На зустрічі з Путіним на Алясці ми говорили про обмеження ядерної зброї, - Трамп

Президент США Дональд Трамп розповів, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці вони обговорювали обмеження ядерної зброї.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі в понеділок, 25 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Той факт, що він (Путін, - ред.) поїхав на Аляску, до нашої країни, я думаю, був великою заявою, що він хоче це завершити. Йому нелегко було поїхати на Аляску, приїхати сюди. Але той факт, що він з'явився на дуже успішному, - це був дуже успішний день для інших речей. Тому що ми також говоримо про ракети, ядерні - ми говоримо про безліч різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї", - сказав глава Білого дому.

Трамп додав, що Китай також буде залучений.

"У нас найбільше (обсягів ядерної зброї, - ред.). У Росії другий за величиною (арсенал, - ред.). А у Китаю – третій. Але Китай сильно відстає, але вони наздоженуть нас за п'ять років. Ми хотіли б провести денуклеаризацію. Це надто багато сили. І ми говорили про це також", - сказав лідер США.

