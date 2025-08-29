Трамп предложил ввести войска Китая в качестве миротворцев в Украину, - FT

Президент США Дональд Трамп предложил развернуть китайские войска в качестве миротворцев в послевоенной Украине, поддержав предложение, впервые выдвинутое российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом обсуждений, передает Цензор.НЕТ.

По словам этих лиц, во время встречи с европейскими лидерами и президентом Украины в Белом доме на прошлой неделе Трамп якобы предложил пригласить Китай предоставить миротворцев для наблюдения за нейтральной зоной вдоль 1300-километровой линии фронта в Украине в рамках мирного урегулирования с Россией.

"Это неправда", - прокомментировал эту информацию высокопоставленный чиновник администрации Трампа, добавив, что "не было никаких обсуждений относительно китайских миротворцев".

Эта идея вызывает сопротивление европейских столиц и ранее была отклонена президентом Украины Владимиром Зеленским из-за критической поддержки Пекином военных действий России.

Встреча на прошлой неделе была частью продолжающихся дискуссий по обеспечению возможного перемирия, западных гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине, и структуры любого постконфликтного урегулирования.

Трамп подталкивал обе стороны к заключению мирного соглашения, но Москва и Киев остаются далеки от согласия по важным деталям, включая послевоенный территориальный контроль.

Высокопоставленные военные и политические деятели из США, Украины и основных европейских столиц обсудили структуру, в которой демилитаризованная зона, патрулируемая нейтральными миротворцами, будет создана как первый этап мирного урегулирования.

Российская сторона впервые выдвинула идею о китайских миротворцах в контексте гарантий безопасности во время ранних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле весной 2022 года.

В предложении России в то время отмечалось, что "государства-гаранты", подписавшие будущий мирный договор - США, Великобритания, Франция, Китай и Россия - придут на защиту Украины в случае нового нападения на страну.

Эта договоренность была и остается неприемлемой для Украины, поскольку Россия предлагала, чтобы все государства-гаранты одобряли любую реакцию в случае нападения на Украину, что означало бы, что Россия имела бы право вето на любое военное вмешательство.

Китай заявил, что готов играть "конструктивную роль" в решении войны после того, как Россия недавно предложила Пекину стать одним из гарантов безопасности Украины в рамках мирного соглашения.

