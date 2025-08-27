МИД Китая могло удалить со своего сайта информацию об административном делении Украины и вторжении РФ, - СМИ
На сайте Министерства иностранных дел Китая из раздела "Национальный профиль Украины", вероятно, удалили информацию об административном делении и политическом устройстве государства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет гонконгское издание Sing Tao Daily.
По данным издания, "Национальный профиль Украины", опубликованный на сайте китайского МИД, был обновлен в июле 2025 года.
Пользователь соцсети Weibo с ником Wu Ming Jing She сравнил версии сайта за март 2024 и июль 2025 года. Версии отличаются.
Так, в старом варианте отмечали, что Украина поделена на 24 области, одну автономную республику (АР Крым) и имеет два города с особым статусом (столицу Киев и город Севастополь).
Также в предыдущей версии в разделах "Политика" и "Дипломатия" есть упоминание о Революции Достоинства 2013 года и устранении Януковича; начало полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года; создание "ДНР" и "ЛНР"; курс Украины на вступление в ЕС и НАТО, осуждение российской агрессии международным сообществом и непризнание аннексии Крыма; получение статуса кандидата в ЕС в июне 2022-го, подача заявки на вступление в НАТО и начало переговоров о членстве в ЕС.
В то же время в обновленной версии этой информации по Украине нет.
Профессор права Гонконгского городского университета Ван Цзяньюй отметил, что такое изменение может свидетельствовать об отходе Китая от позиции безусловной поддержки территориальной целостности Украины с точки зрения международного права.
Китай - це головний беніфіціар війни рашистської пітьми проти України, підбурювач агресора, політичний союзник та неявний постачальник озброєнь і ***********.
По суті КНР - це такий самий загарбник, що розраховує отримати родючі українські чорноземи на сотню років не лише для прогодівлі свого 1,44 мільярдного населення, а і для монополізації джерел продовольства у перспективі змін клімату на Землі з метою управління Світом через страх голоду.
Якщо в найближчі роки товариш Сі втримається у владі, гаряча війна Заходу з Китаєм неминуча.
1. гунів
2. монголів
3. манчжурів
на вибір.
більше половини часу свого існування як цивілізації китай був
або підкорений кочівниками,
або воювали між собою
.
І нам одразу полегшує від такої потужної відповіді.
.