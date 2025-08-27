Точних термінів нової зустрічі переговорних груп України та РФ немає, - Пєсков

Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ зберігає налаштованість на врегулювання війни в Україні політико-дипломатичними засобами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, наразі точних термінів нової зустрічі переговорних груп Росії та України немає.

Пєсков заявив, що керівники цих груп перебувають у контакті.

Речник кремлівського диктатора висловив сподівання, що "посередницькі зусилля з боку Трампа щодо врегулювання в Україні продовжаться, вони важливі".

Він вважає, що робота між Росією та США щодо "українського питання має вестись у непублічному форматі для досягнення результату".

