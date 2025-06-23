Трамп на угрозы Медведева передать ядерное оружие Ирану: "Видимо, именно поэтому Путин – босс"
Президент США Дональд Трамп ответил на заявления заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который ранее намекнул на поставки ядерного оружия в Иран.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Правильно ли я услышал, что бывший президент России Медведев небрежно разбрасывался "N-словом" (Nuclear! [англ. ядерным]) и сказал, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки в Иран? Действительно ли он так сказал, или это лишь плод моего воображения? Если это действительно так и если это подтвердится, пожалуйста, дайте мне знать НЕМЕДЛЕННО", - написал Трамп.
По его словам, к ядерному оружию "нельзя относиться так небрежно": "Видимо, именно поэтому Путин - босс".
"Кстати, если кто-то считает, что наше "оборудование" было замечательным в течение выходных, то самым мощным и лучшим оборудованием, которое мы имеем, на 20 лет опережая других, являются наши ядерные подводные лодки. Они являются самым мощным и самым смертоносным оружием, которое когда-либо строили, и только что запустили 30 "Томагавков" - все 30 попали в цель идеально. Поэтому, кроме наших замечательных пилотов-истребителей, спасибо капитану и экипажу!" - добавил американский президент.
Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил, что "ряд стран готов непосредственно поставить Ирану свой ядерный боекомплект" и раскритиковал удар США по Ирану.
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Які такі загрози були для США у продовженні допомоги Україні? Якою катастрофою ця допомога могла обернутися?
Не шукайте там "чорну кішку". Її там нема...
Його дії в рос-укр війні не пояснюються ні вигодою для США, ні навіть особистою вигодою. Дебілом він тільки виглядає - чого він так вилизує задницю кремлю - х/з...
Але ж що тут дивного?
Хочеться спитати у пиз данутих трампістів - саме так у вашій уяві виглядає "Great America"?
бпо ссц
Трамп - кремлівська шавка. Тому у слові "бос" допустив три помилки, бо путін **й, а не бос.
Хоча для Трампа путін - таки бос.
Для Трампа - ''***** бос''.