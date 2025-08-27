УКР
Новини Відносини України та Китаю
МЗС Китаю могло вилучити зі свого сайту інформацію про адміністративний поділ України та вторгнення РФ, - ЗМІ

На сайті Міністерства закордонних справ Китаю із розділу "Національний профіль України", ймовірно, видалили інформацію про адміністративний поділ та політичний устрій держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише гонконзьке видання Sing Tao Daily.

За даними видання, "Національний профіль України", опублікований на сайті китайського МЗС, було оновлено в липні 2025 року.

Користувач соцмережі Weibo з ніком Wu Ming Jing She порівняв версії сайту за березень 2024 та липень 2025 року. Версії відрізняються.

Так, у старому варіанті зазначали, що Україна поділена на 24 області, одну автономну республіку (АР Крим) і має два міста з особливим статусом (столицю Київ і місто Севастополь).

"Національний профіль України" на сайті МЗС КНР (березень 2024 року)
Також у попередній версії в розділах "Політика" та "Дипломатія" є згадка про Революцію Гідності 2013 року та усунення Януковича; початок повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022; створення "ДНР" і "ЛНР"; курс України на вступ до ЄС та НАТО, засудження російської агресії міжнародною спільнотою та невизнання анексії Криму; отримання статусу кандидата в ЄС у червні 2022-го, подання заявки на вступ до НАТО та початок переговорів про членство в ЄС.

Водночас в оновленій версії цієї інформації щодо України немає. 

"Національний профіль України" на сайті МЗС КНР (липень 2025 року)
Професор права Гонконгського міського університету Ван Цзяньюй зазначив, що така зміна може свідчити про відхід Китаю від позиції безумовної підтримки територіальної цілісності України з погляду міжнародного права.

ні фіга собі члени совбезу - один маньяк і садист, інший його науськує, третів сидить за двома океанам і сміється з убитих дітей
показати весь коментар
27.08.2025 18:06 Відповісти
😨😨😨
показати весь коментар
27.08.2025 18:06 Відповісти
Шило в мішку не втаїти. Китай є натхненником, спільником та постачальником агресивної війни в Україні. Вони найбільше виграють від війни постачаючи всім. Війна виснажує ********* і робить його залежним від Китаю і в той же час виснажує Захід. Це все працює лише за умови декларованого нейтралітету. Але якщо дії Китаю свідчать що він є натхненником, постачальником та спонсором війни то Китай почне втрачати такими темпами які можуть призвести до дефолту разрм з кацапами. Китай стає токсичним.
показати весь коментар
27.08.2025 18:08 Відповісти
Буквально перед 24 лютим 2022 року ***** спеціально ганяв у Пекін, щоб отримати благословення від таваріща Сі на війну проти України. Багато аналітиків не пропустили поза увагою той факт.
показати весь коментар
27.08.2025 18:20 Відповісти
Хто б сумнівався.
Китай - це головний беніфіціар війни рашистської пітьми проти України, підбурювач агресора, політичний союзник та неявний постачальник озброєнь і ***********.
По суті КНР - це такий самий загарбник, що розраховує отримати родючі українські чорноземи на сотню років не лише для прогодівлі свого 1,44 мільярдного населення, а і для монополізації джерел продовольства у перспективі змін клімату на Землі з метою управління Світом через страх голоду.
Якщо в найближчі роки товариш Сі втримається у владі, гаряча війна Заходу з Китаєм неминуча.
показати весь коментар
27.08.2025 18:12 Відповісти
наш МІД має розмістити карту Китаю у складі династії

1. гунів
2. монголів
3. манчжурів

на вибір.
більше половини часу свого існування як цивілізації китай був
або підкорений кочівниками,
або воювали між собою

.
показати весь коментар
27.08.2025 18:13 Відповісти
Наш мід взагалі весь глобус у жовто-блакитний колір може закрасити.
І нам одразу полегшує від такої потужної відповіді.
показати весь коментар
27.08.2025 18:19 Відповісти
 
 