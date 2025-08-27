Точных сроков новой встречи переговорных групп Украины и РФ нет, - Песков

Представитель диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ сохраняет настроенность на урегулирование войны в Украине политико-дипломатическими средствами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, пока точных сроков новой встречи переговорных групп России и Украины нет.

Песков заявил, что руководители этих групп находятся в контакте.

Представитель кремлевского диктатора выразил надежду, что "посреднические усилия со стороны Трампа по урегулированию в Украине продолжатся, они важны".

Он считает, что работа между Россией и США по "украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате для достижения результата".

