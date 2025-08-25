Гарантом безопасности номер один для Украины является сама Украина, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что главным гарантом безопасности для Украины является она сама.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в программе One Nation на телеканале Fox News.
По его словам, одним из ключевых результатов встречи лидеров Европы, Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме стало начало обсуждения гарантий безопасности для Украины.
"И отправная точка очень проста. Гарантом безопасности номер один для Украины является сама Украина. Она имеет одну из самых современных и крупнейших армий в мире", - пояснил Стубб.
Лидер Финляндии отметил, что Европа будет поддерживать это, а США будут координировать предоставление определенной помощи и поддержки.
"Сейчас мы прорабатываем детали. Помните, что не Россия будет указывать Европе или США, что они могут или не могут делать относительно гарантий безопасности", - подытожил Стубб.
Развертывание сил поддержки в Украине
Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линии фронта.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
В то же время председатель военного комитета НАТО Драгоне заявил, что преждевременно говорить о развертывании иностранных войск в Украине.
А ви в сторонці стоятимете?
тому лідери ЕС і США бояться брати Україну у НАТО Тобто НАТО - це відстала армія? А як же вона буде протистояти світовому АНТИХРИСТУ ? Чи не планує ?
Закінчиться ця війна, пошлемо в Африку.
Допомоги вже накидали стільки, що російську армію разом з генералами можна просто перекупити і відправити назад на москву.
Але завдяки якомусь невідомому полтергейсту ця допомога лише гріє ціни на нерухомість в Монако і Лондоні, але ніяк не впливає на обороноздатність України.
Фатум, одним словом.