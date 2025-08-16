УКР
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
1 392 9

Лідери США та РФ зробили "вичерпні заяви", тому не відповідали на запитання журналістів, - Пєсков

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, організатори скасували пресконференцію, оскільки глави держав зробили "вичерпні заяви".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив рупор Кремля Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що сама розмова нібито була у позитивному ключі. За словами Пєскова, саме так її охарактеризували обидва президенти. Він підкреслив, що ця розмова "дозволяє далі впевнено разом йти шляхом пошуку варіантів врегулювання".

Після переговорів у рамках саміту на Алясці журналісти намагалися поставити питання президенту США і російському диктатору, проте вони просто залишили зал. Перед початком переговорів вони також не дали вступних слів пресі.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

 

Пєсков Дмитро (1737) путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858)
війна продовжується, дурний той хто сподівався на результат переговорів і не готувався до продовження бойових дій, не проводив мобілізацію і не виробляв зброю!
16.08.2025 10:32 Відповісти
@ (в перекладі):
"Ну, що? Оце - все?
Усі варіанти, усі версії, усі хитрі ходи Трампа ми вже бачили: їх немає.
А є брехун, слабак, боягуз і зрадник."
16.08.2025 10:34 Відповісти
Яке позорисько для сша ці перемовини! Руде чмо легалізує двійника воєнного злочинця на військовій базі, колись великої держави! 🤬
16.08.2025 10:35 Відповісти
https://t.me/allgolobutsky Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ:
Аляскінський саміт завершено. Підсумок умістився в 3 секунди перших слів Трампа: "Жодної домовленості не буде". Про що розмовляли 3,5 години - невідомо.
Очевидно, саме відсутність результату стала причиною унікального порядку виступів: дотепер Трамп завжди виступав на брифінгу першим, якщо приймав будь-якого іноземного лідера. Але цим разом першим розповідав Путін (не про печенігів, але про історію Аляски і про лендліз 2СВ .
І жодної відповіді на питання. Два виступи ні про що, заява Трампа "оборудки не буде" - і на тому все.
Висновок: на тепер виграш за Путіним - бо йому дозволили знов потягнути час, як він і хотів.
16.08.2025 10:38 Відповісти
Засцяли тобто одидва на запитання відповідати.
16.08.2025 10:39 Відповісти
Та конеШно просто два говнюка обосрались и думали что этого никто не заметит если проигнорировать журналистов. Полагаю что этих двух полудурков ждёт плохой конец..
16.08.2025 11:13 Відповісти
Приймати найбільшого злочинця Світу з часів Гітлера на червоній доріжці, у США, тиснути йому руки, робити спільні фото, говорити про "партнерство" - яка ганьба для Світу. Це не дипломатія - це зрада моральних принципів. Це не політика - це легалізація зла. Людина, на руках якої кров тисяч невинних, отримує оплески замість санкцій, килими замість трибуналу, обійми замість ізоляції.
Світ, який так охоче говорить про демократію, свободу й права людини, сьогодні закриває очі, коли зручніше мовчати. Та мовчання - це співучасть. Аплодисменти вбивці - це пляма на обличчі цивілізації.
Якщо людство не здатне називати речі своїми іменами - значить, ми нічому не навчилися з історії. І тоді питання: хто наступний? І хто знову буде вдавати, що не бачить?
16.08.2025 12:56 Відповісти
 
 