Точных сроков новой встречи переговорных групп Украины и РФ нет, - Песков

Переговоры Украины и РФ Что заявил Песков

Представитель диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ сохраняет настроенность на урегулирование войны в Украине политико-дипломатическими средствами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, пока точных сроков новой встречи переговорных групп России и Украины нет.

Песков заявил, что руководители этих групп находятся в контакте.

Представитель кремлевского диктатора выразил надежду, что "посреднические усилия со стороны Трампа по урегулированию в Украине продолжатся, они важны".

Он считает, что работа между Россией и США по "украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате для достижения результата".

Читайте: Лидеры США и РФ сделали "исчерпывающие заявления", поэтому не отвечали на вопросы журналистов, - Песков

Песков Дмитрий (1986) россия (96975) переговоры с Россией (1304) война в Украине (5841)
27.08.2025 13:17 Ответить
знову ніпрощо. Знову "*****", як там вчора сказав трумп. (в перекладі з касапської - фігня)
27.08.2025 13:19 Ответить
10 фламінго по 10 кацапських заводів - і кацапи заскулять що готові до переговорів
27.08.2025 13:22 Ответить
где ж их взять?
27.08.2025 13:56 Ответить
Та срали вони на всіх, після легалізації на алясці
27.08.2025 13:37 Ответить
 
 