938 6
Точних термінів нової зустрічі переговорних груп України та РФ немає, - Пєсков
Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ зберігає налаштованість на врегулювання війни в Україні політико-дипломатичними засобами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За його словами, наразі точних термінів нової зустрічі переговорних груп Росії та України немає.
Пєсков заявив, що керівники цих груп перебувають у контакті.
Речник кремлівського диктатора висловив сподівання, що "посередницькі зусилля з боку Трампа щодо врегулювання в Україні продовжаться, вони важливі".
Він вважає, що робота між Росією та США щодо "українського питання має вестись у непублічному форматі для досягнення результату".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Green Bill #603485
показати весь коментар27.08.2025 13:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Ан Мур
показати весь коментар27.08.2025 13:19 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Dic Dolovo #609559
показати весь коментар27.08.2025 13:22 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Yevhen Dyskin
показати весь коментар27.08.2025 13:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Vlad Intro
показати весь коментар27.08.2025 13:37 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль