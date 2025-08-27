МИД Китая могло удалить со своего сайта информацию об административном делении Украины и вторжении РФ, - СМИ

На сайте Министерства иностранных дел Китая из раздела "Национальный профиль Украины", вероятно, удалили информацию об административном делении и политическом устройстве государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет гонконгское издание Sing Tao Daily.

По данным издания, "Национальный профиль Украины", опубликованный на сайте китайского МИД, был обновлен в июле 2025 года.

Пользователь соцсети Weibo с ником Wu Ming Jing She сравнил версии сайта за март 2024 и июль 2025 года. Версии отличаются.

Так, в старом варианте отмечали, что Украина поделена на 24 области, одну автономную республику (АР Крым) и имеет два города с особым статусом (столицу Киев и город Севастополь).

"Национальный профиль Украины" на сайте МИД КНР (март 2024 года)

Также в предыдущей версии в разделах "Политика" и "Дипломатия" есть упоминание о Революции Достоинства 2013 года и устранении Януковича; начало полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года; создание "ДНР" и "ЛНР"; курс Украины на вступление в ЕС и НАТО, осуждение российской агрессии международным сообществом и непризнание аннексии Крыма; получение статуса кандидата в ЕС в июне 2022-го, подача заявки на вступление в НАТО и начало переговоров о членстве в ЕС.

В то же время в обновленной версии этой информации по Украине нет.

"Национальный профиль Украины" на сайте МИД КНР (июль 2025 года)

Профессор права Гонконгского городского университета Ван Цзяньюй отметил, что такое изменение может свидетельствовать об отходе Китая от позиции безусловной поддержки территориальной целостности Украины с точки зрения международного права.

