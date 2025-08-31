УКР
Миротворчу місію в Україні може очолити командувач сил НАТО в Європі Гринкевич, - The Telegraph

Гринкевич може очолити миротворчу місію в Україні

Європа не має досвіду координації масштабних військових місій, тому з цією метою може бути залучений генерал зі США. Командувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич може очолити миротворчу місію в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Telegraph із посиланням на неназвані джерела.

Так, зазначається, що офіційні особи Європи та США обговорювали перспективу використання американського військового командувача для контролю за всіма розгортаннями військ у межах плану гарантій безпеки України.

Генерал Гринкевич розглядався як можлива кандидатура, яку має розглянути президент США Дональд Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп запропонував ввести війська Китаю як миротворців до України, - FT

За даними видання, Білий дім уже схвалив його участь у фінальному етапі планування, що європейська сторона розцінила як знак підтримки гарантій безпеки.

"Надавши генералу Гринкевичу більшу роль, коаліція отримає вигоду від заздалегідь розроблених планів щодо захисту континенту від російського вторгнення і додаткову підтримку з боку Америки щодо гарантій безпеки", – пише The Telegraph.

Також читайте: Зеленський про відправку іноземних військ в Україну: Є очікувані та дуже неочікувані країни

Балакуча і стурбована Є€вропа створила свій Марафон? Чи я щось проспав
показати весь коментар
31.08.2025 15:30 Відповісти
А може і не очолити.
показати весь коментар
31.08.2025 15:33 Відповісти
"ПИСАЛИ ПО ВОДІ ,ВИЛАМИ АМЕРИКАНСЬКОЇ БРЕХНІ" (((( про це https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/30/trump-talks-deploy-private-army-ukraine/?ICID=search-results-null-article пише видання The Telegraph із посиланням на неназвані )
показати весь коментар
31.08.2025 15:37 Відповісти
Так, зазначається, що офіційні особи Європи та США обговорювали перспективу використання американського військового командувача для контролю за всіма розгортаннями військ у межах плану гарантій безпеки України Джерело: https://censr.net/ua/
Якщо Європа та США все буде добре. Адже це наші стратегічні партнери. І вони мислять роблять стратегічно.
показати весь коментар
31.08.2025 15:52 Відповісти
А що це ім'я нам говорить?))Хоч Гутеереш,але місії ще нема,а про командувача ******".
показати весь коментар
31.08.2025 15:59 Відповісти
Миротворча чи стабілізаційна ?
показати весь коментар
31.08.2025 16:16 Відповісти
Тільки проблема в тому що очолювати нікого-вже всі відмовляються від цієї місії. Вже в штани наклали бо путін проти.
показати весь коментар
31.08.2025 16:59 Відповісти
Може очолити, а може ні, подивимось.
показати весь коментар
31.08.2025 17:19 Відповісти
 
 