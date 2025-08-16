Лидеры США и РФ сделали "исчерпывающие заявления", поэтому не отвечали на вопросы журналистов, - Песков
После встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным организаторы отменили пресс-конференцию, поскольку главы государств сделали "исчерпывающие заявления".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил рупор Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что сам разговор якобы прошел в позитивном ключе. По словам Пескова, именно так его охарактеризовали оба президента. Он подчеркнул, что этот разговор "позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования".
После переговоров в рамках саммита на Аляске журналисты пытались задать вопросы президенту США и российскому диктатору, однако они просто покинули зал. Перед началом переговоров они также не дали вступительных слов прессе.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались почти три часа.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным - министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Ну, що? Оце - все?
Усі варіанти, усі версії, усі хитрі ходи Трампа ми вже бачили: їх немає.
А є брехун, слабак, боягуз і зрадник."
Аляскінський саміт завершено. Підсумок умістився в 3 секунди перших слів Трампа: "Жодної домовленості не буде". Про що розмовляли 3,5 години - невідомо.
Очевидно, саме відсутність результату стала причиною унікального порядку виступів: дотепер Трамп завжди виступав на брифінгу першим, якщо приймав будь-якого іноземного лідера. Але цим разом першим розповідав Путін (не про печенігів, але про історію Аляски і про лендліз 2СВ .
І жодної відповіді на питання. Два виступи ні про що, заява Трампа "оборудки не буде" - і на тому все.
Висновок: на тепер виграш за Путіним - бо йому дозволили знов потягнути час, як він і хотів.
Світ, який так охоче говорить про демократію, свободу й права людини, сьогодні закриває очі, коли зручніше мовчати. Та мовчання - це співучасть. Аплодисменти вбивці - це пляма на обличчі цивілізації.
Якщо людство не здатне називати речі своїми іменами - значить, ми нічому не навчилися з історії. І тоді питання: хто наступний? І хто знову буде вдавати, що не бачить?