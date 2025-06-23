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Трамп на угрозы Медведева передать ядерное оружие Ирану: "Видимо, именно поэтому Путин – босс"

Трамп ответил на ядерные угрозы Медведева по Ирану

Президент США Дональд Трамп ответил на заявления заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который ранее намекнул на поставки ядерного оружия в Иран.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Правильно ли я услышал, что бывший президент России Медведев небрежно разбрасывался "N-словом" (Nuclear! [англ. ядерным]) и сказал, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки в Иран? Действительно ли он так сказал, или это лишь плод моего воображения? Если это действительно так и если это подтвердится, пожалуйста, дайте мне знать НЕМЕДЛЕННО", - написал Трамп.

По его словам, к ядерному оружию "нельзя относиться так небрежно": "Видимо, именно поэтому Путин - босс".

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"Кстати, если кто-то считает, что наше "оборудование" было замечательным в течение выходных, то самым мощным и лучшим оборудованием, которое мы имеем, на 20 лет опережая других, являются наши ядерные подводные лодки. Они являются самым мощным и самым смертоносным оружием, которое когда-либо строили, и только что запустили 30 "Томагавков" - все 30 попали в цель идеально. Поэтому, кроме наших замечательных пилотов-истребителей, спасибо капитану и экипажу!" - добавил американский президент.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил, что "ряд стран готов непосредственно поставить Ирану свой ядерный боекомплект" и раскритиковал удар США по Ирану.

Трамп ответил на ядерные угрозы Медведева по Ирану

Автор: 

Иран (2043) Медведев Дмитрий (4112) россия (96420) ядерное оружие (1376) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+25
Головний висновок з цього маразму що воно довіряє ху-йлу як рідній мамі. Оце тут головне...
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23.06.2025 19:22 Ответить
+17
Вышел из очередного запоя ?
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23.06.2025 19:08 Ответить
+13
очіпатка , пуйло біс
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23.06.2025 19:08 Ответить
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Вышел из очередного запоя ?
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23.06.2025 19:08 Ответить
Головний висновок з цього маразму що воно довіряє ху-йлу як рідній мамі. Оце тут головне...
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23.06.2025 19:22 Ответить
В чому тут "осмотрітєльность"? Накласти купу лайна на давніх союзників типу Канади, Франції, Британії і.т.д. щоб вилизати задницю прибацаному диктатору? Ганебно злитися у війні на яку ти навіть не ходив?
Які такі загрози були для США у продовженні допомоги Україні? Якою катастрофою ця допомога могла обернутися?
Не шукайте там "чорну кішку". Її там нема...
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23.06.2025 19:53 Ответить
Не забувайте що "головний терорист" у нас Іран. Але його Трамп чогось не боїться.
Його дії в рос-укр війні не пояснюються ні вигодою для США, ні навіть особистою вигодою. Дебілом він тільки виглядає - чого він так вилизує задницю кремлю - х/з...
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23.06.2025 20:35 Ответить
Трамп молодец. Пришел с молодой командой профессионалов. Особенно впечатляет министр обороны Хегсет и главная разведчица Тулси. Уж при них-то точно ни один террорист не проскользнет незамеченным.
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23.06.2025 20:36 Ответить
Шелдон Купер, это ты?
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23.06.2025 22:12 Ответить
Августейшая персона?
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23.06.2025 22:15 Ответить
У Медведєва з Трампом був спільний темник -привід вкотре Трампом лизнути у хйла - мабуть Словойов придумав або Гор в команді Трмпа ... какяразніца- лішь би палучілась
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23.06.2025 20:37 Ответить
мєдвєдєв приступив до знищення трампа

