Эстония поддерживает развертывание европейских сил в Украине после прекращения огня, - министр обороны Певкур

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что членство в НАТО будет оставаться лучшей гарантией безопасности для Украины, однако уже сейчас необходимо разрабатывать дополнительные механизмы, в частности отправка европейских войск на украинскую территорию при поддержке США.

Об этом он заявил перед началом неформальной встречи министров обороны ЕС, передает Цензор.НЕТ.

По словам Певкура, контингент размером с роту мог бы быть направлен в Украину сразу после прекращения огня, а формат поддержки США еще обсуждается. Министр подчеркнул, что решение о развертывании сил согласовывается только с Украиной, а не с Россией.

Он также отметил важность усиления уверенности европейцев в собственных силах: население ЕС насчитывает 500 миллионов человек, а экономика блока достаточно сильна для реализации таких инициатив. Певкур выразил удовлетворение предложением Еврокомиссии увеличить расходы на оборону в следующем бюджете на семь лет, однако отметил, что основная проблема заключается в невозможности использования денег из Европейского фонда мира для финансовой поддержки Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва поддерживает идею отправки войск в Украину, но только после прекращения огня, - командующий ВС Вайкшнорас