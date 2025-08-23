Передчасно говорити про розгортання іноземних військ в Україні, - голова військового комітету НАТО Драгоне

Наразі передчасно обговорювати питання потенційного розміщення іноземного військового контингенту в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Corriere della Sera, про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

Так, він зазначив, що потенційна присутність іноземних військ в Україні "є частиною міжнародної політики та переговорів з Москвою", але ці питання в межах НАТО ще не обговорювали.

"Це щонайменше передчасно. Ми знаємо, що питання контингентів було порушено окремими країнами, можливо, на двосторонньому рівні. Але, повторюю, воно залишається на зародковому рівні", – зауважив Драгоне.

Також читайте: Туреччина вважає, що миротворча місія в Україні залежить від припинення вогню, - Reuters

За його словами, умови розгортання іноземних союзних військ в Україні мають визначатися гарантіями безпеки, погодженими на політичному рівні.

"Наприклад: на місцях, хто вирішує, чи порушили угоду росіяни, чи українці? Хто розробляє правила застосування військової сили? Яку територію потрібно охороняти? Солдати мають лише стежити чи також захищатися, і якщо так, то якою зброєю? Нічого не визначено", – додав голова військового комітету НАТО.

Водночас він наголосив, що "НАТО залишається відданим захисту насамперед громадян своїх держав-членів".

Читайте: Велика Британія готова розмістити війська в Україні в разі припинення вогню, - Гілі