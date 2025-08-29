РУС
7 835 110

Трамп предложил ввести войска Китая в качестве миротворцев в Украину, - FT

Трамп предложил китайских миротворцев для Украины

Президент США Дональд Трамп предложил развернуть китайские войска в качестве миротворцев в послевоенной Украине, поддержав предложение, впервые выдвинутое российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом обсуждений, передает Цензор.НЕТ.

По словам этих лиц, во время встречи с европейскими лидерами и президентом Украины в Белом доме на прошлой неделе Трамп якобы предложил пригласить Китай предоставить миротворцев для наблюдения за нейтральной зоной вдоль 1300-километровой линии фронта в Украине в рамках мирного урегулирования с Россией.

"Это неправда", - прокомментировал эту информацию высокопоставленный чиновник администрации Трампа, добавив, что "не было никаких обсуждений относительно китайских миротворцев".

Эта идея вызывает сопротивление европейских столиц и ранее была отклонена президентом Украины Владимиром Зеленским из-за критической поддержки Пекином военных действий России.

Встреча на прошлой неделе была частью продолжающихся дискуссий по обеспечению возможного перемирия, западных гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине, и структуры любого постконфликтного урегулирования.

Трамп подталкивал обе стороны к заключению мирного соглашения, но Москва и Киев остаются далеки от согласия по важным деталям, включая послевоенный территориальный контроль.

Высокопоставленные военные и политические деятели из США, Украины и основных европейских столиц обсудили структуру, в которой демилитаризованная зона, патрулируемая нейтральными миротворцами, будет создана как первый этап мирного урегулирования.

Российская сторона впервые выдвинула идею о китайских миротворцах в контексте гарантий безопасности во время ранних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле весной 2022 года.

В предложении России в то время отмечалось, что "государства-гаранты", подписавшие будущий мирный договор - США, Великобритания, Франция, Китай и Россия - придут на защиту Украины в случае нового нападения на страну.

Эта договоренность была и остается неприемлемой для Украины, поскольку Россия предлагала, чтобы все государства-гаранты одобряли любую реакцию в случае нападения на Украину, что означало бы, что Россия имела бы право вето на любое военное вмешательство.

Китай заявил, что готов играть "конструктивную роль" в решении войны после того, как Россия недавно предложила Пекину стать одним из гарантов безопасности Украины в рамках мирного соглашения.

Китай (3143) миротворцы (1221) Трамп Дональд (6497) война в Украине (5897)
+31
Трампон виконає не одну забаганку *****, хто ще не зрозумів
показать весь комментарий
29.08.2025 21:23 Ответить
+31
Трамп предьявляет одинаковые требования закончить войну обеим сторонам. Но как может закончить войну сторона на которую напали?! Только путем собственной капитуляции. Совершенно справедливо президент Португалии назвал Трампа российским (и советским) агентом. И не только он
показать весь комментарий
29.08.2025 21:26 Ответить
+30
може ще північно корейських сюда для повного балансу? немає сумніву що тромб це руснявий агент. як таке рішення робить америку великою знову?
показать весь комментарий
29.08.2025 21:23 Ответить
Окупувати Європу китайцями? Трамп там взагалі головою поіхав
показать весь комментарий
29.08.2025 22:49 Ответить
куда ще ясніше щоб зрозуміти по чиїх правилах грає трампло
показать весь комментарий
29.08.2025 22:54 Ответить
а чого не в кацапії або на Алясці? ***** de cabra (isp.)
показать весь комментарий
29.08.2025 23:01 Ответить
Раніше не писала погано про трампа, а тепер не можу стриматись, кончений придурок
показать весь комментарий
29.08.2025 23:13 Ответить
Ніякі китайці не миротворці, а справжнісінькі загарбники. Бо Китай є підбурювачем, спонсором і головним бенефіціаром війни пітьми проти України.
Це наш ворог, якого цікавлять родюча українська земля і надра.
Тож, відповіддю на ймовірне заходження китайських військ на територію України має бути збройна відсіч і їх знищення, як військ РФ і КНДР.
показать весь комментарий
30.08.2025 00:18 Ответить
Ну і в чому неправий президент Португалії?
показать весь комментарий
30.08.2025 00:26 Ответить
У них там вісь Зла 2.0
Кітайозна мафія
показать весь комментарий
30.08.2025 01:11 Ответить
трампонутий -це діагноз медичний
воно вже командує китайською армією!!!
показать весь комментарий
30.08.2025 07:33 Ответить
Педрос Трампон путінський іди на куй... Це союзника Кремля Китай , який бачить війну рашистську як українську кризу, законно загоняють в Україну, щоб, потім впливати на українську владу... Проблему для подальшої окупацію Сі -ПІ-СІ з хкуйлом придумають..Ікрасно дупі китайці будуть задоволоні і хкуйло..Мо ще білоруських "миротворців" візьмуть в аренду..
показать весь комментарий
30.08.2025 07:50 Ответить
Трамп запропонував ввести війська Китаю як миротворців до України, - FT А потім і Північної Кореї, Білорусії, Нікарагуа....
показать весь комментарий
30.08.2025 07:52 Ответить
