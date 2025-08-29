Трамп запропонував ввести війська Китаю як миротворців до України, - FT

Президент США Дональд Трамп запропонував розгорнути китайські війська як миротворців у післявоєнній Україні, підтримавши пропозицію, вперше висунуту російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пише Financial Times із посиланням на чотири джерела, обізнаних з ходом обговорень, передає Цензор.НЕТ.

За словами цих осіб, під час зустрічі з європейськими лідерами та президентом України в Білому домі минулого тижня Трамп нібито запропонував запросити Китай надати миротворців для спостереження за нейтральною зоною вздовж 1300-кілометрової лінії фронту в Україні в рамках мирного врегулювання з Росією.

"Це неправда", - прокоментував цю інформацію високопоставлений чиновник адміністрації Трампа, додавши, що "не було жодних обговорень щодо китайських миротворців".

Ця ідея викликає спротив європейських столиць і раніше була відхилена президентом України Володимиром Зеленським через критичну підтримку Пекіном військових дій Росії.

Зустріч минулого тижня була частиною триваючих дискусій щодо забезпечення можливого перемир'я, західних гарантій безпеки, які будуть надані Україні, та структури будь-якого постконфліктного врегулювання.

Трамп підштовхував обидві сторони до укладення мирної угоди, але Москва і Київ залишаються далекими від згоди з важливих деталей, включаючи післявоєнний територіальний контроль.

Високопоставлені військові та політичні діячі з США, України та основних європейських столиць обговорили структуру, в якій демілітаризована зона, що патрулюється нейтральними миротворцями, буде створена як перший етап мирного врегулювання.

Російська сторона вперше висунула ідею про китайських миротворців у контексті гарантій безпеки під час ранніх переговорів між Росією та Україною в Стамбулі навесні 2022 року.

У пропозиції Росії на той час зазначалося, що "держави-гаранти", які підписали майбутній мирний договір — США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія — прийдуть на захист України в разі нового нападу на країну.

Ця домовленість була і залишається неприйнятною для України, оскільки Росія пропонувала, щоб усі держави-гаранти схвалювали будь-яку реакцію у разі нападу на Україну, що означало б, що Росія мала б право вето на будь-яке військове втручання.

Китай заявив, що готовий відігравати "конструктивну роль" у вирішенні війни після того, як Росія нещодавно запропонувала Пекіну стати одним із гарантів безпеки України в рамках мирної угоди.

