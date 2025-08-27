УКР
Новини Іноземні миротворці в Україні
Кремль негативно ставиться до можливого розміщення військових з країн НАТО в Україні, - Пєсков

Західні війська в Україні Що кажуть у Кремлі

У Кремлі вкотре заявили, що виступають проти розгортання іноземних військових на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Так, його запитали, як у Кремлі ставляться до можливих гарантій безпеки Україні, які можуть включати розміщення військових Європи.

"Негативно ставимося", - відповів він.

Пєсков зазначив, що "не існує європейських військових, існують військові конкретних країн і більшість цих країн є членами НАТО".

За його словами, саме розміщення військової інфраструктури НАТО в Україні нібито стало однією з причин конфлікту.

миротворці (889) Пєсков Дмитро (1738) росія (67364)
пІськОва точно ніхто не питатиме
показати весь коментар
27.08.2025 14:16 Відповісти
Божееее, яке воно кончене
показати весь коментар
27.08.2025 14:17 Відповісти
А ми погано до кацапських військ на нашій території.
показати весь коментар
27.08.2025 14:27 Відповісти
Треба дописувати фразу:"....., але ми на них кладемо...!"
показати весь коментар
27.08.2025 14:27 Відповісти
заспокойтесь козломорді, налякані обісцяні европейскі солдати і самі ні ногою в Україну, американці обісрані теж саме
показати весь коментар
27.08.2025 14:28 Відповісти
Вже негативно?? тож були -- катєгАрічєскі протів,) просто йдіть *****.
показати весь коментар
27.08.2025 14:31 Відповісти
Кому цікава думка кремлівського х-ла?
показати весь коментар
27.08.2025 14:35 Відповісти
Это пробема пынькиных чемоданов 💼💼💼💼💼
показати весь коментар
27.08.2025 14:35 Відповісти
Тобто Сосія проти Незалежної України, яка має право робити на своїй території все що хоче? Це перекреслює і заяви Віткофа і Тампона про те що Україна збереже свою державність і незалежність Сосія йде на поступки. Хіба що такі слова як незалежність і державність також змінили свої поняття
показати весь коментар
27.08.2025 14:35 Відповісти
*****..
показати весь коментар
27.08.2025 14:36 Відповісти
....
показати весь коментар
27.08.2025 14:46 Відповісти
А от країнам Балтії, фіннам та шведам глибоко еквіпенісуально як засРашка ставиться до інфраструктури НАТО на їх території. Бо як відчули загрозу - бігом вступили в НАТО. А таких гівнюків типу Вітренківців, як на фото, там, на відміну від України, ссаними ганчірками швидко загнали під лавку.
показати весь коментар
27.08.2025 15:07 Відповісти
спіськойвроті, тебе забули ще спитати що нам варто робити а що ні.
показати весь коментар
27.08.2025 15:10 Відповісти
а у этой ********** шавки кто то спросил разрешение?!
показати весь коментар
27.08.2025 15:14 Відповісти
А я негативно ставлюсь до того що ви приперлись в Україну ! Може ви мене послухаєте і заберетесь НХ! То при такій постановці питання це рівнобедренно!
показати весь коментар
27.08.2025 15:18 Відповісти
А їх хтось питав, за вони чи проти?
показати весь коментар
27.08.2025 16:19 Відповісти
 
 