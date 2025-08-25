Гарантом безопасности номер один для Украины является сама Украина, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что главным гарантом безопасности для Украины является она сама.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в программе One Nation на телеканале Fox News.

По его словам, одним из ключевых результатов встречи лидеров Европы, Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме стало начало обсуждения гарантий безопасности для Украины.

"И отправная точка очень проста. Гарантом безопасности номер один для Украины является сама Украина. Она имеет одну из самых современных и крупнейших армий в мире", - пояснил Стубб.

Лидер Финляндии отметил, что Европа будет поддерживать это, а США будут координировать предоставление определенной помощи и поддержки.

"Сейчас мы прорабатываем детали. Помните, что не Россия будет указывать Европе или США, что они могут или не могут делать относительно гарантий безопасности", - подытожил Стубб.

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линии фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

В то же время председатель военного комитета НАТО Драгоне заявил, что преждевременно говорить о развертывании иностранных войск в Украине.

