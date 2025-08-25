На встрече с Путиным на Аляске мы говорили об ограничении ядерного оружия, - Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске они обсуждали ограничение ядерного оружия.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме в понедельник, 25 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Тот факт, что он (Путин. - Ред.) поехал на Аляску, в нашу страну, я думаю, был большим заявлением, что он хочет это завершить. Ему нелегко было поехать на Аляску, приехать сюда. Но тот факт, что он появился на очень успешном, - это был очень успешный день для других вещей. Потому что мы также говорим о ракетах, ядерных - мы говорим о множестве разных вещей. Мы говорим об ограничении ядерного оружия", - сказал глава Белого дома.

Читайте также: Трамп на угрозы Медведева передать ядерное оружие Ирану: "Видимо, именно поэтому Путин - босс"

Трамп добавил, что Китай также будет привлечен.

"У нас больше всего (объемов ядерного оружия. - Р,ед.). У России второй по величине (арсенал. - Ред.). А у Китая - третий. Но Китай сильно отстает, но они догонят нас за пять лет. Мы хотели бы провести денуклеаризацию. Это слишком много силы. И мы говорили об этом также", - сказал лидер США.

Читайте также: Китай в течение 5 лет будет иметь столько же ядерного оружия, как США и РФ, - Трамп