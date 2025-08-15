УКР
Велика Британія готова розмістити війська в Україні в разі припинення вогню, - Гілі

Гілі про розміщення військ в Україні

У разі досягнення припинення вогню Велика Британія готова ввести війська в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС, про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Так, за його словами, Велика Британія готова ввести війська в Україну, щоб зміцнити припинення вогню, якщо воно буде досягнуте. Водночас він зазначив, що британський уряд готовий "посилити економічні санкції та тиск на Путіна, якщо сьогодні на Алясці він покаже, що насправді не налаштований серйозно".

На запитання, чи роль Великої Британії полягає в тому, щоб "спостерігати та чекати", Гілі відповів: "Ні, роль Великої Британії полягає у тому, щоб підтримувати Україну на полі бою і в переговорах, і готуватися, як ми це робили досі, очолюючи тридцять інших країн у військовому плануванні припинення вогню та забезпечення миру через те, що ми називаємо Коаліцією охочих".

Також читайте: Зустріч на Алясці Трампа з Путіним є важливим першим кроком, - міністр оборони Великої Британії Гілі

Він зауважив, що понад 200 військових планувальників із Коаліції працювали протягом останніх кількох місяців, "розробляючи детальний план припинення вогню". Багатонаціональні сили "готові діяти з першого дня", а "військові плани підготовлені".

"Ми готові розмістити британські війська в Україні, частково для того, щоб заспокоїти українців. Але також частково для того, щоб гарантувати безпеку у повітрі, на морі і зміцнити українські збройні сили, оскільки в кінцевому рахунку найкращим засобом стримування Росії… від поновлення агресії проти України є здатність України захищатися самостійно", – наголосив Гілі.

Також читайте: Країни "Коаліції охочих" мають бути готові до розгортання військ в Україні, - Науседа

На запитання, що станеться, якщо РФ атакує британські війська під час їхнього перебування в Україні, Гілі відповів, що не буде обговорювати гіпотетичні ситуації. Однак він додав, що існують "важливі принципи" і що британські війська матимуть "право захищатися у разі нападу".

+6
Ніхто не розмістить
15.08.2025 14:20
15.08.2025 14:20 Відповісти
+5
Втечуть, авже ж. Вони ж домовляються розміщуватись в Україні поки буде припинення вогню. А як вогонь відновиться і рашисти полізуть то вони не домовлялись сидіти під обстрілами
15.08.2025 14:32
15.08.2025 14:32 Відповісти
+3
А якщо після розміщення військ, знову кацапи почнуть стріляти, що буде з цими військами?
15.08.2025 14:15
15.08.2025 14:15 Відповісти
А якщо після розміщення військ, знову кацапи почнуть стріляти, що буде з цими військами?
15.08.2025 14:15
15.08.2025 14:15 Відповісти
Ніхто не розмістить
15.08.2025 14:20
15.08.2025 14:20 Відповісти
Втечуть, авже ж. Вони ж домовляються розміщуватись в Україні поки буде припинення вогню. А як вогонь відновиться і рашисти полізуть то вони не домовлялись сидіти під обстрілами
15.08.2025 14:32
15.08.2025 14:32 Відповісти
Процес такий : закінчиться війна - введуть, знову розпочнеться - виведуть. А далі - як в усіх людей : введуть - виведуть - введуть - виведуть ... Чи ви самі цим наколи не займалися???
15.08.2025 14:35
15.08.2025 14:35 Відповісти
Звичайно, як професійні "охочі" військові з Європи вони с'*******. Адже "охочі" військові з Європи і війна - це щось несумісне.
15.08.2025 14:38
15.08.2025 14:38 Відповісти
навіщо це їм - зрозуміло, вони бабло будуть заробляти. а навіщо воно нам?
15.08.2025 14:39
15.08.2025 14:39 Відповісти
Ця напів-міра нам - як мертвому кадило.
15.08.2025 14:18
15.08.2025 14:18 Відповісти
То у "Мінських" був основний пункт зупинення вогню, який від Пуйла вимагав Порошенко впродовж всіх перемовин. І Пуйла дотисли. Без вимог повернути кацапську мову, територіальних поступок, зменшення Армії, Луганську та Донецьку автономію, та ще й з вимогою виводу кацапських військ, та передачі контролю над кордоном Уряду України. Пуйло чомусь підписав. Потім роками говорив, що його кинули з "мінськими". Але тепер Зельоні навипередки розказують, що подібного мінським нічого не буде. На жаль так! Не буде подібного.
15.08.2025 14:23
15.08.2025 14:23 Відповісти
Ну і - допомогли ті *мінські*?
15.08.2025 15:26
15.08.2025 15:26 Відповісти
коаліція принародженні смердящих вирішила блиснути сміливоюхоробрістю ,зайшовши на мирну територію??секстуристи та інші бариги??
15.08.2025 14:40
15.08.2025 14:40 Відповісти
Ну да,це як прибори подати вже після обіду🙆
15.08.2025 14:44
15.08.2025 14:44 Відповісти
Які війська - купку спостерігачів?
Ввести війська - це поставити достатній контингент, який буде готовий вбивати та вмирати в разі чого, зупиняти кацапів своїми життями, який зможе реально стримати ворога.
Британія готова це зробити? Може це зробити? Може це оплатити? Може знайти охочих британців вмирати за Україну в товарних кількостях? Може пояснити власним платникам податків, чому вони повинні це оплачувати?
Ні. Не може.
Найдешевше, що може робити Британія, та інші країни доброї волі - це підтримувати Україну та усіляко давити росію. Ну, можливо, ще, допомогти нам вербувати найманців (як це роблять ті ж росіяни) за грубі гроші десь в Колумбії чи Лаосі. Допомогти нам з наведенням ладу в середині країни (бо наші корупціонери тримають награбрване на Заході, і, за наявності політичної волі їх можна також допомогти нам тиснути, бо законодавство про злочинне збагачення, "відмивання грошей" ніхто не відміняв).
15.08.2025 14:57
15.08.2025 14:57 Відповісти
Максимум десь у Карпатських горах у густому лісі і то навряд чи, з наших так званих ''охочих партнерів'' уже весь світ сміється
15.08.2025 14:58
15.08.2025 14:58 Відповісти
а накуя вони потрібні (війска) після припинення вогню???
15.08.2025 15:23
15.08.2025 15:23 Відповісти
Гаранти куєві
15.08.2025 15:29
15.08.2025 15:29 Відповісти
а нахера Украине останавливать огонь посреди войны, если экономика России еще не рухнула и Украина не вернула свои земли? Украина не будет давать России передохнуть и накопить сил и сделать следующие нападение оголтелых беззубых орков.
15.08.2025 15:29
15.08.2025 15:29 Відповісти
Алоо , ти дзвонив? Так, що хотів ? потрібна була допомога, але ти трубку не брав, а що сталося? Нічого, вже пізДІ дали...
15.08.2025 15:30
15.08.2025 15:30 Відповісти
 
 