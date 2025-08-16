Лідери США та РФ зробили "вичерпні заяви", тому не відповідали на запитання журналістів, - Пєсков
Після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, організатори скасували пресконференцію, оскільки глави держав зробили "вичерпні заяви".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив рупор Кремля Дмитро Пєсков.
Він зазначив, що сама розмова нібито була у позитивному ключі. За словами Пєскова, саме так її охарактеризували обидва президенти. Він підкреслив, що ця розмова "дозволяє далі впевнено разом йти шляхом пошуку варіантів врегулювання".
Після переговорів у рамках саміту на Алясці журналісти намагалися поставити питання президенту США і російському диктатору, проте вони просто залишили зал. Перед початком переговорів вони також не дали вступних слів пресі.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
"Ну, що? Оце - все?
Усі варіанти, усі версії, усі хитрі ходи Трампа ми вже бачили: їх немає.
А є брехун, слабак, боягуз і зрадник."
Аляскінський саміт завершено. Підсумок умістився в 3 секунди перших слів Трампа: "Жодної домовленості не буде". Про що розмовляли 3,5 години - невідомо.
Очевидно, саме відсутність результату стала причиною унікального порядку виступів: дотепер Трамп завжди виступав на брифінгу першим, якщо приймав будь-якого іноземного лідера. Але цим разом першим розповідав Путін (не про печенігів, але про історію Аляски і про лендліз 2СВ .
І жодної відповіді на питання. Два виступи ні про що, заява Трампа "оборудки не буде" - і на тому все.
Висновок: на тепер виграш за Путіним - бо йому дозволили знов потягнути час, як він і хотів.
Світ, який так охоче говорить про демократію, свободу й права людини, сьогодні закриває очі, коли зручніше мовчати. Та мовчання - це співучасть. Аплодисменти вбивці - це пляма на обличчі цивілізації.
Якщо людство не здатне називати речі своїми іменами - значить, ми нічому не навчилися з історії. І тоді питання: хто наступний? І хто знову буде вдавати, що не бачить?