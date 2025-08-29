Война в Украине может продолжаться еще много месяцев, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает, что война в Украине продлится еще много месяцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам канцлера ФРГ, партнеры Украины готовы продолжать ей помощь в условиях полномасштабной войны.
"Эта война может продолжаться еще много месяцев. Мы должны, в любом случае, к этому подготовиться. Мы готовы", - отметил Мерц.
Канцлер также подчеркнул, что сохранение работы "Коалиции желающих" является одним из приоритетов франко-германского союза.
Ранее глава немецкого правительства предполагал, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина скорее всего не состоится.
