На встрече с Путиным на Аляске мы говорили об ограничении ядерного оружия, - Трамп
Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске они обсуждали ограничение ядерного оружия.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме в понедельник, 25 августа, сообщает Цензор.НЕТ.
"Тот факт, что он (Путин. - Ред.) поехал на Аляску, в нашу страну, я думаю, был большим заявлением, что он хочет это завершить. Ему нелегко было поехать на Аляску, приехать сюда. Но тот факт, что он появился на очень успешном, - это был очень успешный день для других вещей. Потому что мы также говорим о ракетах, ядерных - мы говорим о множестве разных вещей. Мы говорим об ограничении ядерного оружия", - сказал глава Белого дома.
Трамп добавил, что Китай также будет привлечен.
"У нас больше всего (объемов ядерного оружия. - Р,ед.). У России второй по величине (арсенал. - Ред.). А у Китая - третий. Но Китай сильно отстает, но они догонят нас за пять лет. Мы хотели бы провести денуклеаризацию. Это слишком много силы. И мы говорили об этом также", - сказал лидер США.
