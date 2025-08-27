РУС
Будущая премьер-министр Литвы Ругинене не определилась по поводу отправки военных в миротворческую миссию в Украину, - СМИ

ругінене

Будущий премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что пока не имеет четкой позиции относительно возможности отправки литовских военных в миротворческую миссию в Украину.

Об этом она сказала в комментарии LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

Ругиненэ отметила, что еще не обсуждала этот вопрос с министром обороны Довиле Шакалиене. По ее словам, ей не хватает аргументов и дополнительной информации, чтобы сформировать окончательную позицию.

"Может быть так, что я просто не знаю каких-то фактов или аргументов, поскольку пока не имела возможности приобщиться к процессу", - пояснила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль негативно относится к возможному размещению военных из стран НАТО в Украине, - Песков

Автор: 

Литва (2572) миротворцы (1213)
Просто боїться, що можеть не затвердити...
27.08.2025 17:45 Ответить
Якщо більшість країн ЄС і НАТО відправлять свої війська, вона подумає. Якщо не відправлять, то й думати тут нема чого.
27.08.2025 17:46 Ответить
 
 