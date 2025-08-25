РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
835 18

Гарантом безопасности номер один для Украины является сама Украина, - Стубб

Кто будет гарантом безопасности Украины номер один

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что главным гарантом безопасности для Украины является она сама.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в программе One Nation на телеканале Fox News.

По его словам, одним из ключевых результатов встречи лидеров Европы, Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме стало начало обсуждения гарантий безопасности для Украины.

"И отправная точка очень проста. Гарантом безопасности номер один для Украины является сама Украина. Она имеет одну из самых современных и крупнейших армий в мире", - пояснил Стубб.

Лидер Финляндии отметил, что Европа будет поддерживать это, а США будут координировать предоставление определенной помощи и поддержки.

"Сейчас мы прорабатываем детали. Помните, что не Россия будет указывать Европе или США, что они могут или не могут делать относительно гарантий безопасности", - подытожил Стубб.

Читайте: В ближайшие дни будут готовы наработки по архитектуре гарантий безопасности для Украины, - Зеленский

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линии фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

В то же время председатель военного комитета НАТО Драгоне заявил, что преждевременно говорить о развертывании иностранных войск в Украине.

Читайте также: 67% финнов выступают за гарантии безопасности Украины, в частности отправку войск, - опрос

Стубб Александр (108) гарантии безопасности (202)
Топ комментарии
+4
Договорилися.

А ви в сторонці стоятимете?
показать весь комментарий
25.08.2025 09:39 Ответить
+2
Вона має одну з ************* і найбільших армій у світі", - пояснив Стубб.Джерело: https://censor.net/ua/n3570346
тому лідери ЕС і США бояться брати Україну у НАТО Тобто НАТО - це відстала армія? А як же вона буде протистояти світовому АНТИХРИСТУ ? Чи не планує ?
показать весь комментарий
25.08.2025 09:46 Ответить
+2
У нас тільки під ОП елітних тачок стоїть більше, чим по всій Фінляндії, а зп восьмої шалави шостого радника пятого потужного менеджера більше, чим зп їх президента.
Допомоги вже накидали стільки, що російську армію разом з генералами можна просто перекупити і відправити назад на москву.
Але завдяки якомусь невідомому полтергейсту ця допомога лише гріє ціни на нерухомість в Монако і Лондоні, але ніяк не впливає на обороноздатність України.
Фатум, одним словом.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:35 Ответить
Пліч-о-пліч, казали ж.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:07 Ответить
А що не так він сказав? Де ті діячі Кравчук, Кучма що розвалили армію, продали озброєння, променяли ЯО на нікчемний папірец? Де той Янучара, що обрали свого часу 51% дурнів, Я вже не кажу про зеленського, яий вже в перший рік свого препізденства не тількии скасував військовий парад, а потім намагався глянути в очі ***** та стати на коліна.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:10 Ответить
Та досить вже з цією ЯЗ носитися. Ну от що б це нам дало? Шо - її б хтось застосував, якби вона була? Ні. Всі оці розмови, що на країну з ЯЗ ніхто не нападає повня маячні. Приклад? Нещодавно іран декілька разів нападав на ізраїль. Причому дуже потужно. І якою ж була реакція? Та ніякою. Ніхто ЯЗ не застосував.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:45 Ответить
навіще це Ізраїлю? Він і так впорався. Але ЯО це не тільки боє головки. Ти знаєш скільки було знищено , передано кацапам носіїв ЯО? Тих стратегичних літаків, якими нас лякає *****?
показать весь комментарий
25.08.2025 11:01 Ответить
буде комічно, коли рашка нападе на Фінляндію.. і солідарні союзники після довгих перемовин\самітов\зустрічей\переконань\діалогов\виченя документів скажуть - "найкраща гарантія -це армія Фінляндії"
показать весь комментарий
25.08.2025 10:30 Ответить
вірить нікому незя
показать весь комментарий
25.08.2025 09:42 Ответить
Тому НАТО потрібен такий сучий син, але не в Альянсі
показать весь комментарий
25.08.2025 10:08 Ответить
Альянс це привід. Назови хоч одну загальну операцію НАТО. Нехай натівськи генерали поставлять пам'ятник *****, бо саме він перетворив ціх нікчем у щось важливе
показать весь комментарий
25.08.2025 10:14 Ответить
Ми накачали армію України, що б самим не воювати
Закінчиться ця війна, пошлемо в Африку.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:42 Ответить
раз так, то дайте ядрену бімбу, або ідіть нафуй та не заважайте зробити її самим
показать весь комментарий
25.08.2025 09:48 Ответить
Коли СРСР напав на Фінляндію у 1940му, то Швеція надавала фінам суттєву допомогу. Щонайменьше прихистила їх дітей у себе. Не потрібно за нас воювати, надайте нам підтримку
показать весь комментарий
25.08.2025 09:53 Ответить
ІЗ БУДАПЕШЬСЬКОЇ МОГИЛИ...."ДУХ ПРАВДИ" ЛИНЕ
показать весь комментарий
25.08.2025 10:15 Ответить
Простіше кажучи: "Рятування потопельників - справа рук самих потопельників". Цілком логічно, як на мене. Коли ти приходиш клянчити допомогу у розмірі вартості бачка унітазу твого дружбана, будь готовий, що замість допомоги тебе пошлють услід за рускім кораблем.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:17 Ответить
Кацапстан нахабно втручається у внутрішні справи незалежної України, намагаючись диктувати свої збочені умови її внутрішньої і зовнішньої політики, організації сил оборони і співпраці у військовій сфері з окремими державами та їхніми об"єднаннями. Опосередковано це втручання накладається і на зовнішню політику наших союзників, яким кацапія встановлює межі їхніх суверенних прав щодо взаємодії і виконання положень укладених з Україною домовленостей і договорів. Доки вільний світ це терпітиме??? Проблема вирішується просто : надайте засоби і зніміть заборону бити по орді далекобійними ракетами. Це найкращий момент позбавити світ від енергетичного гопника і конкурента сумлінних постачальників нафти і газу. З падінням режиму пукінських нацистів світ законно одержить вільний доступ до покладів корисних копалин, щоб використати їх на благо усього людства, а не дозволяти покидькам після їх продажу сіяти на планеті смерть.
показать весь комментарий
25.08.2025 10:17 Ответить
 
 