Трамп запропонував ввести війська Китаю як миротворців до України, - FT
Президент США Дональд Трамп запропонував розгорнути китайські війська як миротворців у післявоєнній Україні, підтримавши пропозицію, вперше висунуту російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це пише Financial Times із посиланням на чотири джерела, обізнаних з ходом обговорень, передає Цензор.НЕТ.
За словами цих осіб, під час зустрічі з європейськими лідерами та президентом України в Білому домі минулого тижня Трамп нібито запропонував запросити Китай надати миротворців для спостереження за нейтральною зоною вздовж 1300-кілометрової лінії фронту в Україні в рамках мирного врегулювання з Росією.
"Це неправда", - прокоментував цю інформацію високопоставлений чиновник адміністрації Трампа, додавши, що "не було жодних обговорень щодо китайських миротворців".
Ця ідея викликає спротив європейських столиць і раніше була відхилена президентом України Володимиром Зеленським через критичну підтримку Пекіном військових дій Росії.
Зустріч минулого тижня була частиною триваючих дискусій щодо забезпечення можливого перемир'я, західних гарантій безпеки, які будуть надані Україні, та структури будь-якого постконфліктного врегулювання.
Трамп підштовхував обидві сторони до укладення мирної угоди, але Москва і Київ залишаються далекими від згоди з важливих деталей, включаючи післявоєнний територіальний контроль.
Високопоставлені військові та політичні діячі з США, України та основних європейських столиць обговорили структуру, в якій демілітаризована зона, що патрулюється нейтральними миротворцями, буде створена як перший етап мирного врегулювання.
Російська сторона вперше висунула ідею про китайських миротворців у контексті гарантій безпеки під час ранніх переговорів між Росією та Україною в Стамбулі навесні 2022 року.
У пропозиції Росії на той час зазначалося, що "держави-гаранти", які підписали майбутній мирний договір — США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія — прийдуть на захист України в разі нового нападу на країну.
Ця домовленість була і залишається неприйнятною для України, оскільки Росія пропонувала, щоб усі держави-гаранти схвалювали будь-яку реакцію у разі нападу на Україну, що означало б, що Росія мала б право вето на будь-яке військове втручання.
Китай заявив, що готовий відігравати "конструктивну роль" у вирішенні війни після того, як Росія нещодавно запропонувала Пекіну стати одним із гарантів безпеки України в рамках мирної угоди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тупо і відкрито зливається Китаю, який США визнали своїм основним противником.
Никогда не знаешь наверняка - что будет
Германия еще недавно взасос целовалась с путиным
Хотя бы примерно
Вот Байден в октябре 2021 сказал - готовьтесь к большой войне
Я ему поверила и подготовилась
А вы явно не Байден
У вас все как- то неопределенно ....
Настрою свою терпелку еще на два с половиной года
Вот только хватит ли терпения у тех
Кто в окопах уже три с половиной года?
Сомневаюсь я ...
Для нього Одеса омивається океаном, а Крим -- розміром з Техас.
Америка его поставит на место - даже не сомневайтесь!!!
Уже начинает ставить
Нам бы СВОЕГО убрать с того места
Которое он уже больше года занимает НЕЗАКОННО
Трамп останнім часом у приватних розмовах висловлював розчарування тим, що його дипломатичні спроби покласти край російсько-українській війні не дали очікуваного результату, повідомляє The Atlantic із посиланням на джерела.
Трамп не бажає посилювати участь США у конфлікті, оскільки боїться втратити підтримку свого електорату, налаштованого проти втручання в закордонні війни.
"Він просто хоче, щоб це закінчилося. Йому майже неважливо, як [саме закінчиться війна]", - заявив журналістам неназваний високопосадовець.
Завершення війни в Україні є однією з передвиборчих обіцянок Трампа, нагадує видання.
Після зустрічі з путіним на саміті на Алясці Трамп не тільки не зажадав від Росії виведення військ, але й фактично передав відповідальність за мирний процес самим сторонам.
"Може, вони зустрінуться, може, ні. Я їм сказав - ви самі повинні розібратися. Це ваша справа, не наша", - заявив він журналістам.
"Вони хапаються за соломинку, - каже Джим Таунсенд, колишній чиновник Пентагону, який відповідав за політику щодо НАТО. - Росія не боїться Європи. І якщо хтось думає, що кілька британських і французьких спостерігачів стримають Путіна - вони помиляються."
Обговорюються цифри від 4 до 60 тисяч миротворців, які могли б патрулювати буферну зону. Потенційними учасниками називають Велику Британію та Францію, які вже лобіюють підтримку союзників.
Польща побоюється, що участь у місії в буферній зоні може послабити її власну обороноздатність.
Німеччина та Польща рішуче виступають проти введення своїх військ на територію України.
Естонія, попри обмежені ресурси, вже заявила про готовність долучитися.
Однак більшість союзників очікує, що Україна нестиме основну відповідальність.
При цьому експерти попереджають: буферна зона може підвищити ризик повторного вторгнення в українські міста.
Продають нам зброю і добре. А все інше - то проблеми лікарів американської шостої палати.
Але невеличкі проблемки полягають в тому, що: а) рашка проти миротворців з країн НАТО, б) миротворці з НАТО самі не особливо то й хочуть.
цей агент спалився
заносять наступного
На відміну від англійців чи французів, яких одразу й *********.
писи: так я розумію, що таке китай і кпк, але ціль китайців - це протистояння з європою і америкою, ну то й хай протистоять. Україна вже зробила достатньо.
Кретин обісьцяний.