Китай відмовився від тристоронніх переговорів зі США і Росією щодо ядерного роззброєння, - МЗС країни

У Китаї назвали "нерозумною" ідею США провести тристоронні переговори з ядерного роззброєння за участі Вашингтона, Москви та Пекіна.

Про це заявив представник МЗС Китаю Го Цзякунь, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ядерні арсенали США і Китаю перебувають на "абсолютно різних рівнях", а умови стратегічної безпеки суттєво відрізняються. Тому вимоги Вашингтона приєднатися до таких переговорів у Пекіні вважають "нереалістичними".

У МЗС наголосили, що Китай дотримується політики незастосування ядерної зброї першим і підтримує свій потенціал на "мінімально необхідному рівні", який гарантує національну безпеку. Також у відомстві заявили, що країна утримується від участі в гонці озброєнь.

"Ядерний потенціал і ядерна політика Китаю роблять важливий внесок у справу миру в усьому світі", - підкреслили в міністерстві.

нема дебілів здавати ядерну зброю...все закінчилось в Будапешті
27.08.2025 14:03 Відповісти
Краще аби Китай почав ескалацію ситуації, щоб ці західні дебіли демократії врешті решт зачухалися...
27.08.2025 14:11 Відповісти
Молодці, тільки ЯЗ гарантія вашої безпеки, все решта профанація, США та РФ нехай дружно в даному питанні йдуть *****...
27.08.2025 14:16 Відповісти
а трумп де ? чому не сказав - "Дуже гарна відмова" ? "Сі" мій друг я його розумію" ?
27.08.2025 14:20 Відповісти
Та зачекайте, впевнений, що скаже...
27.08.2025 14:54 Відповісти
Бо косоокі не дибіли щоб роззброюватись коли всі навкруги озброюються
27.08.2025 14:25 Відповісти
Так ясне діло, Китай американського "ТАСО" всерйоз не сприймає.
27.08.2025 14:53 Відповісти
 
 