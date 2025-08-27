В Кремле в очередной раз заявили, что выступают против развертывания иностранных военных на территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Так, его спросили, как в Кремле относятся к возможным гарантиям безопасности Украине, которые могут включать размещение военных Европы.

"Отрицательно относимся", - ответил он.

Песков отметил, что "не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран и большинство этих стран являются членами НАТО".

По его словам, именно размещение военной инфраструктуры НАТО в Украине якобы стало одной из причин конфликта.

