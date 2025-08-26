355 5
Мерц звинуватив Путіна в "тактиці затягування" щодо переговорів з Україною
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент РФ Володимир Путін застосовує "стратегію затягування" у пошуку мирного вирішення конфлікту в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
"Путін вважає правильним ставити умови для зустрічі між ним і президентом України Володимиром Зеленським, які є абсолютно неприйнятними з точки зору України та її західних партнерів", - сказав Мерц.
Канцлер нагадав, що президент США Дональд Трамп і Путін минулого тижня домовилися про проведення цієї зустрічі, і висловив сподівання, що вона відбудеться протягом двох тижнів.
