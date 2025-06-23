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Новини Трамп про ядерну зброю Трамп про Іран Трамп про Росію
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Трамп на погрози Медведєва передати ядерну зброю Ірану: "Мабуть, саме тому Путін – бос"

Трамп відповів на ядерні погрози Медведєва про Іран

Президент США Дональд Трамп відповів на заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медвєдєва, який раніше натякнув на постачання іншими країнами ядерної зброї до Ірану.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Чи правильно я почув, що колишній президент Росії Медведєв недбало розкидався "N-словом" (Nuclear! [англ. ядерним]) і сказав, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки до Ірану? Чи справді він так сказав, чи це лише плід моєї уяви? Якщо це дійсно так, і якщо це підтвердиться, будь ласка, дайте мені знати НЕГАЙНО", - написав Трамп.

За його словами, до ядерної зброї "не можна ставитися так недбало": "Мабуть, саме тому Путін — бос".

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"До речі, якщо хтось вважає, що наше "обладнання" було чудовим протягом вихідних, то найпотужнішим і найкращим обладнанням, яке ми маємо, на 20 років випереджаючи інших, є наші ядерні підводні човни. Вони є найпотужнішою і найсмертоноснішою зброєю, яку коли-небудь будували, і щойно запустили 30 "Томагавків" — всі 30 влучили в ціль ідеально. Тож, окрім наших чудових пілотів-винищувачів, дякую капітану та екіпажу!" - додав американський президент.

Нагадаємо, раніше Дмитро Мєдвєдєв заявив, що "низка країн готова безпосередньо поставити Ірану свій ядерний боєкомплект" та розкритикував удар США по Ірану.

Трамп відповів на ядерні погрози Медведєва про Іран

Автор: 

Іран (2297) Медведєв Дмитро (1922) росія (66431) ядерна зброя (1195) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+25
Головний висновок з цього маразму що воно довіряє ху-йлу як рідній мамі. Оце тут головне...
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23.06.2025 19:22 Відповісти
+17
Вышел из очередного запоя ?
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23.06.2025 19:08 Відповісти
+13
очіпатка , пуйло біс
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23.06.2025 19:08 Відповісти
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Вышел из очередного запоя ?
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23.06.2025 19:08 Відповісти
Головний висновок з цього маразму що воно довіряє ху-йлу як рідній мамі. Оце тут головне...
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23.06.2025 19:22 Відповісти
В чому тут "осмотрітєльность"? Накласти купу лайна на давніх союзників типу Канади, Франції, Британії і.т.д. щоб вилизати задницю прибацаному диктатору? Ганебно злитися у війні на яку ти навіть не ходив?
Які такі загрози були для США у продовженні допомоги Україні? Якою катастрофою ця допомога могла обернутися?
Не шукайте там "чорну кішку". Її там нема...
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23.06.2025 19:53 Відповісти
Не забувайте що "головний терорист" у нас Іран. Але його Трамп чогось не боїться.
Його дії в рос-укр війні не пояснюються ні вигодою для США, ні навіть особистою вигодою. Дебілом він тільки виглядає - чого він так вилизує задницю кремлю - х/з...
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23.06.2025 20:35 Відповісти
Трамп молодец. Пришел с молодой командой профессионалов. Особенно впечатляет министр обороны Хегсет и главная разведчица Тулси. Уж при них-то точно ни один террорист не проскользнет незамеченным.
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23.06.2025 20:36 Відповісти
Шелдон Купер, это ты?
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23.06.2025 22:12 Відповісти
Августейшая персона?
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23.06.2025 22:15 Відповісти
У Медведєва з Трампом був спільний темник -привід вкотре Трампом лизнути у хйла - мабуть Словойов придумав або Гор в команді Трмпа ... какяразніца- лішь би палучілась
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23.06.2025 20:37 Відповісти
мєдвєдєв приступив до знищення трампа

