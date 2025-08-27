Кремль негативно ставиться до можливого розміщення військових з країн НАТО в Україні, - Пєсков
У Кремлі вкотре заявили, що виступають проти розгортання іноземних військових на території України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.
Так, його запитали, як у Кремлі ставляться до можливих гарантій безпеки Україні, які можуть включати розміщення військових Європи.
"Негативно ставимося", - відповів він.
Пєсков зазначив, що "не існує європейських військових, існують військові конкретних країн і більшість цих країн є членами НАТО".
За його словами, саме розміщення військової інфраструктури НАТО в Україні нібито стало однією з причин конфлікту.
Топ коментарі
+5 Sergo Spiladze #556305
показати весь коментар27.08.2025 14:16 Відповісти Посилання
+5 Frenk Rex
показати весь коментар27.08.2025 14:31 Відповісти Посилання
+4 Sasha Yemchenko
показати весь коментар27.08.2025 14:28 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sergo Spiladze #556305
показати весь коментар27.08.2025 14:16 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар27.08.2025 14:17 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Дужан Міхал
показати весь коментар27.08.2025 14:27 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Olga A #374484
показати весь коментар27.08.2025 14:27 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Sasha Yemchenko
показати весь коментар27.08.2025 14:28 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Frenk Rex
показати весь коментар27.08.2025 14:31 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Jolli Rabbit
показати весь коментар27.08.2025 14:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Nick Nemo
показати весь коментар27.08.2025 14:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар27.08.2025 14:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Александр Ассаф
показати весь коментар27.08.2025 14:36 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
igor koval #550777
показати весь коментар27.08.2025 14:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Антип61
показати весь коментар27.08.2025 15:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Александр Иванов #442761
показати весь коментар27.08.2025 15:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
пётр сергеев
показати весь коментар27.08.2025 15:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
boris petrik
показати весь коментар27.08.2025 15:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
zen2010dao
показати весь коментар27.08.2025 16:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль