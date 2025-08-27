Будущая премьер-министр Литвы Ругинене не определилась по поводу отправки военных в миротворческую миссию в Украину, - СМИ
Будущий премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что пока не имеет четкой позиции относительно возможности отправки литовских военных в миротворческую миссию в Украину.
Об этом она сказала в комментарии LRT, сообщает Цензор.НЕТ.
Ругиненэ отметила, что еще не обсуждала этот вопрос с министром обороны Довиле Шакалиене. По ее словам, ей не хватает аргументов и дополнительной информации, чтобы сформировать окончательную позицию.
"Может быть так, что я просто не знаю каких-то фактов или аргументов, поскольку пока не имела возможности приобщиться к процессу", - пояснила она.
