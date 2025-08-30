Мерц: Путин только делал вид, что готов к переговорам с Зеленским
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что диктатор РФ Владимир Путин лишь делал вид, что готов к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Тулоне после межправительственных консультаций двух стран, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.
Мерц сказал, что его "не удивило" промедление Кремля относительно прямых переговоров, ведь это "часть стратегии Путина".
Он добавил, что война России против Украины может длиться "много месяцев", и призвал к совместным консультациям Европы и США относительно дальнейших шагов.
"Я настойчиво выступаю за то, чтобы мы - европейцы вместе с американским правительством - тщательно обсудили следующие шаги", - сказал Мерц.
Наші гинуть щодня а вони такі, " а .. мабуть прутін нас водив за нос... Давайте запитаємо , може він хоче миру... Чи ще не ясно
Мерц не розуміє, що касапська імперія може жити і виживати лише війною. І розтовкмачити Мерцу цю істину нікому: бо чинна влада України сама цього не доганяє. Влада навіть не здогадується, що в планах лаптєстану з-за будь-якого імператора-диктатора є неписане правило-мрія "взять Киев, взять, Вильнюс, взять Варшаву, взять Берлин" і т.д...
доня любить *****.
Президент Португалії за доню вже сказав.
за першого ***** вже всі і все сказали - щось змінилося?