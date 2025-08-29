Естонія підтримує розгортання європейських сил в Україні після припинення вогню, - міністр оборони Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що членство в НАТО залишатиметься найкращою гарантією безпеки для України, проте вже зараз необхідно розробляти додаткові механізми, зокрема відправлення європейських військ на українську територію за підтримки США.

Про це він заявив перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС, передає Цензор.НЕТ.

За словами Певкура, контингент розміром з роту міг би бути направлений до України одразу після припинення вогню, а формат підтримки США ще обговорюється. Міністр наголосив, що рішення про розгортання сил узгоджується лише з Україною, а не з Росією.

Він також відзначив важливість посилення впевненості європейців у власних силах: населення ЄС налічує 500 мільйонів осіб, а економіка блоку достатньо сильна для реалізації таких ініціатив. Певкур висловив задоволення пропозицією Єврокомісії збільшити витрати на оборону у наступному бюджеті на сім років, проте зауважив, що основна проблема полягає у неможливості використання грошей із Європейського фонду миру для фінансової підтримки України.

