Новости Иностранные миротворцы в Украине
218 9

Эстония поддерживает развертывание европейских сил в Украине после прекращения огня, - министр обороны Певкур

певкур

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что членство в НАТО будет оставаться лучшей гарантией безопасности для Украины, однако уже сейчас необходимо разрабатывать дополнительные механизмы, в частности отправка европейских войск на украинскую территорию при поддержке США.

Об этом он заявил перед началом неформальной встречи министров обороны ЕС, передает Цензор.НЕТ.

По словам Певкура, контингент размером с роту мог бы быть направлен в Украину сразу после прекращения огня, а формат поддержки США еще обсуждается. Министр подчеркнул, что решение о развертывании сил согласовывается только с Украиной, а не с Россией.

Он также отметил важность усиления уверенности европейцев в собственных силах: население ЕС насчитывает 500 миллионов человек, а экономика блока достаточно сильна для реализации таких инициатив. Певкур выразил удовлетворение предложением Еврокомиссии увеличить расходы на оборону в следующем бюджете на семь лет, однако отметил, что основная проблема заключается в невозможности использования денег из Европейского фонда мира для финансовой поддержки Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва поддерживает идею отправки войск в Украину, но только после прекращения огня, - командующий ВС Вайкшнорас

миротворцы (1217) Эстония (1499)
Та всі підтримують тільки після повного припинення вогню. Питання, а найуха вони тоді потрібні?
29.08.2025 13:08 Ответить
Деякі політики Европи вірять що поступки Кримською областю зупинять війну. Нам очевидно що в цьому варіанті це лише перепочинок та перегрупування. Буде накоплено сотні тисяч / мільони снарядів, мін, градів, ураганів тощо... Проти Потужної стійкості відосиків і асфальту на "нових кордонах"
29.08.2025 13:12 Ответить
вони думають що після припинення вогню ***** не стрілятиме, впевнені? Так були в 22 гому тут військові з Європи радники купа, при першому обстрілі України, тікали що аж пообсирались один поперед одного
29.08.2025 13:19 Ответить
Так так.
З 2014 нам нав'язали "сліпе незряче Обсє" . А на початку 22го взагалі Захід евакуював посольства .
29.08.2025 13:37 Ответить
Аби Ухіллес Потужний палки в колеса не пхав....
Все забалакує, замість щось робиьи
29.08.2025 13:09 Ответить
Тут така справа: просто треба ігнорувати трампаса, поки той при владі. Мати справу лише з Європою - вона щиро не хоче ссср 2.0 де українці знову вчитимуть плани наступу до ЛАманшу

з Европою можно щось придумати, а трампакса і ФША і рашку поставити перед фактом. І не слухати їх воплі!!! Думка краснова = інтереси кремля!!
Аби ще десь втопити в марафонній субстанції того Ухілесса Мівінного, щоб не шкодив
29.08.2025 13:35 Ответить
Эстония сможет собрать роту солдат? Понимаю что это слишком много для маленькой страны.
показать весь комментарий
