Преждевременно говорить о развертывании иностранных войск в Украине, - глава военного комитета НАТО Драгоне

Каво Драгоне о размещении иностранных войск

В данное время преждевременно обсуждать вопрос потенциального размещения иностранного военного контингента в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Corriere della Sera, об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Так, он отметил, что потенциальное присутствие иностранных войск в Украине "является частью международной политики и переговоров с Москвой", но эти вопросы в рамках НАТО еще не обсуждали.

"Это, по меньшей мере, преждевременно. Мы знаем, что вопрос контингентов был поднят отдельными странами, возможно, на двустороннем уровне. Но, повторяю, он остается на зачаточном уровне", - отметил Драгоне.

Также читайте: Турция считает, что миротворческая миссия в Украине зависит от прекращения огня, - Reuters

По его словам, условия развертывания иностранных союзных войск в Украине должны определяться гарантиями безопасности, согласованными на политическом уровне.

"Например: на местах, кто решает, нарушили соглашение россияне или украинцы? Кто разрабатывает правила применения военной силы? Какую территорию нужно охранять? Солдаты должны только следить или также защищаться, и если да, то каким оружием? Ничего не определено", - добавил председатель военного комитета НАТО.

В то же время он отметил, что "НАТО остается преданным защите прежде всего граждан своих государств-членов".

Читайте: Великобритания готова разместить войска в Украине в случае прекращения огня, - Гили

А погундіти кожен день - це ж св"яте
показать весь комментарий
23.08.2025 11:49 Ответить
Скільки балаканини
показать весь комментарий
23.08.2025 11:53 Ответить
ви ще років 10 будете обговорювати .
показать весь комментарий
23.08.2025 11:55 Ответить
Джузеппе! - ой не Гарібальді - шоб крикнути - на рашку хором навались!
показать весь комментарий
23.08.2025 12:00 Ответить
Це ж було вже (R) Нескінченне коло, де всі бігають, поки Путін іде вперед.
показать весь комментарий
23.08.2025 12:02 Ответить
так само буде з 5 статтею НАТО, консультації і погодження будуть іти роками .
показать весь комментарий
23.08.2025 12:06 Ответить
НАТО це бутафорія. Піар-проект в якому немає нічого справжнього. Подивіться на цього генералісимуса, це ж клоун-косплеєр.
показать весь комментарий
23.08.2025 12:16 Ответить
Ви там потихеньку у себе розгортайте - мудаки(((
показать весь комментарий
23.08.2025 12:39 Ответить
 
 