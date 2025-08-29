РУС
Новости Иностранные миротворцы в Украине
192 1

Литва поддерживает идею отправки войск в Украину, но только после прекращения огня, - командующий ВС Вайкшнорас

вайкшнорас

Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас выразил поддержку идеи отправки иностранных войск в Украину, отметив, что это возможно только после заключения мирного соглашения или прекращения огня.

Об этом сообщает Delfi, передает Цензор.НЕТ.

По словам Вайкшнораса, ключевой задачей иностранных войск в случае отправки было бы содействие восстановлению украинской армии. "Есть разные варианты (отправки войск в Украину. - Ред.), но главным условием должно быть заключение мирного соглашения или как минимум прекращение огня", - сказал командующий.

Он также подчеркнул, что Украине необходима любая помощь. "Безопасность Европы в наших руках. Мы всегда можем принять позу страуса и делать вид, что ничего не происходит. Но, пожалуй, мы, литовцы, лучше всех знаем, что может произойти, когда нас никто не поддерживает или нет друзей", - добавил Вайкшнорас.

