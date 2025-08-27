МЗС Китаю могло вилучити зі свого сайту інформацію про адміністративний поділ України та вторгнення РФ, - ЗМІ

На сайті Міністерства закордонних справ Китаю із розділу "Національний профіль України", ймовірно, видалили інформацію про адміністративний поділ та політичний устрій держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише гонконзьке видання Sing Tao Daily.

За даними видання, "Національний профіль України", опублікований на сайті китайського МЗС, було оновлено в липні 2025 року.

Користувач соцмережі Weibo з ніком Wu Ming Jing She порівняв версії сайту за березень 2024 та липень 2025 року. Версії відрізняються.

Так, у старому варіанті зазначали, що Україна поділена на 24 області, одну автономну республіку (АР Крим) і має два міста з особливим статусом (столицю Київ і місто Севастополь).

"Національний профіль України" на сайті МЗС КНР (березень 2024 року)

Також у попередній версії в розділах "Політика" та "Дипломатія" є згадка про Революцію Гідності 2013 року та усунення Януковича; початок повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022; створення "ДНР" і "ЛНР"; курс України на вступ до ЄС та НАТО, засудження російської агресії міжнародною спільнотою та невизнання анексії Криму; отримання статусу кандидата в ЄС у червні 2022-го, подання заявки на вступ до НАТО та початок переговорів про членство в ЄС.

Водночас в оновленій версії цієї інформації щодо України немає.

"Національний профіль України" на сайті МЗС КНР (липень 2025 року)

Професор права Гонконгського міського університету Ван Цзяньюй зазначив, що така зміна може свідчити про відхід Китаю від позиції безумовної підтримки територіальної цілісності України з погляду міжнародного права.