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23.06.2025 20:12 Ответить
очіпатка , пуйло біс
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23.06.2025 19:08 Ответить
пуцькін бос а ти хто?
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23.06.2025 19:09 Ответить
Трампон не знає,що бос то скорочення від "босий")))
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23.06.2025 19:09 Ответить
Два дебіла між собою "побазарили",а ще одна,ботоксна х#єта сидить та рже як коняка, коротше -"У світі тварин".
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23.06.2025 19:12 Ответить
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23.06.2025 19:12 Ответить
Шо у путіна на умі, то у медведєва на язиці
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23.06.2025 19:15 Ответить
Давайте алкаш і ***** провокуйте більше рудого недоумка це нам і всему світу на користь. Може до нього дійде що ви кацапота і ваші друзі реальна загроза цивілізації.
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23.06.2025 19:16 Ответить
Ніколи він нічого не зрозуміє. Якщо до цього часу не зрозумів.
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23.06.2025 19:24 Ответить
Трамп допоміг рф ліквідувати значний дефіцит бюджету,тепер у ***** є гроші не тільки на війну проти України..
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23.06.2025 19:16 Ответить
Розшивфрування. БОС - бувша обйобана ****.
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23.06.2025 19:19 Ответить
Ху-йло вже передало ЯЗ в Білорусь. Що крашеного недоумка здивувало?
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23.06.2025 19:20 Ответить
Бос,хуйло-трохи обмовився.
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23.06.2025 19:20 Ответить
***** хвалить?

Але ж що тут дивного?
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23.06.2025 19:20 Ответить
А ти дурню і далі грайся з найкривавішим світовим терористом ,ти все робиш що б відбілити цього маняка убивцю.
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23.06.2025 19:24 Ответить
Трамп, медвєдєв без наказу путіна ніколи рота не відкрива. Те шо він тявкнув про ядерку наказав йому тявкнути його бос-путін.
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23.06.2025 19:24 Ответить
І навіть тут, цей рижий ідіот облизав очко *****.
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23.06.2025 19:25 Ответить
Вскрилося риже хїйло. Чий бос?
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23.06.2025 19:25 Ответить
Коли твої фото і відео з педофільським контентом в руках у пуйла, не тільки босом називатимеш, мешти йому лизати будеш.Так, Трампище?!
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23.06.2025 19:28 Ответить
Як цілує тромб пуйла у сраку - найкращій шлягер.
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23.06.2025 19:30 Ответить
Развели,как лоха,хороший урус и злой урус,Доналд сразу открыл рот,что бы похвалить типа хорошего.
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23.06.2025 19:31 Ответить
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23.06.2025 19:31 Ответить
Яке ж трамп жалюгідне лайно...
Хочеться спитати у пиз данутих трампістів - саме так у вашій уяві виглядає "Great America"?
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23.06.2025 19:32 Ответить
Що і варто було довести-трап кукол путлера
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23.06.2025 19:33 Ответить
Путин - бпоссц
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23.06.2025 19:34 Ответить
Агєнт Краснов підсмогтав, рожевий імбіцил
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23.06.2025 19:36 Ответить
Дайте дімону метанолу,бо бояришника його вже не торкає.
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23.06.2025 19:45 Ответить
Алкаш, порадившись з білочкой поніс пургу, неначе до нього хтось прислухається, а трампанутый знайшов привід ху...ло звеличити. Маразм міцнішав.
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23.06.2025 19:46 Ответить
Путін - бос

Трамп - кремлівська шавка. Тому у слові "бос" допустив три помилки, бо путін **й, а не бос.
Хоча для Трампа путін - таки бос.
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23.06.2025 19:47 Ответить
и тут лизнул. вот жеж слизня рудого шматок.
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23.06.2025 19:48 Ответить
Руде падло доведе світ до Третьої світової.
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23.06.2025 19:56 Ответить
тому Путін - бос" Спалився агент Краснов
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23.06.2025 19:58 Ответить
Ми сприймаємо США як нормальну державу, а не через призму трампа. Так , американці піддались трампівським обіцянкам, але до України ставляться добре
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23.06.2025 20:10 Ответить
Трамп не розуміє, що мєдвєдєв озвучує те про що не може вголос сказати путін, або прикидається нібито не розуміє.
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23.06.2025 20:07 Ответить
мєдвеженок вже щось висрав чи ще погоджує з фюрером?
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23.06.2025 20:36 Ответить
Мєдвєдка - це балакуча дупа *****.
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23.06.2025 21:03 Ответить
Не зрозуміло навіщо передавати, так самі і шмальніть.
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23.06.2025 21:14 Ответить
Обмовка по Фрейду.
Для Трампа - ''***** бос''.
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24.06.2025 00:01 Ответить
Де ЦРУ??? Спить?????
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24.06.2025 01:02 Ответить
 
 