5 194 93

Трамп запропонував ввести війська Китаю як миротворців до України, - FT

Трамп запропонував китайських миротворців для України

Президент США Дональд Трамп запропонував розгорнути китайські війська як миротворців у післявоєнній Україні, підтримавши пропозицію, вперше висунуту російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пише Financial Times із посиланням на чотири джерела, обізнаних з ходом обговорень, передає Цензор.НЕТ.

За словами цих осіб, під час зустрічі з європейськими лідерами та президентом України в Білому домі минулого тижня Трамп нібито запропонував запросити Китай надати миротворців для спостереження за нейтральною зоною вздовж 1300-кілометрової лінії фронту в Україні в рамках мирного врегулювання з Росією.

"Це неправда", - прокоментував цю інформацію високопоставлений чиновник адміністрації Трампа, додавши, що "не було жодних обговорень щодо китайських миротворців".

Ця ідея викликає спротив європейських столиць і раніше була відхилена президентом України Володимиром Зеленським через критичну підтримку Пекіном військових дій Росії.

Зустріч минулого тижня була частиною триваючих дискусій щодо забезпечення можливого перемир'я, західних гарантій безпеки, які будуть надані Україні, та структури будь-якого постконфліктного врегулювання.

Трамп підштовхував обидві сторони до укладення мирної угоди, але Москва і Київ залишаються далекими від згоди з важливих деталей, включаючи післявоєнний територіальний контроль.

Високопоставлені військові та політичні діячі з США, України та основних європейських столиць обговорили структуру, в якій демілітаризована зона, що патрулюється нейтральними миротворцями, буде створена як перший етап мирного врегулювання.

Російська сторона вперше висунула ідею про китайських миротворців у контексті гарантій безпеки під час ранніх переговорів між Росією та Україною в Стамбулі навесні 2022 року.

У пропозиції Росії на той час зазначалося, що "держави-гаранти", які підписали майбутній мирний договір — США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія — прийдуть на захист України в разі нового нападу на країну.

Ця домовленість була і залишається неприйнятною для України, оскільки Росія пропонувала, щоб усі держави-гаранти схвалювали будь-яку реакцію у разі нападу на Україну, що означало б, що Росія мала б право вето на будь-яке військове втручання.

Китай заявив, що готовий відігравати "конструктивну роль" у вирішенні війни після того, як Росія нещодавно запропонувала Пекіну стати одним із гарантів безпеки України в рамках мирної угоди.

