Лідери США та РФ зробили "вичерпні заяви", тому не відповідали на запитання журналістів, - Пєсков

Після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, організатори скасували пресконференцію, оскільки глави держав зробили "вичерпні заяви".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив рупор Кремля Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що сама розмова нібито була у позитивному ключі. За словами Пєскова, саме так її охарактеризували обидва президенти. Він підкреслив, що ця розмова "дозволяє далі впевнено разом йти шляхом пошуку варіантів врегулювання".

Після переговорів у рамках саміту на Алясці журналісти намагалися поставити питання президенту США і російському диктатору, проте вони просто залишили зал. Перед початком переговорів вони також не дали вступних слів пресі.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.