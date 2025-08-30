РУС
Мерц: Путин только делал вид, что готов к переговорам с Зеленским

Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что диктатор РФ Владимир Путин лишь делал вид, что готов к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Тулоне после межправительственных консультаций двух стран, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Мерц сказал, что его "не удивило" промедление Кремля относительно прямых переговоров, ведь это "часть стратегии Путина".

Он добавил, что война России против Украины может длиться "много месяцев", и призвал к совместным консультациям Европы и США относительно дальнейших шагов.

"Я настойчиво выступаю за то, чтобы мы - европейцы вместе с американским правительством - тщательно обсудили следующие шаги", - сказал Мерц.

Нужны дополнительные санкции, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров, - Макрон

Зеленский Владимир (21767) переговоры (5138) путин владимир (32095) Фридрих Мерц (226)
+8
А чого "робив вигляд"? Досі робить, і надалі робитиме все, щоб досягнути своєї мети - відновлення ссср в межах кордонів 1945-91 року. Тобто, першим кроком завоювати всю Україну. І фетиш переговорів використовуватиме саме для цього.

Мерц не розуміє, що касапська імперія може жити і виживати лише війною. І розтовкмачити Мерцу цю істину нікому: бо чинна влада України сама цього не доганяє. Влада навіть не здогадується, що в планах лаптєстану з-за будь-якого імператора-диктатора є неписане правило-мрія "взять Киев, взять, Вильнюс, взять Варшаву, взять Берлин" і т.д...
30.08.2025 01:05 Ответить
+5
Емоцій пипець..
Наші гинуть щодня а вони такі, " а .. мабуть прутін нас водив за нос... Давайте запитаємо , може він хоче миру... Чи ще не ясно
30.08.2025 01:01 Ответить
+4
Щоб не було "зволікання" треба більше всього - і санкцій і допомоги. І щоб за кожен воєнний злочин мордору були офіційні коменти - вимагаємо таку то ціну в плані санкцій і конфіскованих грошей
30.08.2025 01:03 Ответить