Китай (4844) миротворці (892) Трамп Дональд (7016) війна в Україні (5926)
+26
Трамп предьявляет одинаковые требования закончить войну обеим сторонам. Но как может закончить войну сторона на которую напали?! Только путем собственной капитуляции. Совершенно справедливо президент Португалии назвал Трампа российским (и советским) агентом. И не только он
29.08.2025 21:26 Відповісти
+25
Трампон виконає не одну забаганку *****, хто ще не зрозумів
29.08.2025 21:23 Відповісти
+21
може ще північно корейських сюда для повного балансу? немає сумніву що тромб це руснявий агент. як таке рішення робить америку великою знову?
29.08.2025 21:23 Відповісти
Немає слів...
29.08.2025 21:22 Відповісти
Агент Краснов
29.08.2025 22:03 Відповісти
Навіщо так складно? Давай вже кантемирівську дивізію...
29.08.2025 21:22 Відповісти
как в Абхазии с Осетией)
29.08.2025 21:31 Відповісти
ця дівізя розбита. Це було під час звільнення Тростянця, що призвело до звільнення командира 1-ї танкової армії, генерала Сергія Киселя, через великі втрати та провал наступу Росії.
29.08.2025 21:57 Відповісти
Для такого випадку вони її з радістю швиденько укомплектують.
29.08.2025 23:18 Відповісти
А чому не одразу кацапських миротворців?
29.08.2025 21:23 Відповісти
а там буряти наприклад будуть, як їх розрізнить?
29.08.2025 21:33 Відповісти
Следующий раз он попросит их зайти и на Тайвань тоже. }{уйловское чмо действует.
29.08.2025 21:23 Відповісти
може ще північно корейських сюда для повного балансу? немає сумніву що тромб це руснявий агент. як таке рішення робить америку великою знову?
29.08.2025 21:23 Відповісти
Трампон виконає не одну забаганку *****, хто ще не зрозумів
29.08.2025 21:23 Відповісти
А наше ******* з радістю погодиться!
29.08.2025 21:28 Відповісти
У вас Мелоні, в неї немає того
29.08.2025 21:32 Відповісти
Зуб даєш ?
29.08.2025 21:43 Відповісти
Він не може-член лахти володіна зайнятий ним.
29.08.2025 22:48 Відповісти
У вас в Італії є своє Ху...ло?
29.08.2025 22:06 Відповісти
Президент Португалії, перший з офіційних лідерів, назвав трампа, агентом расії... перший пішов!
29.08.2025 21:49 Відповісти
Собі їх введи, дурбецело.
29.08.2025 21:24 Відповісти
щось я за трампа переживаю...З кожним днем йому все гірше й гірше з головою.
29.08.2025 21:33 Відповісти
Скоро здохне.
29.08.2025 21:41 Відповісти
Зовсім їбанувся дід.
Тупо і відкрито зливається Китаю, який США визнали своїм основним противником.
29.08.2025 21:25 Відповісти
Цікаво, він таку хєрню придумує заздалегіть чи він майстер експромта рівня Зєлі?
29.08.2025 21:25 Відповісти
Отримав депешу від керівництва з мордору.
29.08.2025 22:18 Відповісти
Так вони тут так розплодяться, що потім не виведеш. Це ж як сарана.
29.08.2025 21:25 Відповісти
Та іди ти нах, рудий довбо.. б
29.08.2025 21:26 Відповісти
Трамп предьявляет одинаковые требования закончить войну обеим сторонам. Но как может закончить войну сторона на которую напали?! Только путем собственной капитуляции. Совершенно справедливо президент Португалии назвал Трампа российским (и советским) агентом. И не только он
29.08.2025 21:26 Відповісти
а заморозкой не может закончится война?
29.08.2025 21:28 Відповісти
даже если теоретически представить что ***** согласится на заморозку, предъявляет требования отдать ему подконтрольные Украине территрии Донецкой области. Наши на это не согласятся
29.08.2025 21:30 Відповісти
ну всё равно он где то остановится и будет заморозка
29.08.2025 21:36 Відповісти
Планує зупинитися десь на річці Збруч ... влаштовує ?
29.08.2025 21:40 Відповісти
хорошо что не планирует в Лиссабоне остановится
29.08.2025 21:45 Відповісти
Не наливайте йому більше !
29.08.2025 21:26 Відповісти
Зовсім .банувся...
29.08.2025 21:26 Відповісти
А китайців вистачить? може, ще й луку запропонує задіяти?
29.08.2025 21:27 Відповісти
такого блажня ще пошукати треба
29.08.2025 21:27 Відповісти
вже нашого голобородька переплюнув
29.08.2025 21:30 Відповісти
А сам сциця ввести війська США на передок і війні каюк
29.08.2025 21:28 Відповісти
А з Афганом у США був договір чи Кореєю чи з В"єтнамом? - світовий жандарм - він повинен слідкувати за порядком - Ірану пару бімб хватило шоб він притих
29.08.2025 22:15 Відповісти
Україна зараз зупиняє орду зі сходу
29.08.2025 22:23 Відповісти
Всегда лучше перебдеть
Никогда не знаешь наверняка - что будет
Германия еще недавно взасос целовалась с путиным
29.08.2025 22:25 Відповісти
Так це ніколи не пізно - коли війна закінчиться все повернеться на круги своя
29.08.2025 22:30 Відповісти
Не знаете- когда закончится?
Хотя бы примерно
Вот Байден в октябре 2021 сказал - готовьтесь к большой войне
Я ему поверила и подготовилась
А вы явно не Байден
У вас все как- то неопределенно ....
29.08.2025 22:32 Відповісти
путлєр на Валдаї сказав шо готовий воювати до 2028 р - Портніков теж приблизно туди відсилає
29.08.2025 22:41 Відповісти
Дякую!
Настрою свою терпелку еще на два с половиной года
Вот только хватит ли терпения у тех
Кто в окопах уже три с половиной года?
Сомневаюсь я ...
29.08.2025 23:10 Відповісти
Трамп- огидний кавалок мʼяса з жовтими очима !
29.08.2025 21:28 Відповісти
Десь з минулих років у Трампа план давить Україну, бо в нього на нас зуб. Збайденом це пов'язано чи з виборами, пофіг. Просто давить йому не можна, тож він меле всяку ахінєю, сипле усіяку дурню, но діє чітко з планом.
29.08.2025 21:28 Відповісти
29.08.2025 21:29 Відповісти
А Трампон ************ зможе відрізнити китайця від якута,чи від каряка...узбека,чи туркмена?
29.08.2025 21:30 Відповісти
Ви що... він слів таких ніколи в житті не чув

