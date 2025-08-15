Великобритания готова разместить войска в Украине в случае прекращения огня, - Гилли

В случае достижения прекращения огня Великобритания готова ввести войска в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Так, по его словам, Великобритания готова ввести войска в Украину, чтобы укрепить прекращение огня, если оно будет достигнуто. В то же время он отметил, что британское правительство готово "усилить экономические санкции и давление на Путина, если сегодня на Аляске он покажет, что на самом деле не настроен серьезно".

На вопрос, заключается ли роль Великобритании в том, чтобы "наблюдать и ждать", Гили ответил: "Нет, роль Великобритании заключается в том, чтобы поддерживать Украину на поле боя и в переговорах, и готовиться, как мы это делали до сих пор, возглавляя тридцать других стран в военном планировании прекращения огня и обеспечения мира через то, что мы называем Коалицией желающих".

Также читайте: Встреча на Аляске Трампа с Путиным является важным первым шагом, - министр обороны Великобритании Гили

Он отметил, что более 200 военных планировщиков из Коалиции работали в течение последних нескольких месяцев, "разрабатывая детальный план прекращения огня". Многонациональные силы "готовы действовать с первого дня", а "военные планы подготовлены".

"Мы готовы разместить британские войска в Украине, частично для того, чтобы успокоить украинцев. Но также частично для того, чтобы гарантировать безопасность в воздухе, на море и укрепить украинские вооруженные силы, поскольку в конечном счете лучшим средством сдерживания России... от возобновления агрессии против Украины является способность Украины защищаться самостоятельно", - подчеркнул Гили.

Также читайте: Страны "Коалиции желающих" должны быть готовы к развертыванию войск в Украине, - Науседа

На вопрос, что произойдет, если РФ атакует британские войска во время их пребывания в Украине, Гили ответил, что не будет обсуждать гипотетические ситуации. Однако он добавил, что существуют "важные принципы" и что британские войска будут иметь "право защищаться в случае нападения".