Литва підтримує ідею відправки військ в Україну, але лише після припинення вогню, - командувач ЗС Вайкшнорас

Командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас висловив підтримку ідеї відправки іноземних військ в Україну, зазначивши, що це можливе тільки після укладення мирної угоди або припинення вогню.

Про це повідомляє Delfi, передає Цензор.НЕТ.

За словами Вайкшнораса, ключовим завданням іноземних військ у разі відправки було б сприяння відновленню української армії. "Є різні варіанти (відправки військ в Україну. – Ред.), але головною умовою має бути укладення мирної угоди або як мінімум припинення вогню", - сказав командувач.

Він також підкреслив, що Україні необхідна будь-яка допомога. "Безпека Європи в наших руках. Ми завжди можемо прийняти позу страуса і удавати, що нічого не відбувається. Але, мабуть, ми, литовці, краще за всіх знаємо, що може статися, коли нас ніхто не підтримує або немає друзів", - додав Вайкшнорас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майбутня прем’єрка Литви Ругінене не визначилась щодо відправки військових у миротворчу місію в Україну, - ЗМІ