Для нього Одеса омивається океаном, а Крим -- розміром з Техас.
29.08.2025 21:43 Відповісти
Дєд апять забил випіть таблєткі...
29.08.2025 21:30 Відповісти
Якщо Трампа не поміняють, то США гаплик.
29.08.2025 21:30 Відповісти
Гаплык будет Трампу
Америка его поставит на место - даже не сомневайтесь!!!
Уже начинает ставить
Нам бы СВОЕГО убрать с того места
Которое он уже больше года занимает НЕЗАКОННО
29.08.2025 22:10 Відповісти
Просто нам всім треба зрозуміти , що теперішній владі США , на Україну , взагалі ПОХ ... от і думайте що з цим робити
29.08.2025 21:32 Відповісти
в Каліфорнію вводь..
29.08.2025 21:34 Відповісти
BBC

Трамп останнім часом у приватних розмовах висловлював розчарування тим, що його дипломатичні спроби покласти край російсько-українській війні не дали очікуваного результату, повідомляє The Atlantic із посиланням на джерела.

Трамп не бажає посилювати участь США у конфлікті, оскільки боїться втратити підтримку свого електорату, налаштованого проти втручання в закордонні війни.

"Він просто хоче, щоб це закінчилося. Йому майже неважливо, як [саме закінчиться війна]", - заявив журналістам неназваний високопосадовець.

Завершення війни в Україні є однією з передвиборчих обіцянок Трампа, нагадує видання.
29.08.2025 21:37 Відповісти
Трамп все більше роздратований і в приватних розмовах не приховує: дипломатичний ефект - нульовий, прогресу немає. Він звинувачує Байдена, Зеленського, Європу - і часом дає зрозуміти, що готовий просто "вийти з гри", якщо ситуація затягнеться, пише Atlantic.

Після зустрічі з путіним на саміті на Алясці Трамп не тільки не зажадав від Росії виведення військ, але й фактично передав відповідальність за мирний процес самим сторонам.

"Може, вони зустрінуться, може, ні. Я їм сказав - ви самі повинні розібратися. Це ваша справа, не наша", - заявив він журналістам.
29.08.2025 21:40 Відповісти
Tой факт, що європейські чиновники розглядають можливість блокування смуги української території для забезпечення крихкого миру, свідчить про відчай союзників по НАТО, зазначає видання.

"Вони хапаються за соломинку, - каже Джим Таунсенд, колишній чиновник Пентагону, який відповідав за політику щодо НАТО. - Росія не боїться Європи. І якщо хтось думає, що кілька британських і французьких спостерігачів стримають Путіна - вони помиляються."

Обговорюються цифри від 4 до 60 тисяч миротворців, які могли б патрулювати буферну зону. Потенційними учасниками називають Велику Британію та Францію, які вже лобіюють підтримку союзників.

Польща побоюється, що участь у місії в буферній зоні може послабити її власну обороноздатність.

Німеччина та Польща рішуче виступають проти введення своїх військ на територію України.

Естонія, попри обмежені ресурси, вже заявила про готовність долучитися.

Однак більшість союзників очікує, що Україна нестиме основну відповідальність.

При цьому експерти попереджають: буферна зона може підвищити ризик повторного вторгнення в українські міста.
29.08.2025 21:43 Відповісти
Дід тебе довбанули важким по голові? Які миротворці з китаю на територіі Украіни? На параші теж мають бути миротворці і як раз з китаю. Параша і китай "кровні" уроди.
29.08.2025 21:39 Відповісти
Китаю есть куда вводить. Вся Южная Сибирь и Приморье
29.08.2025 21:39 Відповісти
Чудова ідея - можна разом з північнокорейцями та іранцями!
29.08.2025 21:40 Відповісти
Наступний крок старого маразматика пропозиція увести китайських "миротворців" до Тайваню
29.08.2025 21:40 Відповісти
🤣
29.08.2025 22:24 Відповісти
Можливо не варто коментувати рамдомні вислови цього придурка.
Продають нам зброю і добре. А все інше - то проблеми лікарів американської шостої палати.
29.08.2025 21:41 Відповісти
Поки що нічого не продали .
29.08.2025 21:49 Відповісти
шановний Донні - йди ти на йух…! спочатку заведи китайців на границю з Мексикою нехай там тобі допоможуть….
29.08.2025 21:43 Відповісти
29.08.2025 21:44 Відповісти
Тут як завжди героїчний диванний спротив будь-яким миротворцям окрім країн ЄС і НАТО.
Але невеличкі проблемки полягають в тому, що: а) рашка проти миротворців з країн НАТО, б) миротворці з НАТО самі не особливо то й хочуть.
29.08.2025 21:46 Відповісти
такі да , шоб таке морозити таке ,пропонувати китаю , який розпочав війну руками русні в Україні , вводити ціх червоних вбивць офінійно ,та ще під міжнорадним захистом , міротворчої місії ,треба бути підтриманим і консерваторами і всім Білим домом ,то вони там поголовно запроданці ,та агенти москви ...ой Ганьба всесвітьня !!! Капец як їм потрібна всім Україна ,а нашім % вона не була потрібна ,вони тепер будуть з 🤡 годувати китайську армію , готуйтеся до того , шо ділитися нирками вам прийдеться , китайці це ******* і видаляти те шо їм треба вміють обережно !!!
29.08.2025 21:47 Відповісти
Недарма Президент Португалії назвав Трампа "російським агентом"
29.08.2025 21:48 Відповісти
Ох і забористий фільмець з епштейнівського острова є у #уйла з акторишкою дональдом
29.08.2025 21:50 Відповісти
Отжеж підар.
29.08.2025 21:51 Відповісти
сЕшЕа
цей агент спалився

