УКР
Новини Іноземні військові в Україні
Передчасно говорити про розгортання іноземних військ в Україні, - голова військового комітету НАТО Драгоне

Каво Драгоне про розміщення іноземних військ

Наразі передчасно обговорювати питання потенційного розміщення іноземного військового контингенту в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Corriere della Sera, про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Так, він зазначив, що потенційна присутність іноземних військ в Україні "є частиною міжнародної політики та переговорів з Москвою", але ці питання в межах НАТО ще не обговорювали.

"Це щонайменше передчасно. Ми знаємо, що питання контингентів було порушено окремими країнами, можливо, на двосторонньому рівні. Але, повторюю, воно залишається на зародковому рівні", – зауважив Драгоне.

За його словами, умови розгортання іноземних союзних військ в Україні мають визначатися гарантіями безпеки, погодженими на політичному рівні.

"Наприклад: на місцях, хто вирішує, чи порушили угоду росіяни, чи українці? Хто розробляє правила застосування військової сили? Яку територію потрібно охороняти? Солдати мають лише стежити чи також захищатися, і якщо так, то якою зброєю? Нічого не визначено", – додав голова військового комітету НАТО.

Водночас він наголосив, що "НАТО залишається відданим захисту насамперед громадян своїх держав-членів".

А погундіти кожен день - це ж св"яте
показати весь коментар
23.08.2025 11:49 Відповісти
Скільки балаканини
показати весь коментар
23.08.2025 11:53 Відповісти
ви ще років 10 будете обговорювати .
показати весь коментар
23.08.2025 11:55 Відповісти
Джузеппе! - ой не Гарібальді - шоб крикнути - на рашку хором навались!
показати весь коментар
23.08.2025 12:00 Відповісти
Це ж було вже (R) Нескінченне коло, де всі бігають, поки Путін іде вперед.
показати весь коментар
23.08.2025 12:02 Відповісти
так само буде з 5 статтею НАТО, консультації і погодження будуть іти роками .
показати весь коментар
23.08.2025 12:06 Відповісти
НАТО це бутафорія. Піар-проект в якому немає нічого справжнього. Подивіться на цього генералісимуса, це ж клоун-косплеєр.
показати весь коментар
23.08.2025 12:16 Відповісти
Ви там потихеньку у себе розгортайте - мудаки(((
показати весь коментар
23.08.2025 12:39 Відповісти
Я помню, как при СССР этим НАТО пугали, чуть ли не Молох войны. А на деле бесполезное дерьмо, которое ссытся сбить беспилотник над своей территорией.
показати весь коментар
23.08.2025 13:01 Відповісти
 
 