробить її більш стійкою, ніж західні демократії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телерадіокомпанії Yle.

За його словами, хоча переговори про мир можливі, зараз до столу переговорів ще не настав час.

"Складається враження, що Росія не прагне миру по-справжньому", - зазначив Хяккянен.

Міністр підкреслив, що ознаки та розвіддані вказують на те, що Росія не має наміру гальмувати свою військову машину.

"Росія тягне час і вірить, що таким чином буде більш стійкою, ніж західна демократія", - додав він.

Хяккянен також зазначив, що зустріч лідерів РФ і України має відбутися лише тоді, коли буде про що домовлятися. Водночас обговорюючи гарантії безпеки для України, важливо чітко розуміти їх зміст і не давати нечітких обіцянок.

"Необхідно забезпечити, щоб Україна мала сильну позицію після встановлення миру, а кордони НАТО не опинилися у ситуації, яка могла б спровокувати Росію до дій", - підкреслив міністр.

