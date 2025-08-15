Великобритания готова разместить войска в Украине в случае прекращения огня, - Гилли
В случае достижения прекращения огня Великобритания готова ввести войска в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.
Так, по его словам, Великобритания готова ввести войска в Украину, чтобы укрепить прекращение огня, если оно будет достигнуто. В то же время он отметил, что британское правительство готово "усилить экономические санкции и давление на Путина, если сегодня на Аляске он покажет, что на самом деле не настроен серьезно".
На вопрос, заключается ли роль Великобритании в том, чтобы "наблюдать и ждать", Гили ответил: "Нет, роль Великобритании заключается в том, чтобы поддерживать Украину на поле боя и в переговорах, и готовиться, как мы это делали до сих пор, возглавляя тридцать других стран в военном планировании прекращения огня и обеспечения мира через то, что мы называем Коалицией желающих".
Он отметил, что более 200 военных планировщиков из Коалиции работали в течение последних нескольких месяцев, "разрабатывая детальный план прекращения огня". Многонациональные силы "готовы действовать с первого дня", а "военные планы подготовлены".
"Мы готовы разместить британские войска в Украине, частично для того, чтобы успокоить украинцев. Но также частично для того, чтобы гарантировать безопасность в воздухе, на море и укрепить украинские вооруженные силы, поскольку в конечном счете лучшим средством сдерживания России... от возобновления агрессии против Украины является способность Украины защищаться самостоятельно", - подчеркнул Гили.
На вопрос, что произойдет, если РФ атакует британские войска во время их пребывания в Украине, Гили ответил, что не будет обсуждать гипотетические ситуации. Однако он добавил, что существуют "важные принципы" и что британские войска будут иметь "право защищаться в случае нападения".
Ввести війська - це поставити достатній контингент, який буде готовий вбивати та вмирати в разі чого, зупиняти кацапів своїми життями, який зможе реально стримати ворога.
Британія готова це зробити? Може це зробити? Може це оплатити? Може знайти охочих британців вмирати за Україну в товарних кількостях? Може пояснити власним платникам податків, чому вони повинні це оплачувати?
Ні. Не може.
Найдешевше, що може робити Британія, та інші країни доброї волі - це підтримувати Україну та усіляко давити росію. Ну, можливо, ще, допомогти нам вербувати найманців (як це роблять ті ж росіяни) за грубі гроші десь в Колумбії чи Лаосі. Допомогти нам з наведенням ладу в середині країни (бо наші корупціонери тримають награбрване на Заході, і, за наявності політичної волі їх можна також допомогти нам тиснути, бо законодавство про злочинне збагачення, "відмивання грошей" ніхто не відміняв).
- Евакуаціями війну не виграти.
- Миротворець - це той, хто годує крокодила, сподіваючись, що той з'їсть його останнім.
- Нації, що програли битву, відновлюються. Ті, що здалися - зникають.
- Мене часто запитують: за що ми б'ємося? Можу відповісти: "Перестанемо боротися - тоді дізнаєтесь".
- Війна це погано, а рабство ще гірше...
- Коли ви нарешті зрозумієте, що неможливо домовитися з тигром, якщо ваша голова в його пащі!
/Уінстон Черчилль
С чего тот кто спрашивал, решил что рф будет атаковать британский военных, которые если и будут, их вряд ли разместят на юго-востоке, поэтому правильный вопрос - что будут делать британские военные, когда рф будет атаковать украинских военных...
Щоб якщо що, до Румунії швиденько....