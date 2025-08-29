УКР
Естонія підтримує розгортання європейських сил в Україні після припинення вогню, - міністр оборони Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що членство в НАТО залишатиметься найкращою гарантією безпеки для України, проте вже зараз необхідно розробляти додаткові механізми, зокрема відправлення європейських військ на українську територію за підтримки США.

Про це він заявив перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС, передає Цензор.НЕТ.

За словами Певкура, контингент розміром з роту міг би бути направлений до України одразу після припинення вогню, а формат підтримки США ще обговорюється. Міністр наголосив, що рішення про розгортання сил узгоджується лише з Україною, а не з Росією.

Він також відзначив важливість посилення впевненості європейців у власних силах: населення ЄС налічує 500 мільйонів осіб, а економіка блоку достатньо сильна для реалізації таких ініціатив. Певкур висловив задоволення пропозицією Єврокомісії збільшити витрати на оборону у наступному бюджеті на сім років, проте зауважив, що основна проблема полягає у неможливості використання грошей із Європейського фонду миру для фінансової підтримки України.

Литва підтримує ідею відправки військ в Україну, але лише після припинення вогню, - командувач ЗС Вайкшнорас

миротворці Естонія
+3
Та всі підтримують тільки після повного припинення вогню. Питання, а найуха вони тоді потрібні?
29.08.2025 13:08 Відповісти
+2
вони думають що після припинення вогню ***** не стрілятиме, впевнені? Так були в 22 гому тут військові з Європи радники купа, при першому обстрілі України, тікали що аж пообсирались один поперед одного
29.08.2025 13:19 Відповісти
+1
Аби Ухіллес Потужний палки в колеса не пхав....
Все забалакує, замість щось робиьи
29.08.2025 13:09 Відповісти
29.08.2025 13:08 Відповісти
Деякі політики Европи вірять що поступки Кримською областю зупинять війну. Нам очевидно що в цьому варіанті це лише перепочинок та перегрупування. Буде накоплено сотні тисяч / мільони снарядів, мін, градів, ураганів тощо... Проти Потужної стійкості відосиків і асфальту на "нових кордонах"
показати весь коментар
29.08.2025 13:12 Відповісти
29.08.2025 13:19 Відповісти
Так так.
З 2014 нам нав'язали "сліпе незряче Обсє" . А на початку 22го взагалі Захід евакуював посольства .
показати весь коментар
29.08.2025 13:37 Відповісти
29.08.2025 13:09 Відповісти
Тут така справа: просто треба ігнорувати трампаса, поки той при владі. Мати справу лише з Європою - вона щиро не хоче ссср 2.0 де українці знову вчитимуть плани наступу до ЛАманшу

з Европою можно щось придумати, а трампакса і ФША і рашку поставити перед фактом. І не слухати їх воплі!!! Думка краснова = інтереси кремля!!
Аби ще десь втопити в марафонній субстанції того Ухілесса Мівінного, щоб не шкодив
показати весь коментар
29.08.2025 13:35 Відповісти
Эстония сможет собрать роту солдат? Понимаю что это слишком много для маленькой страны.
29.08.2025 14:13 Відповісти
Найкращою гарантією безпеки для НАТО залишається Україна .
29.08.2025 15:30 Відповісти
 
 