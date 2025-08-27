РУС
Новости Иностранные миротворцы в Украине
Кремль негативно относится к возможному размещению военных из стран НАТО в Украине, - Песков

Западные войска в Украине Что говорят в Кремле

В Кремле в очередной раз заявили, что выступают против развертывания иностранных военных на территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Так, его спросили, как в Кремле относятся к возможным гарантиям безопасности Украине, которые могут включать размещение военных Европы.

"Отрицательно относимся", - ответил он.

Песков отметил, что "не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран и большинство этих стран являются членами НАТО".

По его словам, именно размещение военной инфраструктуры НАТО в Украине якобы стало одной из причин конфликта.

Читайте: Точных сроков новой встречи переговорных групп Украины и РФ нет, - Песков

миротворцы (1213) Песков Дмитрий (1986) россия (96975)
пІськОва точно ніхто не питатиме
27.08.2025 14:16 Ответить
Божееее, яке воно кончене
27.08.2025 14:17 Ответить
А ми погано до кацапських військ на нашій території.
27.08.2025 14:27 Ответить
Треба дописувати фразу:"....., але ми на них кладемо...!"
27.08.2025 14:27 Ответить
заспокойтесь козломорді, налякані обісцяні европейскі солдати і самі ні ногою в Україну, американці обісрані теж саме
27.08.2025 14:28 Ответить
Вже негативно?? тож були -- катєгАрічєскі протів,) просто йдіть *****.
27.08.2025 14:31 Ответить
Кому цікава думка кремлівського х-ла?
27.08.2025 14:35 Ответить
Это пробема пынькиных чемоданов 💼💼💼💼💼
27.08.2025 14:35 Ответить
Тобто Сосія проти Незалежної України, яка має право робити на своїй території все що хоче? Це перекреслює і заяви Віткофа і Тампона про те що Україна збереже свою державність і незалежність Сосія йде на поступки. Хіба що такі слова як незалежність і державність також змінили свої поняття
27.08.2025 14:35 Ответить
*****..
27.08.2025 14:36 Ответить
....
27.08.2025 14:46 Ответить
 
 