Трамп на погрози Медведєва передати ядерну зброю Ірану: "Мабуть, саме тому Путін – бос"
Президент США Дональд Трамп відповів на заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медвєдєва, який раніше натякнув на постачання іншими країнами ядерної зброї до Ірану.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Чи правильно я почув, що колишній президент Росії Медведєв недбало розкидався "N-словом" (Nuclear! [англ. ядерним]) і сказав, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки до Ірану? Чи справді він так сказав, чи це лише плід моєї уяви? Якщо це дійсно так, і якщо це підтвердиться, будь ласка, дайте мені знати НЕГАЙНО", - написав Трамп.
За його словами, до ядерної зброї "не можна ставитися так недбало": "Мабуть, саме тому Путін — бос".
"До речі, якщо хтось вважає, що наше "обладнання" було чудовим протягом вихідних, то найпотужнішим і найкращим обладнанням, яке ми маємо, на 20 років випереджаючи інших, є наші ядерні підводні човни. Вони є найпотужнішою і найсмертоноснішою зброєю, яку коли-небудь будували, і щойно запустили 30 "Томагавків" — всі 30 влучили в ціль ідеально. Тож, окрім наших чудових пілотів-винищувачів, дякую капітану та екіпажу!" - додав американський президент.
Нагадаємо, раніше Дмитро Мєдвєдєв заявив, що "низка країн готова безпосередньо поставити Ірану свій ядерний боєкомплект" та розкритикував удар США по Ірану.
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Які такі загрози були для США у продовженні допомоги Україні? Якою катастрофою ця допомога могла обернутися?
Не шукайте там "чорну кішку". Її там нема...
Його дії в рос-укр війні не пояснюються ні вигодою для США, ні навіть особистою вигодою. Дебілом він тільки виглядає - чого він так вилизує задницю кремлю - х/з...
Але ж що тут дивного?
Хочеться спитати у пиз данутих трампістів - саме так у вашій уяві виглядає "Great America"?
бпо ссц
Трамп - кремлівська шавка. Тому у слові "бос" допустив три помилки, бо путін **й, а не бос.
Хоча для Трампа путін - таки бос.
Для Трампа - ''***** бос''.