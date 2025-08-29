УКР
Новини Іноземні миротворці в Україні
Литва підтримує ідею відправки військ в Україну, але лише після припинення вогню, - командувач ЗС Вайкшнорас

вайкшнорас

Командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас висловив підтримку ідеї відправки іноземних військ в Україну, зазначивши, що це можливе тільки після укладення мирної угоди або припинення вогню.

Про це повідомляє Delfi, передає Цензор.НЕТ.

За словами Вайкшнораса, ключовим завданням іноземних військ у разі відправки було б сприяння відновленню української армії. "Є різні варіанти (відправки військ в Україну. – Ред.), але головною умовою має бути укладення мирної угоди або як мінімум припинення вогню", - сказав командувач.

Він також підкреслив, що Україні необхідна будь-яка допомога. "Безпека Європи в наших руках. Ми завжди можемо прийняти позу страуса і удавати, що нічого не відбувається. Але, мабуть, ми, литовці, краще за всіх знаємо, що може статися, коли нас ніхто не підтримує або немає друзів", - додав Вайкшнорас.

Литва (2525) миротворці (892)
Ну не треба брати до уваги трьох смішних прибалтійців
29.08.2025 14:17 Відповісти
Як кажуть пожежники, як сам не погасив, то ми попіл залиєм. Хата твоя, хочеш чекай, а хочеш - гаси....
29.08.2025 14:53 Відповісти
Звісно ,що після припинення!!!....бо можуть постріли налякати мужніх бійців НАТО....а це психологи, психологічна допомога, реабілітації,самогубства від стресу...стільки турбот буде...витрати
29.08.2025 14:54 Відповісти
На)(єр після війни ви тут здалися .
29.08.2025 15:41 Відповісти
 
 