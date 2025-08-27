Китай отказался от трехсторонних переговоров с США и Россией по ядерному разоружению, - МИД страны

В Китае назвали "глупой" идею США провести трехсторонние переговоры по ядерному разоружению с участием Вашингтона, Москвы и Пекина.

Об этом заявил представитель МИД Китая Го Цзякунь, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ядерные арсеналы США и Китая находятся на "совершенно разных уровнях", а условия стратегической безопасности существенно отличаются. Поэтому требования Вашингтона присоединиться к таким переговорам в Пекине считают "нереалистичными".

В МИД подчеркнули, что Китай придерживается политики неприменения ядерного оружия первым и поддерживает свой потенциал на "минимально необходимом уровне", который гарантирует национальную безопасность. Также в ведомстве заявили, что страна воздерживается от участия в гонке вооружений.

"Ядерный потенциал и ядерная политика Китая вносят важный вклад в дело мира во всем мире", - подчеркнули в министерстве.

