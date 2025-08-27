Кремль негативно ставиться до можливого розміщення військових з країн НАТО в Україні, - Пєсков

У Кремлі вкотре заявили, що виступають проти розгортання іноземних військових на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Так, його запитали, як у Кремлі ставляться до можливих гарантій безпеки Україні, які можуть включати розміщення військових Європи.

"Негативно ставимося", - відповів він.

Пєсков зазначив, що "не існує європейських військових, існують військові конкретних країн і більшість цих країн є членами НАТО".

За його словами, саме розміщення військової інфраструктури НАТО в Україні нібито стало однією з причин конфлікту.

