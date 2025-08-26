УКР
Мерц звинуватив Путіна в "тактиці затягування" щодо переговорів з Україною

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент РФ Володимир Путін застосовує "стратегію затягування" у пошуку мирного вирішення конфлікту в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Путін вважає правильним ставити умови для зустрічі між ним і президентом України Володимиром Зеленським, які є абсолютно неприйнятними з точки зору України та її західних партнерів", - сказав Мерц.

Канцлер нагадав, що президент США Дональд Трамп і Путін минулого тижня домовилися про проведення цієї зустрічі, і висловив сподівання, що вона відбудеться протягом двох тижнів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сподіваюсь, терпіння Трампа до Росії вичерпається, - Стубб

путін володимир (24686) переговори з Росією (1421) Мерц Фрідріх (221)
Точно так як Мерц затягує з обіцяними Таурусами, так і ***** затягує... Всі срали на обіцянки...
26.08.2025 13:55 Відповісти
***** сейчас использует ту же стратегию, что и Порох против него в 2015-2019 годах, когда его загнали в ловушку бесконечных переговоров.. Только вот теперь ***** противостоит отнюдь не Порох, как нам этого не жаль.
26.08.2025 13:56 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховна Рада 16 липня 2015 ухвалила постанову про направлення до КС президентського законопроєкту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.Розгляд законопроєкту відбувався 31 серпня 2015 року
Результат 4 вбиті майже 100 поранених
Результат 4 вбиті майже 100 поранених
26.08.2025 14:21 Відповісти
це ніяка не "тактика" і не черговий "путєн всєх переіграл". Це просто така позиція трумпа і все. Він так вирішив
26.08.2025 13:58 Відповісти
яке тяжке звинувачення. Масовий вбивця та терорист захлюпав носом
26.08.2025 14:10 Відповісти
 
 