Майбутня прем’єрка Литви Ругінене не визначилась щодо відправки військових у миротворчу місію в Україну, - ЗМІ

Майбутня прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що наразі не має чіткої позиції щодо можливості відправлення литовських військових у миротворчу місію в Україну.

Про це вона сказала в коментарі LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ругінене зазначила, що ще не обговорювала це питання з міністеркою оборони Довіле Шакалієне. За її словами, їй бракує аргументів та додаткової інформації, аби сформувати остаточну позицію.

"Може бути так, що я просто не знаю якихось фактів або аргументів, оскільки поки що не мала можливості долучитися до процесу", - пояснила вона.

