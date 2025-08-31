Миротворчу місію в Україні може очолити командувач сил НАТО в Європі Гринкевич, - The Telegraph

Європа не має досвіду координації масштабних військових місій, тому з цією метою може бути залучений генерал зі США. Командувач сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич може очолити миротворчу місію в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Telegraph із посиланням на неназвані джерела.

Так, зазначається, що офіційні особи Європи та США обговорювали перспективу використання американського військового командувача для контролю за всіма розгортаннями військ у межах плану гарантій безпеки України.

Генерал Гринкевич розглядався як можлива кандидатура, яку має розглянути президент США Дональд Трамп.

За даними видання, Білий дім уже схвалив його участь у фінальному етапі планування, що європейська сторона розцінила як знак підтримки гарантій безпеки.

"Надавши генералу Гринкевичу більшу роль, коаліція отримає вигоду від заздалегідь розроблених планів щодо захисту континенту від російського вторгнення і додаткову підтримку з боку Америки щодо гарантій безпеки", – пише The Telegraph.

