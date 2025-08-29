Эстония поддерживает развертывание европейских сил в Украине после прекращения огня, - министр обороны Певкур
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что членство в НАТО будет оставаться лучшей гарантией безопасности для Украины, однако уже сейчас необходимо разрабатывать дополнительные механизмы, в частности отправка европейских войск на украинскую территорию при поддержке США.
Об этом он заявил перед началом неформальной встречи министров обороны ЕС, передает Цензор.НЕТ.
По словам Певкура, контингент размером с роту мог бы быть направлен в Украину сразу после прекращения огня, а формат поддержки США еще обсуждается. Министр подчеркнул, что решение о развертывании сил согласовывается только с Украиной, а не с Россией.
Он также отметил важность усиления уверенности европейцев в собственных силах: население ЕС насчитывает 500 миллионов человек, а экономика блока достаточно сильна для реализации таких инициатив. Певкур выразил удовлетворение предложением Еврокомиссии увеличить расходы на оборону в следующем бюджете на семь лет, однако отметил, что основная проблема заключается в невозможности использования денег из Европейского фонда мира для финансовой поддержки Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З 2014 нам нав'язали "сліпе незряче Обсє" . А на початку 22го взагалі Захід евакуював посольства .
Все забалакує, замість щось робиьи
з Европою можно щось придумати, а трампакса і ФША і рашку поставити перед фактом. І не слухати їх воплі!!! Думка краснова = інтереси кремля!!
Аби ще десь втопити в марафонній субстанції того Ухілесса Мівінного, щоб не шкодив