Новости Иностранные военные в Украине
Великобритания готова разместить войска в Украине в случае прекращения огня, - Гилли

Гилли о размещении войск в Украине

В случае достижения прекращения огня Великобритания готова ввести войска в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Так, по его словам, Великобритания готова ввести войска в Украину, чтобы укрепить прекращение огня, если оно будет достигнуто. В то же время он отметил, что британское правительство готово "усилить экономические санкции и давление на Путина, если сегодня на Аляске он покажет, что на самом деле не настроен серьезно".

На вопрос, заключается ли роль Великобритании в том, чтобы "наблюдать и ждать", Гили ответил: "Нет, роль Великобритании заключается в том, чтобы поддерживать Украину на поле боя и в переговорах, и готовиться, как мы это делали до сих пор, возглавляя тридцать других стран в военном планировании прекращения огня и обеспечения мира через то, что мы называем Коалицией желающих".

Он отметил, что более 200 военных планировщиков из Коалиции работали в течение последних нескольких месяцев, "разрабатывая детальный план прекращения огня". Многонациональные силы "готовы действовать с первого дня", а "военные планы подготовлены".

"Мы готовы разместить британские войска в Украине, частично для того, чтобы успокоить украинцев. Но также частично для того, чтобы гарантировать безопасность в воздухе, на море и укрепить украинские вооруженные силы, поскольку в конечном счете лучшим средством сдерживания России... от возобновления агрессии против Украины является способность Украины защищаться самостоятельно", - подчеркнул Гили.

На вопрос, что произойдет, если РФ атакует британские войска во время их пребывания в Украине, Гили ответил, что не будет обсуждать гипотетические ситуации. Однако он добавил, что существуют "важные принципы" и что британские войска будут иметь "право защищаться в случае нападения".

