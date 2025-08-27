РУС
МИД Китая могло удалить со своего сайта информацию об административном делении Украины и вторжении РФ, - СМИ

На сайте Министерства иностранных дел Китая из раздела "Национальный профиль Украины", вероятно, удалили информацию об административном делении и политическом устройстве государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет гонконгское издание Sing Tao Daily.

По данным издания, "Национальный профиль Украины", опубликованный на сайте китайского МИД, был обновлен в июле 2025 года.

Пользователь соцсети Weibo с ником Wu Ming Jing She сравнил версии сайта за март 2024 и июль 2025 года. Версии отличаются.

Так, в старом варианте отмечали, что Украина поделена на 24 области, одну автономную республику (АР Крым) и имеет два города с особым статусом (столицу Киев и город Севастополь).

"Національний профіль України" на сайті МЗС КНР (березень 2024 року)
"Национальный профиль Украины" на сайте МИД КНР (март 2024 года)

Также в предыдущей версии в разделах "Политика" и "Дипломатия" есть упоминание о Революции Достоинства 2013 года и устранении Януковича; начало полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года; создание "ДНР" и "ЛНР"; курс Украины на вступление в ЕС и НАТО, осуждение российской агрессии международным сообществом и непризнание аннексии Крыма; получение статуса кандидата в ЕС в июне 2022-го, подача заявки на вступление в НАТО и начало переговоров о членстве в ЕС.

В то же время в обновленной версии этой информации по Украине нет.

"Національний профіль України" на сайті МЗС КНР (липень 2025 року)
"Национальный профиль Украины" на сайте МИД КНР (июль 2025 года)

Профессор права Гонконгского городского университета Ван Цзяньюй отметил, что такое изменение может свидетельствовать об отходе Китая от позиции безусловной поддержки территориальной целостности Украины с точки зрения международного права.

ні фіга собі члени совбезу - один маньяк і садист, інший його науськує, третів сидить за двома океанам і сміється з убитих дітей
27.08.2025 18:06 Ответить
😨😨😨
27.08.2025 18:06 Ответить
Шило в мішку не втаїти. Китай є натхненником, спільником та постачальником агресивної війни в Україні. Вони найбільше виграють від війни постачаючи всім. Війна виснажує ********* і робить його залежним від Китаю і в той же час виснажує Захід. Це все працює лише за умови декларованого нейтралітету. Але якщо дії Китаю свідчать що він є натхненником, постачальником та спонсором війни то Китай почне втрачати такими темпами які можуть призвести до дефолту разрм з кацапами. Китай стає токсичним.
27.08.2025 18:08 Ответить
Буквально перед 24 лютим 2022 року ***** спеціально ганяв у Пекін, щоб отримати благословення від таваріща Сі на війну проти України. Багато аналітиків не пропустили поза увагою той факт.
27.08.2025 18:20 Ответить
Хто б сумнівався.
Китай - це головний беніфіціар війни рашистської пітьми проти України, підбурювач агресора, політичний союзник та неявний постачальник озброєнь і ***********.
По суті КНР - це такий самий загарбник, що розраховує отримати родючі українські чорноземи на сотню років не лише для прогодівлі свого 1,44 мільярдного населення, а і для монополізації джерел продовольства у перспективі змін клімату на Землі з метою управління Світом через страх голоду.
Якщо в найближчі роки товариш Сі втримається у владі, гаряча війна Заходу з Китаєм неминуча.
27.08.2025 18:12 Ответить
наш МІД має розмістити карту Китаю у складі династії

1. гунів
2. монголів
3. манчжурів

на вибір.
більше половини часу свого існування як цивілізації китай був
або підкорений кочівниками,
або воювали між собою

.
27.08.2025 18:13 Ответить
Наш мід взагалі весь глобус у жовто-блакитний колір може закрасити.
І нам одразу полегшує від такої потужної відповіді.
27.08.2025 18:19 Ответить
китайця тварюка ніжна до піднебесної пихатості - вони по Тайвань вже 1001 попередження видали

.
