Велика Британія готова розмістити війська в Україні в разі припинення вогню, - Гілі

У разі досягнення припинення вогню Велика Британія готова ввести війська в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС, про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Так, за його словами, Велика Британія готова ввести війська в Україну, щоб зміцнити припинення вогню, якщо воно буде досягнуте. Водночас він зазначив, що британський уряд готовий "посилити економічні санкції та тиск на Путіна, якщо сьогодні на Алясці він покаже, що насправді не налаштований серйозно".

На запитання, чи роль Великої Британії полягає в тому, щоб "спостерігати та чекати", Гілі відповів: "Ні, роль Великої Британії полягає у тому, щоб підтримувати Україну на полі бою і в переговорах, і готуватися, як ми це робили досі, очолюючи тридцять інших країн у військовому плануванні припинення вогню та забезпечення миру через те, що ми називаємо Коаліцією охочих".

Він зауважив, що понад 200 військових планувальників із Коаліції працювали протягом останніх кількох місяців, "розробляючи детальний план припинення вогню". Багатонаціональні сили "готові діяти з першого дня", а "військові плани підготовлені".

"Ми готові розмістити британські війська в Україні, частково для того, щоб заспокоїти українців. Але також частково для того, щоб гарантувати безпеку у повітрі, на морі і зміцнити українські збройні сили, оскільки в кінцевому рахунку найкращим засобом стримування Росії… від поновлення агресії проти України є здатність України захищатися самостійно", – наголосив Гілі.

На запитання, що станеться, якщо РФ атакує британські війська під час їхнього перебування в Україні, Гілі відповів, що не буде обговорювати гіпотетичні ситуації. Однак він додав, що існують "важливі принципи" і що британські війська матимуть "право захищатися у разі нападу".