+6
Ніхто не розмістить
15.08.2025 14:20 Ответить
+6
Втечуть, авже ж. Вони ж домовляються розміщуватись в Україні поки буде припинення вогню. А як вогонь відновиться і рашисти полізуть то вони не домовлялись сидіти під обстрілами
15.08.2025 14:32 Ответить
+4
То у "Мінських" був основний пункт зупинення вогню, який від Пуйла вимагав Порошенко впродовж всіх перемовин. І Пуйла дотисли. Без вимог повернути кацапську мову, територіальних поступок, зменшення Армії, Луганську та Донецьку автономію, та ще й з вимогою виводу кацапських військ, та передачі контролю над кордоном Уряду України. Пуйло чомусь підписав. Потім роками говорив, що його кинули з "мінськими". Але тепер Зельоні навипередки розказують, що подібного мінським нічого не буде. На жаль так! Не буде подібного.
15.08.2025 14:23 Ответить
А якщо після розміщення військ, знову кацапи почнуть стріляти, що буде з цими військами?
15.08.2025 14:15 Ответить
Процес такий : закінчиться війна - введуть, знову розпочнеться - виведуть. А далі - як в усіх людей : введуть - виведуть - введуть - виведуть ... Чи ви самі цим наколи не займалися???
15.08.2025 14:35 Ответить
Звичайно, як професійні "охочі" військові з Європи вони с'*******. Адже "охочі" військові з Європи і війна - це щось несумісне.
15.08.2025 14:38 Ответить
навіщо це їм - зрозуміло, вони бабло будуть заробляти. а навіщо воно нам?
15.08.2025 14:39 Ответить
Ця напів-міра нам - як мертвому кадило.
15.08.2025 14:18 Ответить
Ну і - допомогли ті *мінські*?
15.08.2025 15:26 Ответить
...і тому ти вирішив проголосувати за Зеленського...
15.08.2025 16:09 Ответить
коаліція принародженні смердящих вирішила блиснути сміливоюхоробрістю ,зайшовши на мирну територію??секстуристи та інші бариги??
15.08.2025 14:40 Ответить
Ну да,це як прибори подати вже після обіду🙆
15.08.2025 14:44 Ответить
Які війська - купку спостерігачів?
Ввести війська - це поставити достатній контингент, який буде готовий вбивати та вмирати в разі чого, зупиняти кацапів своїми життями, який зможе реально стримати ворога.
Британія готова це зробити? Може це зробити? Може це оплатити? Може знайти охочих британців вмирати за Україну в товарних кількостях? Може пояснити власним платникам податків, чому вони повинні це оплачувати?
Ні. Не може.
Найдешевше, що може робити Британія, та інші країни доброї волі - це підтримувати Україну та усіляко давити росію. Ну, можливо, ще, допомогти нам вербувати найманців (як це роблять ті ж росіяни) за грубі гроші десь в Колумбії чи Лаосі. Допомогти нам з наведенням ладу в середині країни (бо наші корупціонери тримають награбрване на Заході, і, за наявності політичної волі їх можна також допомогти нам тиснути, бо законодавство про злочинне збагачення, "відмивання грошей" ніхто не відміняв).
15.08.2025 14:57 Ответить
Максимум десь у Карпатських горах у густому лісі і то навряд чи, з наших так званих ''охочих партнерів'' уже весь світ сміється
15.08.2025 14:58 Ответить
а накуя вони потрібні (війска) після припинення вогню???
15.08.2025 15:23 Ответить
Гаранти куєві
15.08.2025 15:29 Ответить
а нахера Украине останавливать огонь посреди войны, если экономика России еще не рухнула и Украина не вернула свои земли? Украина не будет давать России передохнуть и накопить сил и сделать следующие нападение оголтелых беззубых орков.
15.08.2025 15:29 Ответить
Алоо , ти дзвонив? Так, що хотів ? потрібна була допомога, але ти трубку не брав, а що сталося? Нічого, вже пізДІ дали...
15.08.2025 15:30 Ответить
Украине нужны не войска присылать, а делать в Украине автоматизированные производства дронов с ИИ, которым не нужны пилоты. Вбиваешь цель, которая добыта разведданными. Вписываешь в коде координаты и запускаешь дрон и когда компьютерное зрение прилетит на координаты, то в мини датасете заложена должна быть цель картинки с подписями и когда увидит - берет в рамковий захват типа YOLO и атакует цель. И дроны должны просто выстреливаться с производства, как в оружия. Вбивать цели и запускать и они должны лететь на все растояния. Покрывать ближний радиус и средний и дальний и грузоподъёмности под цели делать и параметры, как скорость двигатели винтовые, ракетные ускорители, если надо, вооружения нести смогут если надо, например если в одном месте много целей, то отправить туда дрон матку и когда она будет на подлете, то будет выпускать дронов рой или просто как самонаводящиеся будут цели разбирать с тепловой сигнатурой например или что в датасете или что движется. и также дрон матка сможет защищаться, если к ней цеплять дроны типа дронов перехватчиков, которые быстрые и они смогут перехватывать атакующие ракеты ПВО и в датасете должны быть картинки ПВО российских всегда быть и если дрон будет пролетать и увидит ПВО, то должен ее атаковать. Нужно ПВО выносить - это важно. Чтобы самолеты смогли летать над оккупированными территориями и над Россией и делать авианалеты и авиаудары мощные.
15.08.2025 15:45 Ответить
- Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся!
- Евакуаціями війну не виграти.
- Миротворець - це той, хто годує крокодила, сподіваючись, що той з'їсть його останнім.
- Нації, що програли битву, відновлюються. Ті, що здалися - зникають.
- Мене часто запитують: за що ми б'ємося? Можу відповісти: "Перестанемо боротися - тоді дізнаєтесь".
- Війна це погано, а рабство ще гірше...
- Коли ви нарешті зрозумієте, що неможливо домовитися з тигром, якщо ваша голова в його пащі!
/Уінстон Черчилль
15.08.2025 15:49 Ответить
А на куй нам тоді годувати інтервентів? Вони ж так сильно показали себе у бувшій Югославії.
15.08.2025 15:50 Ответить
І одразу вивести,якщо бойові дії поновляться???
15.08.2025 16:04 Ответить
На запитання, що станеться, якщо РФ атакує британські війська під час їхнього перебування в Україні, Гілі відповів, що не буде обговорювати гіпотетичні ситуації. Однак він додав, що існують "важливі принципи" і що британські війська матимуть "право захищатися у разі нападу".

С чего тот кто спрашивал, решил что рф будет атаковать британский военных, которые если и будут, их вряд ли разместят на юго-востоке, поэтому правильный вопрос - что будут делать британские военные, когда рф будет атаковать украинских военных...
15.08.2025 16:05 Ответить
У Рахівському районі.

Щоб якщо що, до Румунії швиденько....
15.08.2025 16:09 Ответить
 
 