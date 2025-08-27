УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11162 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
938 6

Точних термінів нової зустрічі переговорних груп України та РФ немає, - Пєсков

Переговори України та РФ Що заявив Пєсков

Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ зберігає налаштованість на врегулювання війни в Україні політико-дипломатичними засобами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, наразі точних термінів нової зустрічі переговорних груп Росії та України немає.

Пєсков заявив, що керівники цих груп перебувають у контакті.

Речник кремлівського диктатора висловив сподівання, що "посередницькі зусилля з боку Трампа щодо врегулювання в Україні продовжаться, вони важливі".

Він вважає, що робота між Росією та США щодо "українського питання має вестись у непублічному форматі для досягнення результату".

Читайте: Лідери США та РФ зробили "вичерпні заяви", тому не відповідали на запитання журналістів, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1738) росія (67364) переговори з Росією (1423) війна в Україні (5883)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.08.2025 13:17 Відповісти
знову ніпрощо. Знову "*****", як там вчора сказав трумп. (в перекладі з касапської - фігня)
показати весь коментар
27.08.2025 13:19 Відповісти
10 фламінго по 10 кацапських заводів - і кацапи заскулять що готові до переговорів
показати весь коментар
27.08.2025 13:22 Відповісти
где ж их взять?
показати весь коментар
27.08.2025 13:56 Відповісти
Та срали вони на всіх, після легалізації на алясці
показати весь коментар
27.08.2025 13:37 Відповісти
 
 