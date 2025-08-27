Китай відмовився від тристоронніх переговорів зі США і Росією щодо ядерного роззброєння, - МЗС країни
У Китаї назвали "нерозумною" ідею США провести тристоронні переговори з ядерного роззброєння за участі Вашингтона, Москви та Пекіна.
Про це заявив представник МЗС Китаю Го Цзякунь, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ядерні арсенали США і Китаю перебувають на "абсолютно різних рівнях", а умови стратегічної безпеки суттєво відрізняються. Тому вимоги Вашингтона приєднатися до таких переговорів у Пекіні вважають "нереалістичними".
У МЗС наголосили, що Китай дотримується політики незастосування ядерної зброї першим і підтримує свій потенціал на "мінімально необхідному рівні", який гарантує національну безпеку. Також у відомстві заявили, що країна утримується від участі в гонці озброєнь.
"Ядерний потенціал і ядерна політика Китаю роблять важливий внесок у справу миру в усьому світі", - підкреслили в міністерстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дебілидемократії врешті решт зачухалися...