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23.06.2025 20:12 Відповісти
очіпатка , пуйло біс
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23.06.2025 19:08 Відповісти
пуцькін бос а ти хто?
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23.06.2025 19:09 Відповісти
Трампон не знає,що бос то скорочення від "босий")))
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23.06.2025 19:09 Відповісти
Два дебіла між собою "побазарили",а ще одна,ботоксна х#єта сидить та рже як коняка, коротше -"У світі тварин".
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23.06.2025 19:12 Відповісти
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23.06.2025 19:12 Відповісти
Шо у путіна на умі, то у медведєва на язиці
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23.06.2025 19:15 Відповісти
Давайте алкаш і ***** провокуйте більше рудого недоумка це нам і всему світу на користь. Може до нього дійде що ви кацапота і ваші друзі реальна загроза цивілізації.
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23.06.2025 19:16 Відповісти
Ніколи він нічого не зрозуміє. Якщо до цього часу не зрозумів.
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23.06.2025 19:24 Відповісти
Трамп допоміг рф ліквідувати значний дефіцит бюджету,тепер у ***** є гроші не тільки на війну проти України..
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23.06.2025 19:16 Відповісти
Розшивфрування. БОС - бувша обйобана ****.
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23.06.2025 19:19 Відповісти
Ху-йло вже передало ЯЗ в Білорусь. Що крашеного недоумка здивувало?
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23.06.2025 19:20 Відповісти
Бос,хуйло-трохи обмовився.
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23.06.2025 19:20 Відповісти
***** хвалить?

Але ж що тут дивного?
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23.06.2025 19:20 Відповісти
А ти дурню і далі грайся з найкривавішим світовим терористом ,ти все робиш що б відбілити цього маняка убивцю.
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23.06.2025 19:24 Відповісти
Трамп, медвєдєв без наказу путіна ніколи рота не відкрива. Те шо він тявкнув про ядерку наказав йому тявкнути його бос-путін.
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23.06.2025 19:24 Відповісти
І навіть тут, цей рижий ідіот облизав очко *****.
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23.06.2025 19:25 Відповісти
Вскрилося риже хїйло. Чий бос?
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23.06.2025 19:25 Відповісти
Коли твої фото і відео з педофільським контентом в руках у пуйла, не тільки босом називатимеш, мешти йому лизати будеш.Так, Трампище?!
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23.06.2025 19:28 Відповісти
Як цілує тромб пуйла у сраку - найкращій шлягер.
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23.06.2025 19:30 Відповісти
Развели,как лоха,хороший урус и злой урус,Доналд сразу открыл рот,что бы похвалить типа хорошего.
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23.06.2025 19:31 Відповісти
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23.06.2025 19:31 Відповісти
Яке ж трамп жалюгідне лайно...
Хочеться спитати у пиз данутих трампістів - саме так у вашій уяві виглядає "Great America"?
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23.06.2025 19:32 Відповісти
Що і варто було довести-трап кукол путлера
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23.06.2025 19:33 Відповісти
Путин - бпоссц
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23.06.2025 19:34 Відповісти
Агєнт Краснов підсмогтав, рожевий імбіцил
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23.06.2025 19:36 Відповісти
Дайте дімону метанолу,бо бояришника його вже не торкає.
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23.06.2025 19:45 Відповісти
Алкаш, порадившись з білочкой поніс пургу, неначе до нього хтось прислухається, а трампанутый знайшов привід ху...ло звеличити. Маразм міцнішав.
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23.06.2025 19:46 Відповісти
Путін - бос

Трамп - кремлівська шавка. Тому у слові "бос" допустив три помилки, бо путін **й, а не бос.
Хоча для Трампа путін - таки бос.
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23.06.2025 19:47 Відповісти
и тут лизнул. вот жеж слизня рудого шматок.
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23.06.2025 19:48 Відповісти
Руде падло доведе світ до Третьої світової.
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23.06.2025 19:56 Відповісти
тому Путін - бос" Спалився агент Краснов
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23.06.2025 19:58 Відповісти
Ми сприймаємо США як нормальну державу, а не через призму трампа. Так , американці піддались трампівським обіцянкам, але до України ставляться добре
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23.06.2025 20:10 Відповісти
Трамп не розуміє, що мєдвєдєв озвучує те про що не може вголос сказати путін, або прикидається нібито не розуміє.
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23.06.2025 20:07 Відповісти
мєдвеженок вже щось висрав чи ще погоджує з фюрером?
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23.06.2025 20:36 Відповісти
Мєдвєдка - це балакуча дупа *****.
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23.06.2025 21:03 Відповісти
Не зрозуміло навіщо передавати, так самі і шмальніть.
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23.06.2025 21:14 Відповісти
Обмовка по Фрейду.
Для Трампа - ''***** бос''.
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24.06.2025 00:01 Відповісти
Де ЦРУ??? Спить?????
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24.06.2025 01:02 Відповісти
 
 