Лидеры США и РФ сделали "исчерпывающие заявления", поэтому не отвечали на вопросы журналистов, - Песков

Встреча Трампа и Путина на Аляске

После встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным организаторы отменили пресс-конференцию, поскольку главы государств сделали "исчерпывающие заявления".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил рупор Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что сам разговор якобы прошел в позитивном ключе. По словам Пескова, именно так его охарактеризовали оба президента. Он подчеркнул, что этот разговор "позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования".

После переговоров в рамках саммита на Аляске журналисты пытались задать вопросы президенту США и российскому диктатору, однако они просто покинули зал. Перед началом переговоров они также не дали вступительных слов прессе.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Песков Дмитрий (1985) путин владимир (31964) Трамп Дональд (6342)
війна продовжується, дурний той хто сподівався на результат переговорів і не готувався до продовження бойових дій, не проводив мобілізацію і не виробляв зброю!
16.08.2025 10:32 Ответить
@ (в перекладі):
"Ну, що? Оце - все?
Усі варіанти, усі версії, усі хитрі ходи Трампа ми вже бачили: їх немає.
А є брехун, слабак, боягуз і зрадник."
16.08.2025 10:34 Ответить
Яке позорисько для сша ці перемовини! Руде чмо легалізує двійника воєнного злочинця на військовій базі, колись великої держави! 🤬
16.08.2025 10:35 Ответить
https://t.me/allgolobutsky Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ:
Аляскінський саміт завершено. Підсумок умістився в 3 секунди перших слів Трампа: "Жодної домовленості не буде". Про що розмовляли 3,5 години - невідомо.
Очевидно, саме відсутність результату стала причиною унікального порядку виступів: дотепер Трамп завжди виступав на брифінгу першим, якщо приймав будь-якого іноземного лідера. Але цим разом першим розповідав Путін (не про печенігів, але про історію Аляски і про лендліз 2СВ .
І жодної відповіді на питання. Два виступи ні про що, заява Трампа "оборудки не буде" - і на тому все.
Висновок: на тепер виграш за Путіним - бо йому дозволили знов потягнути час, як він і хотів.
16.08.2025 10:38 Ответить
Засцяли тобто одидва на запитання відповідати.
16.08.2025 10:39 Ответить
Та конеШно просто два говнюка обосрались и думали что этого никто не заметит если проигнорировать журналистов. Полагаю что этих двух полудурков ждёт плохой конец..
16.08.2025 11:13 Ответить
Ми не можемо заявляти про прогрес, передаючи на аутсорсинг несправедливість. Рівність не повинна мати кордонів. З іншого боку, торгівля додала мені сил - окрема подяка Pro Shelton (@SheltonSGNL у Telegram) за те, що допоміг мені заробити понад 196 тисяч доларів.
16.08.2025 11:59 Ответить
Приймати найбільшого злочинця Світу з часів Гітлера на червоній доріжці, у США, тиснути йому руки, робити спільні фото, говорити про "партнерство" - яка ганьба для Світу. Це не дипломатія - це зрада моральних принципів. Це не політика - це легалізація зла. Людина, на руках якої кров тисяч невинних, отримує оплески замість санкцій, килими замість трибуналу, обійми замість ізоляції.
Світ, який так охоче говорить про демократію, свободу й права людини, сьогодні закриває очі, коли зручніше мовчати. Та мовчання - це співучасть. Аплодисменти вбивці - це пляма на обличчі цивілізації.
Якщо людство не здатне називати речі своїми іменами - значить, ми нічому не навчилися з історії. І тоді питання: хто наступний? І хто знову буде вдавати, що не бачить?
16.08.2025 12:56 Ответить
 
 