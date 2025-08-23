Преждевременно говорить о развертывании иностранных войск в Украине, - глава военного комитета НАТО Драгоне

В данное время преждевременно обсуждать вопрос потенциального размещения иностранного военного контингента в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Corriere della Sera, об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Так, он отметил, что потенциальное присутствие иностранных войск в Украине "является частью международной политики и переговоров с Москвой", но эти вопросы в рамках НАТО еще не обсуждали.

"Это, по меньшей мере, преждевременно. Мы знаем, что вопрос контингентов был поднят отдельными странами, возможно, на двустороннем уровне. Но, повторяю, он остается на зачаточном уровне", - отметил Драгоне.

Также читайте: Турция считает, что миротворческая миссия в Украине зависит от прекращения огня, - Reuters

По его словам, условия развертывания иностранных союзных войск в Украине должны определяться гарантиями безопасности, согласованными на политическом уровне.

"Например: на местах, кто решает, нарушили соглашение россияне или украинцы? Кто разрабатывает правила применения военной силы? Какую территорию нужно охранять? Солдаты должны только следить или также защищаться, и если да, то каким оружием? Ничего не определено", - добавил председатель военного комитета НАТО.

В то же время он отметил, что "НАТО остается преданным защите прежде всего граждан своих государств-членов".

Читайте: Великобритания готова разместить войска в Украине в случае прекращения огня, - Гили