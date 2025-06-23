Трамп на угрозы Медведева передать ядерное оружие Ирану: "Видимо, именно поэтому Путин – босс"

Президент США Дональд Трамп ответил на заявления заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который ранее намекнул на поставки ядерного оружия в Иран.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Правильно ли я услышал, что бывший президент России Медведев небрежно разбрасывался "N-словом" (Nuclear! [англ. ядерным]) и сказал, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки в Иран? Действительно ли он так сказал, или это лишь плод моего воображения? Если это действительно так и если это подтвердится, пожалуйста, дайте мне знать НЕМЕДЛЕННО", - написал Трамп.

По его словам, к ядерному оружию "нельзя относиться так небрежно": "Видимо, именно поэтому Путин - босс".

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"Кстати, если кто-то считает, что наше "оборудование" было замечательным в течение выходных, то самым мощным и лучшим оборудованием, которое мы имеем, на 20 лет опережая других, являются наши ядерные подводные лодки. Они являются самым мощным и самым смертоносным оружием, которое когда-либо строили, и только что запустили 30 "Томагавков" - все 30 попали в цель идеально. Поэтому, кроме наших замечательных пилотов-истребителей, спасибо капитану и экипажу!" - добавил американский президент.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил, что "ряд стран готов непосредственно поставить Ирану свой ядерный боекомплект" и раскритиковал удар США по Ирану.