УКР
Новини Трамп про ядерну зброю
На зустрічі з Путіним на Алясці ми говорили про обмеження ядерної зброї, - Трамп

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

Президент США Дональд Трамп розповів, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці вони обговорювали обмеження ядерної зброї.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі в понеділок, 25 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Той факт, що він (Путін, - ред.) поїхав на Аляску, до нашої країни, я думаю, був великою заявою, що він хоче це завершити. Йому нелегко було поїхати на Аляску, приїхати сюди. Але той факт, що він з'явився на дуже успішному, - це був дуже успішний день для інших речей. Тому що ми також говоримо про ракети, ядерні - ми говоримо про безліч різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї", - сказав глава Білого дому.

Трамп додав, що Китай також буде залучений.

"У нас найбільше (обсягів ядерної зброї, - ред.). У Росії другий за величиною (арсенал, - ред.). А у Китаю – третій. Але Китай сильно відстає, але вони наздоженуть нас за п'ять років. Ми хотіли б провести денуклеаризацію. Це надто багато сили. І ми говорили про це також", - сказав лідер США.

Китай (4834) росія (67333) США (24127) ядерна зброя (1206) Трамп Дональд (6987)
БУ-ГА-ГА!!! Таки промовився що то таки був двійник ?
25.08.2025 20:35 Відповісти
Хто ва підарам віритиме... якщо США не можуть виконати свої обов'язки по Будапештському меморандуму, то нехай повернуть ЯЗ... бо ЯЗ це єдина реальна гарантія безпеки у світі.
25.08.2025 20:36 Відповісти
А нагадай, які саме обов'язки взяли на себе США по Будапештському меморандуму?
25.08.2025 20:40 Відповісти
а я тобі скажу, звісно моральні. ну і конкретні, а саме "проведення консультацій", про що Зелька сказав, що замість консультацій США посилали його (і не раз) нахер.
25.08.2025 21:04 Відповісти
ОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ДУРНЕ. В Путіна один козир - ЯЗ і тому завжди про те говорить а трампон лиш підігріває
25.08.2025 20:37 Відповісти
Аааа... так от чому ***** одразу після Аляски поїхало випробовувати "Буревісник".

Мабуть добре домовилися. 😁
25.08.2025 20:39 Відповісти
Вішав ***** цьому віслюку на вуха локшину(Типу,ну раз ми обмежуємо себе в застосуванні ядерко,ну то віддай нам Україну ,га.Ну,віддай)Просто Україну забув спитати)
25.08.2025 20:39 Відповісти
А шож ты тогда плел европейским лидерам после встречи?
25.08.2025 20:45 Відповісти
І що, обмежили?
25.08.2025 20:45 Відповісти
Дії - не вводити санкції, не давати гроші, зброю, ракети існуючи - не дозволяти удари. Ставка - на перемогу Путіна. Це план Трампа. І він його виконує. А молоти він може всяку ахінею. Це просто слова, Зеля в курсі.
25.08.2025 21:06 Відповісти
 
 