Новости Трамп о ядерном оружии
На встрече с Путиным на Аляске мы говорили об ограничении ядерного оружия, - Трамп

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске они обсуждали ограничение ядерного оружия.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме в понедельник, 25 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Тот факт, что он (Путин. - Ред.) поехал на Аляску, в нашу страну, я думаю, был большим заявлением, что он хочет это завершить. Ему нелегко было поехать на Аляску, приехать сюда. Но тот факт, что он появился на очень успешном, - это был очень успешный день для других вещей. Потому что мы также говорим о ракетах, ядерных - мы говорим о множестве разных вещей. Мы говорим об ограничении ядерного оружия", - сказал глава Белого дома.

Читайте также: Трамп на угрозы Медведева передать ядерное оружие Ирану: "Видимо, именно поэтому Путин - босс"

Трамп добавил, что Китай также будет привлечен.

"У нас больше всего (объемов ядерного оружия. - Р,ед.). У России второй по величине (арсенал. - Ред.). А у Китая - третий. Но Китай сильно отстает, но они догонят нас за пять лет. Мы хотели бы провести денуклеаризацию. Это слишком много силы. И мы говорили об этом также", - сказал лидер США.

Читайте также: Китай в течение 5 лет будет иметь столько же ядерного оружия, как США и РФ, - Трамп

Китай (3136) россия (96963) США (27770) ядерное оружие (1386) Трамп Дональд (6466)
Хто ва підарам віритиме... якщо США не можуть виконати свої обов'язки по Будапештському меморандуму, то нехай повернуть ЯЗ... бо ЯЗ це єдина реальна гарантія безпеки у світі.
25.08.2025 20:36 Ответить
БУ-ГА-ГА!!! Таки промовився що то таки був двійник ?
25.08.2025 20:35 Ответить
Дії - не вводити санкції, не давати гроші, зброю, ракети існуючи - не дозволяти удари. Ставка - на перемогу Путіна. Це план Трампа. І він його виконує. А молоти він може всяку ахінею. Це просто слова, Зеля в курсі.
25.08.2025 21:06 Ответить
А нагадай, які саме обов'язки взяли на себе США по Будапештському меморандуму?
25.08.2025 20:40 Ответить
а я тобі скажу, звісно моральні. ну і конкретні, а саме "проведення консультацій", про що Зелька сказав, що замість консультацій США посилали його (і не раз) нахер.
25.08.2025 21:04 Ответить
ОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ДУРНЕ. В Путіна один козир - ЯЗ і тому завжди про те говорить а трампон лиш підігріває
25.08.2025 20:37 Ответить
Аааа... так от чому ***** одразу після Аляски поїхало випробовувати "Буревісник".

Мабуть добре домовилися. 😁
25.08.2025 20:39 Ответить
Вішав ***** цьому віслюку на вуха локшину(Типу,ну раз ми обмежуємо себе в застосуванні ядерко,ну то віддай нам Україну ,га.Ну,віддай)Просто Україну забув спитати)
25.08.2025 20:39 Ответить
А шож ты тогда плел европейским лидерам после встречи?
25.08.2025 20:45 Ответить
І що, обмежили?
25.08.2025 20:45 Ответить
Росія то як кубіта близько 60...
25.08.2025 21:21 Ответить
давай, хвалися своєю зустріччю з двійником
25.08.2025 21:28 Ответить
3,14здун Ти ТРАМП ,ТАКИЙ САМИЙ ЯК І КУЙЛО,,ЯКЕ ЇХАЛО ,ТАКЕ Й ЗДИБАЛО,ГАНЬБА ДЛЯ ТУАЛЕТНОГО ПАПЕРУ В США З ПОРТРЕТАМИ ТРАМБОНА МАЄ ВИПУСКАТИСЬ...
25.08.2025 21:32 Ответить
 
 