заносять наступного
29.08.2025 21:56 Відповісти
Руда маріонетка кацапського байстрюку виконує волю ляльководів та підтримує ідею тютіна та сі про поділ України. Стернжемося вузькооких. Для них Україна-форпост як для експансії у Європу,так і західний фланг при розвалі кацапів. І цей план доручили озвучити у вигляді пробного шару рудій маківці.Вікно Овертона відкрилося.
29.08.2025 22:02 Відповісти
Русняві обстрілювати китайців не будуть, так що варіант гідний для розгляду.
На відміну від англійців чи французів, яких одразу й *********.
29.08.2025 22:04 Відповісти
Та да, арахамидло підтвердить, він з зеленим кодлом дуже любить їх. Одна компашка диктаторів-падлюк. Начхать, що їх потім хрен і бульдозером вигорнеш.
29.08.2025 22:13 Відповісти
Це, якщо вони при наступному нападі відкрито на бік росії не стануть, бо задовбемся тоді й ми і Європа і навіть США з мільярдом жовтопиких воювати вже за увесь Континент. При таких розкладах нам краще і далі русню потихеньку душити, бо їх набагато меньше, хоч і немало, але шанси тут для нас на порядок більші і якась надія на перемогу лишається.
29.08.2025 22:19 Відповісти
І білих пухнастих рашистиків не забудь руде чмо.
29.08.2025 22:10 Відповісти
Коротше кажучи, доведеться чекати до осені 2026, коли руде Ху...ло можливо втратить більшість в Конгресі. Іншого виходу на сьогодні нема. Ідіота у 80 років може тільки могила виправити.
29.08.2025 22:11 Відповісти
Там двіжуха з підготовки тих виборів яскрава йде, виборчі округи множаться, як мухи дрозофіли. Тай вік цього ісаєва нам не на користь - за ним йде ді-джей венс, то 3.14здець повний взагалі
29.08.2025 22:50 Відповісти
Діджей то йде але чи дойде
29.08.2025 23:15 Відповісти
Та ну нафиг. Не соромтеся, пане Трамп- пропонуйте ввести війська РФ.
29.08.2025 22:12 Відповісти
Та ми вже зрозуміли що кукуха давно вигніздилася, весь світ в курсі, окрім американців
29.08.2025 22:25 Відповісти
Ничто не выдавало в агенте Краснове русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся между ног маузер.
29.08.2025 22:33 Відповісти
що-ж, доведеться сказати непопулярну думку. а може варто дізнатися позицію китайців? раптом їх умови прийнятніші за умови американців та пуйла? америка вже де-факто змінила сторону цієї війни. надалі триматися союзника, який тебе зрадив - марна справа.
писи: так я розумію, що таке китай і кпк, але ціль китайців - це протистояння з європою і америкою, ну то й хай протистоять. Україна вже зробила достатньо.
29.08.2025 22:44 Відповісти
Нехай їх введе в сша.
Кретин обісьцяний.
29.08.2025 22:45 Відповісти
А чого не війська півнячої кореї?
29.08.2025 22:47 Відповісти
Окупувати Європу китайцями? Трамп там взагалі головою поіхав
29.08.2025 22:49 Відповісти
куда ще ясніше щоб зрозуміти по чиїх правилах грає трампло
29.08.2025 22:54 Відповісти
а чого не в кацапії або на Алясці? ***** de cabra (isp.)
29.08.2025 23:01 Відповісти
Раніше не писала погано про трампа, а тепер не можу стриматись, кончений придурок
29.08.2025 23:13 Відповісти
 
 