МЗС Китаю могло вилучити зі свого сайту інформацію про адміністративний поділ України та вторгнення РФ, - ЗМІ
На сайті Міністерства закордонних справ Китаю із розділу "Національний профіль України", ймовірно, видалили інформацію про адміністративний поділ та політичний устрій держави.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише гонконзьке видання Sing Tao Daily.
За даними видання, "Національний профіль України", опублікований на сайті китайського МЗС, було оновлено в липні 2025 року.
Користувач соцмережі Weibo з ніком Wu Ming Jing She порівняв версії сайту за березень 2024 та липень 2025 року. Версії відрізняються.
Так, у старому варіанті зазначали, що Україна поділена на 24 області, одну автономну республіку (АР Крим) і має два міста з особливим статусом (столицю Київ і місто Севастополь).
Також у попередній версії в розділах "Політика" та "Дипломатія" є згадка про Революцію Гідності 2013 року та усунення Януковича; початок повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022; створення "ДНР" і "ЛНР"; курс України на вступ до ЄС та НАТО, засудження російської агресії міжнародною спільнотою та невизнання анексії Криму; отримання статусу кандидата в ЄС у червні 2022-го, подання заявки на вступ до НАТО та початок переговорів про членство в ЄС.
Водночас в оновленій версії цієї інформації щодо України немає.
Професор права Гонконгського міського університету Ван Цзяньюй зазначив, що така зміна може свідчити про відхід Китаю від позиції безумовної підтримки територіальної цілісності України з погляду міжнародного права.
Китай - це головний беніфіціар війни рашистської пітьми проти України, підбурювач агресора, політичний союзник та неявний постачальник озброєнь і ***********.
По суті КНР - це такий самий загарбник, що розраховує отримати родючі українські чорноземи на сотню років не лише для прогодівлі свого 1,44 мільярдного населення, а і для монополізації джерел продовольства у перспективі змін клімату на Землі з метою управління Світом через страх голоду.
Якщо в найближчі роки товариш Сі втримається у владі, гаряча війна Заходу з Китаєм неминуча.
1. гунів
2. монголів
3. манчжурів
на вибір.
більше половини часу свого існування як цивілізації китай був
або підкорений кочівниками,
або воювали між собою
.
І нам одразу полегшує від такої потужної відповіді.